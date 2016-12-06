﻿جيش الاحتلال يعتقل أربعة صيادين وتاجراً

غزة – القدس العربي: اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية، أربعة صيادين واستولت على مركب صيدهم، خلال عملهم في منطق قبالة شمال قطاع غزة، وذلك بعد أن اعتقلت أحد التجار من معبر بيت حانون «إيرز».

وذكر صيادون أن قوات الاحتلال هاجمت العديد من مراكب الصيد خلال إبحارها في منطقة قريبة من شمال القطاع، واعتقلت أربعة منهم، ونقلتهم إلى جهة مجهولة، بعد أن استولت على مركبهم، وعد الصيد الخاص بهم.

وقال نقيب الصيادين، نزار عياش، أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من ماجد بكر «55 عاما»، ونجله عمران «27 عاما»، ومحمد بكر «26 عاما»، وخليل بكر «22 عاما». وجاء الاعتداء الجديد واعتقال الصيادين بعد إطلاقها النار من أسلحة رشاشة تجاه الصيادين، مما أجبرهم على مغادرة البحر على الفور، خشية على حياتهم.

وكان هؤلاء الصيادين يعملون في منطقة الصيد المسوح بها والمقدرة بستة أميال بحرية فقط.

كذلك، ذكر مصدر في هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، أن المخابرات الإسرائيلية أوقفت التاجر هشام أبو زايد، وحققت معه لعدة ساعات في المعبر أثناء عودته من إسرائيل إلى غزة.

بعد عملية التحقيق جرى اعتقال التاجر وتقله إلى جهة غير معلومة، وفق المصدر.