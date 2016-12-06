قصة حب إيمان العاصي لطارق صبري مهددة بالفشل… وابنتها السبب

القاهرة ـ تعد الفنانة المصرية إيمان العاصي، من أكثر الفنانات في الوقت الحالي تأثرًا بقانون الحضانة الجديد خاصة لإعلانها عن خطوبتها على الفنان طارق صبري.

إيمان العاصي، في حال زواجها من طارق صبري، ستكون في مواجهة مباشرة مع طليقها نبيل زانوسي، لأنه سيحصل على حضانة ابنتها ريتاج، خاصة أنه توجد خلافات قديمة بينهما وصلت إلى المحاكم وسبق واتهمته بحبسها وهي حامل في شهورها الأولى ومنع عنها الطعام والشراب.

كما شهدت علاقتها به بعد الانفصال الكثير من التوتر، بعد أن أتهمته منذ سنوات بمحاولة خطف ابنتها، ولكن المقربين منهما حاولوا حل هذه المشاكل، ومع القانون الجديد ومع تفكير إيمان في الزواج يصبح عودة التوتر بينها وبين طليقها أمر وارد.

يذكر أن نص القانون جاء فيه، يتم سحب الحضانة عن الأم في حال زواجها وتنتقل إلى الأب بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الابن سواء كانت زوجته أو أي امرأة من العائلة.