ترامب يقول ان انتاج طائرة رئاسية جديدة مكلف للغاية ويدعو الى “الغاء الطلب”

واشنطن ـ أ ف ب ـ دعا الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب الثلاثاء الى الغاء عقد انتاج طائرة رئاسية جديدة “اير فورس وان” التي تكلف مليارات الدولارات، وقال ان التكاليف المتزايدة لانتاجها “سخيفة”.

وقال ترامب في تغريدة ان “بوينغ تبني طائرة رئاسية ايرفورس وان 747 للرؤساء المستقبليين، الا ان التكاليف خرجت عن السيطرة، اكثر من 4 مليارات دولار. الطلبية الغيت”.

وقدرت تكلفة تحويل طائرتي جمبو 747-8 الى مركزي قيادة متطورين فاخرين بحلول 2024 بنحو 3 مليارات دولار عندما تم اختيار بوينغ لانتاج هذه الطائرة في كانون الثاني/يناير 2015.

وتعتبر الطائرة الرئاسية رمزا قويا للقوة الاميركية.

الا ان الطائرة الحالية وهي ذات طابقين 747-200 التي امر بها اول مرة رونالد ريغان وبدأت الخدمة في 1990، اصبحت قديمة.

وفي وقت سابق من هذا العام اصدرت القوات الجوية الاميركية اول سلسلة من العقود لمشروع بناء طائرات رئاسية جديدة.

وصرح ترامب للصحافيين في مقر شركاته “ترامب تاور” في نيويورك “نريد ان تكسب بوينغ الكثير من المال، ولكن ليس كل هذا المال”.

واضاف ان التكلفة المقدرة باربعة مليارات دولار “خارجة عن السيطرة تماما” و”سخيفة”.

ولم يصدر تعليق فوري من بوينغ.

وتعرضت مشاريع سابقة ومن بينها مشروع بناء طائرة ايرفورس وان، لانتقادات سابقا بسبب تكاليفها المرتفعة.

وفي 2009 اوقف الرئيس باراك اوباما مشروعا لاستبدال مروحيات “مارين وان” التي تنقل الرئيس، بعد ان ارتفعت تكلفة انتاج 28 مروحية منها الى نحو 11,5 مليار دولار في 2005.