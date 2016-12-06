﻿تبرئة مرتقبة لجندي إسرائيلي قتل فتى فلسطينيا

رام الله – «القدس العربي»: أعلن المحامي تسيون أمير، الذي يترافع عن الجندي الإسرائيلي بن ديري، المتهم بقتل الفتى الفلسطيني نديم نوارة خلال مظاهرة على حاجز بيتونيا في 2014 ، أن موكله قد يوقع على صفقة ادعاء مع النيابة يعترف فيها بالإهمال فقط.

وحسب أمير، ومنظمة «حوننو»، التي تدافع عن الجندي أيضاً، فإن دولة الاحتلال ستتراجع عن تهمة القتل والادعاء أن ديري أدخل عمداً رصاصة حية إلى مشط الذخيرة.

ويدعي الجندي، أنه اعتقد أنه يطلق عياراً مطاطياً فقط، والنيابة ستسمح للجندي بالاعتراف بذلك من خلال التراجع عن بند القتل في لائحة الاتهام. ويزعم أمير، أن ديري أهمل عمله في أفضل الأحوال، لأنه لم يتأكد من عدم دخول رصاصة حية إلى المشط، الذي كان يفترض أن يحوي عيارات مطاط فقط. ولم يؤكد قسم التحقيق مع الشرطة هذه الأمور، موضحاً أن «الملف يوجد في المحكمة ونحن لا نعقب عن وجود مفاوضات مع المحامين».

وحسب لائحة الاتهام، فقد خدم ديري كقائد لفريق في حرس الحدود يرابط في معسكر «عوفر».

وفي 15 أيار/ مايو، يوم ذكرى النكبة، تم إرسال الكتيبة إلى بيتونيا، ووقف ديري وعدد من الجنود والمصور العسكري على الشرفة المطلة على الشارع الذي يصل من بيتونيا إلى الجدار الفاصل ومعبر البضائع. وحسب التوجيهات التي تلقتها الشرطة فقد كان يفترض بأفرادها إطلاق عيارات مطاط فقط على المتظاهرين.

وحمل ديري، آنذاك، بندقية أم 16 مزودة بجهاز يسمح باستخدام البندقية لإطلاق العيارات المطاط. وكان لديه مشط ذخيرة تم تعليمه باللون الأحمر ويحوي على عيارات مطاط.

لكن ديري استبدل العيارات الموجودة في المشط المعلم بالأحمر بعيارات أم 16، من أجل إخفاء حقيقة استخدامه لعيارات حية. وبعد دقائق من قيام نوارة، برشق حجر على قوات الاحتلال أطلق الشرطي النار على صدره وقتله.

كما استشهد في الحادث نفسه، فلسطيني آخر هو محمد أبو طاهر، لكن النيابة العسكرية قررت إغلاق الملف بشأنه بعد عدم العثور على أدلة تثبت أن موته نجم عن نيران جيش الاحتلال.