السجن ستة اشهر في السويد لعراقي ادين بجرائم حرب بعد نشره لصور على فيسبوك

ستوكهولم ـ أ ف ب ـ حكمت محكمة في السويد الثلاثاء على عراقي بالسجن ستة اشهر بعد ادانته بارتكاب جريمة حرب، اثر نشره على فيسبوك صورا له الى جانب جثث مقطعة لعناصر من تنظيم الدولة الاسلامية.

وقام رائد عبد الكريم (24 عاما) الذي يقول بانه كان جنديا في صفوف الجيش العراقي، بنشر صورة له في تموز/يوليو 2015 يظهر فيها الى جانب رأس مقطوع وموضوع على طبق، اضافة الى صور اخرى له الى جانب جثث من دون رؤوس.

ووصل عبد الكريم الى السويد في العام نفسه وطلب اللجوء الى السويد.

وعثرت الشرطة على الصور مصادفة بينما كانت تحقق في قضية سرقة يمضي بسببها حاليا عقوبة سجن.

واستندت محكمة كارلسكرونا (جنوب) في حكمها الى القوانين السويدية واتفاقية جنيف التي تفترض احترام “كرامة الانسان” حتى بعد وفاته.

وحكم على العراقي بالطرد من السويد بعد تمضية عقوبة السجن، كما منع من دخول السويد حتى العام 2026.

الا ان الشاب العراقي اكد براءته وادعى بانه اجبر على الوقوف الى جانب الجثث لاخذ الصور. ويحق له استئناف الحكم.

وفي تموز/يوليو الماضي حكم على جهادي الماني من اصل ايراني في الحادية والعشرين من العمر بالسجن في فرانكفورت لمدة عامين بعد ادانته بارتكاب جريمة حرب لانه صور نفسه في سوريا مع رأسين مقطوعين لعنصرين من الجيش السوري.