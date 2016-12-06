مخرج يكشف عن اغتصاب مارلون براندو لماريا شنايدر بشكل حقيقي في فيلم

لندن ـ كشف برناردو برتولوتشي، مخرج الفيلم الشهير Last Tango in Paris، في اعتراف مثير، بأنّ مشهد اغتصاب الممثلة والنجمة الفرنسية الشهيرة، ماريا شنايدر، بالعمل كان مشهدًا حقيقيًا ولم يكن تمثيلًا.

وقال المخرج العالمي إنه اتفق مع الممثل مارلون براندو (الذي لعب دور المغتصب)، على فكرة الاغتصاب بعد أن دبرا الأمر سوية دون علم شنايدر.

ورأى المخرج الشهير بأن هذا الأمر سيظهر المشهد طبيعيًأ وأكثر صدقا من خلال رؤية مشاهد الإذلال الصريحة على وجه شنايدر وهي تبكي وتصرخ بشكل حقيقي وليس بأداء تمثيلي.

وقد قابل الوسط الفني تصريحات برناردو برتولوتشي، بمزيد من الغضب، حيث ندد العديد من الفنانين بتصرفه منهم جيسيكا شاستاين وكريس إيفانز وغيرهما من النجوم.

والجدير بالذكر أن مشهد الفيلم الذي تم تداوله من خلال مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع وأعيدت مشاهدته ملايين المرات، بعد هذا الأعتراف من مخرج الفيلم الذي انتج عام 1972، وهو انتاج فرنسي ايطالي مشترك، ونال جائزة الجمعية الوطنية الأمريكية للنقاد السينمائيين لأفضل ممثل.