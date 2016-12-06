مقتل راقصة برصاصة في رأسها خلال زفاف نجل مسؤول هندي

لندن ـ أقدم صديقٌ ثملٌ لابن أحد السياسيين في ولاية البنجاب الهندية، على أطلاق النّار على سيّدة حامل في شهرها الثاني، خلال رقصها على المسرح برفقة فريق كامل من الراقصات، ما ادّى إلى مصرعها.

وقال زوج الضحيّة، إنّها تعمل كراقصة ومصممة رقصات في الأعراس، وخلال هذا الحفل أقدم صديق ثمل للعريس على قتلها لأنّه مُنع من اعتلاء المسرح للرقص معها.

وأعلنت الشرطة أنّها تحقق في الحادثة، مشيرةً إلى أنّه من المرجح أنّ تكون الرصاصة قد أصابت السيّدة عن غير قصد خلال عرض إطلاق النار.