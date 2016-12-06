عروس تلقى حتفها قبل دقائق من حفل زواجها في البرازيل

لندن ـ لقيت عروس حتفها قبل دقائق من الزواج في البرازيل ، ظلت هذه العروس تحلم بوصولها إلى حفل زفافها على متن مروحية، ولكن المأساة أن الطائرة تحطمت.

روزميري كيبك دو ناسيمنتوحلمت العروس البرازيلية كتبت نهاية حياتها، وقضت على بعد أميال قليلة من مذبح الكنيسة الذي كان سيشهد عقد الزواج.

ولقيت العروس حتفها مع 3 آخرين في تحطم الطائرة: الطيار وشقيقها ومصورة كانت حاملاً في شهرها السادس، بحسب ما نقلت “ديلي ميل” عن وسائل إعلام برازيلية.

وقع الحادث وسط تقارير عن احتمال اصطدام الطائرة بشجرة في ظل أحوال جوية سيئة، بعد رحلة استمرت 15 دقيقة فقط.

وتحطمت المروحية على بعد نحو ميل من مكان الزفاف في منطقة الغابات بالقرب من طريق رئيسي. وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ولكنها لم تفلح في إنقاذ الضحايا.

وكان العريس أودرلي داماسينو، البالغ من العمر 32 عاماً، عندما سقطت الطائرة في انتظار عروسه من دون أن يدري المفاجأة التي خبأتها الأخيرة حول طريقة وصولها، أو المأساة التي وقعت لها.

وفور علم العريس بالتفاصيل أصيب بصدمة هائلة وتأخرت الطائرة في الهبوط بملعب كرة قدم قريب من الكنيسة، وأجرى اتصالاً هاتفياً ليتلقى الخبر الدامي ،وكان هناك 300 من الضيوف في حفل الزفاف، ولكن 6 منهم فقط كانوا يعرفون بمفاجأة وصول العروس على متن طائرة.

واضافت الوكالة الوطنية للطيران المدني في البرازيل أن الطائرة المحطمة من طراز وروبنسون 44، وهي تحمل 3 أشخاص إلى جانب الطيار، ولديها تصريح رسمي بالطيران حتى فبراير/شباط القادم.