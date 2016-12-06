الشرطة الإنجليزية تعتقل اللاعب المسلم يايا توريه لقيادته السيارة تحت تأثير الكحول

لندن ـ اعتقلت شرطة العاصمة الإنجليزية لندن، النجم الإيفواري يايا توريه، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لقيادته السيارة تحت تأثير الكحول.

الشرطة كانت قد أعلنت عن اعتقال اللاعب، موضحة أنه كان سكراناً أثناء قيادة السيارة منتصف الأسبوع الماضي، الأمر الذي استوجب توقيفه والتحقيق معه.. وقررت الشرطة عرض اللاعب على المحكمة في 13 ديسمبر الحالي من أجل إقرار العقوبة المناسبة بحقه بعد قيادته السيارة تحت تأثير الكحول.

حادثة تناول يايا توريه للكحول، أثارت جدلا واسعا في إنجلترا وأوروبا بشكل عام، حيث سبق للاعب أن أعلن رفضه نيل زجاجة شامبانيا كجائزة لأفضل لاعب في المباراة عام 2012 بحجة أنه مسلم وهذا يتنافى مع تعاليم دينه.