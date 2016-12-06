الشرطة الإنجليزية تعتقل اللاعب المسلم يايا توريه لقيادته السيارة تحت تأثير الكحول
Dec 06, 2016
لندن ـ اعتقلت شرطة العاصمة الإنجليزية لندن، النجم الإيفواري يايا توريه، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لقيادته السيارة تحت تأثير الكحول.
الشرطة كانت قد أعلنت عن اعتقال اللاعب، موضحة أنه كان سكراناً أثناء قيادة السيارة منتصف الأسبوع الماضي، الأمر الذي استوجب توقيفه والتحقيق معه.. وقررت الشرطة عرض اللاعب على المحكمة في 13 ديسمبر الحالي من أجل إقرار العقوبة المناسبة بحقه بعد قيادته السيارة تحت تأثير الكحول.
حادثة تناول يايا توريه للكحول، أثارت جدلا واسعا في إنجلترا وأوروبا بشكل عام، حيث سبق للاعب أن أعلن رفضه نيل زجاجة شامبانيا كجائزة لأفضل لاعب في المباراة عام 2012 بحجة أنه مسلم وهذا يتنافى مع تعاليم دينه.
اللاعب المسلم اي مسلم هذا الذي يشرب الكحول و اسلاماه اابكي على الاسلام ام عن حال المسلمين بقي فينا الا الاسم اللهم اهدينا و سائر المسلمين و انصرنا بالاسلام اللهم انني ادعوك بجميع اسمائك الحسنى ان تحفظ و توحد كل بلدان المسلمين يارب فلسطين العراق سوريا ليبيا افغانستان لبنان مصر تونس السودان اليمن بورما كلهم بلدي