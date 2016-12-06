“كيري: تغير الإدارة الأمريكية لن يضر بالعلاقة مع “الناتو

بروكسل (أ ف ب): قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، اليوم الثلاثاء، إن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الاطلسي (الناتو) سيظل “قوياً” رغم فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية.

وأضاف، عقب محادثات مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي في بروكسل أن “تغير الإدارة (الأميركية) لن يغير التزام الولايات المتحدة القوي بواجباتها تجاه حلف شمال الأطلسي”.

وأكد كيري أن “التزام الولايات المتحدة بالحلف وبالمادة الخامسة يتخطى السياسة”، في إشارة إلى سياسة الدفاع المشترك للحلف العسكري الذي يقضي بأن مهاجمة عضو في التحالف هو هجوم على جميع الأعضاء.

وشدد على أن “إدارة ترامب والكونغرس سيواصلان دعم حلف شمال الأطلسي”.

وقال “أنا واثق تماماً من أن الإدارة المقبلة والكونغرس سيقفان معاً”.

وأثار ترامب القلق من أن الضمانات الدفاعية التي تقدمها واشنطن لأوروبا منذ نحو 70 عاماً قد لا تستمر، وقال خلال حملته الانتخابية، إنه “سيفكر مرتين قبل مساعدة حلفاء بلاده في الحلف الأطلسي الذين لا يدفعون كلفة الدفاع عنهم”.