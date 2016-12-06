﻿ صندوق تركي-عربي يخطط لاستثمار 300 مليون يورو لتطوير منتجع يوناني فاخر

أثينا – رويترز: قال صندوق استثمار تركي-عربي أمس الثلاثاء انه يخطط لإنفاق ما يصل إلى 300 مليون يورو (322 مليون دولار) لإعادة تطوير منتجع فاخر على البحر خارج العاصمة اليونانية أثينا.

واستكملت اليونان في أكتوبر/تشرين الأول بيع حصة قدرها 90 في المئة في مجمع فنادق «أستير بالاس» لصندوق «جيرمين ستريت» العقاري ، في إطار برنامج رئيسي للخصخصة بموجب خطة الانقاذ المالي الدولية للبلاد منذ 2010.

ويمثل الصندوق مستثمرين من تركيا وأبوظبي والكويت وإمارات عربية أخرى.

وكانت حكومة اليونان التي يقودها يساريون قد جمدت في بادئ الأمر الاستثمار، حينما انتخبت لأول مرة في 2015 في الوقت الذي قضت فيه المحكمة الإدارية بأن البناء المزمع على شبه جزيرة أثينا ريفيرا ينتهك القانون في البلد العضو في منطقة اليورو.

وأزيلت تلك العقبة حينما وافق صندوق «جيرمين ستريت» في يناير/كانون الثاني على خطة منطقة خاصة معدلة حتى يتماشى المشروع مع حكم المحكمة. وقال الصندوق في عرضه لخطة إعادة تطوير «أستير بالاس» انه يهدف إلى جعل المجمع مقصدا رئيسيا للزائرين من أرجاء العالم. ودفع الصندوق بالفعل 393 مليون يورو للاستحواذ على المنتجع، الذي أقام فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما أثناء زيارة رسمية إلى أثينا استمرت يومين الشهر الماضي.

وقال الصندوق إنه سينفق 250-300 مليون يورو أخرى لتجديد فندقين قائمين، وبناء ما يصل إلى 13 مسكن فاخر حيث يأمل في إعادة فتح المنتجع في أبريل/نيسان 2018.

(الدولاريساوي 0.9308 يورو).