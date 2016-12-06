شعبان عبدالرحيم يطالب حلمي بكر بالاعتزال

القاهرة ـ عبر الفنان المصري الشعبي شعبان عبدالرحيم عن استيائه الشديد من مطالبة الملحن حلمي بكر بمنع الفنان أحمد عدوية من الغناء نظرا لظروفه الصحية.

شعبان قال، في مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساء” تقديم الإعلامي وائل الإبراشي على قناة “دريم”، إن حلمي بكر هو من يجب أن يعتزل، حيث أنه أكبر من عدوية سنا.

حيث قال: “عايز أقول لعم حلمي بكر بطل انت الأول وأقعد علشان أنت أكبر من أحمد عدوية.. وعدوية طول ما هو عايش هيشتغل، وطول ما يقدر يغني هيغني، وأنت المفروض أكبر من كده وما تتكلمش على حد”، ووصف أحمد عدوية بأنه “أسطورة الأغنية الشعبية”.

يذكر أن حلمي بكر قد طالب بمنع أحمد عدوية من الغناء نظرا لحالته الصحية، وهو ما أثار غضب عدد كبير من الفنانين ومحبي الفنان الشعبي أحمد عدوية، وهاجموا حلمي بكر بضراوة شديدة.