﻿توقيف طالب صحافة بتهمة تعليق مهين للدولة اللبنانية ورؤسائها احتجاجاً على مقلب تلفزيوني ضحيته عامل سوري

بيروت – «القدس العربي» : استدعى مكتب مكافحة الجريمة الألكترونية أمس الشاب الجامعي باسل الأمين على خلفية «تعليق» نشره على حسابه الخاص على «فيسبوك»، تعليقاً على المقلب المستفز، الذي عُرض ضمن برنامج «هدي قلبك» على شاشة تلفزيون «أو تي في»، وذلك بتهمة انتقاد الدولة وإهانتها. وجاء فيه «صرماية اللاجئ والعامل والمواطن السوري بتسوى جمهوريتكم وأرزكم ولبنانكم ويمينكم واستقلالكم وحكومتكم وتاريخكم وثورتكم ورؤساءكم… شو فهمنا؟».

وقد حضر باسل الأمين (21 عاماً) إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على الموعد، الذي حُدد له سابقاً بعدما تلقى اتصالاً قبل أيام للحضور، إلاّ أنّه أُبقي موقوفاً، بناءّ لقرار صادر عن القاضية رندا يقظان، حسب عمّ الشاب راشد الأمين المتابع لقضيته.

وبعد استّجواب باسل اتصل الرقيب بالقاضية يقظان لإخبارها بأنّ باسل لا يزال طالبلاً جامعياً يكمل دراسته في مجال الصحافة والإعلام، وقد عبّر عن استيائه من برنامج تلفزيوني، ثمّ قام بإلغاء البوست المنشور، لتردّ الأخيرة بالقول: «ليس كل من يشاهد برنامج لا يعجبه يقوم بشتم الدولة!». وأمرت بالإبقاء على توقيفه وتحويله إلى النيابة العامة.

وقبل ذهابه إلى التحقيق كتب باسل الأمين على صفحته على «فيسبوك»: «عموماً، مكتب مكافحة مدري شو (غير تبع المخدرات) طالب ورا حضرتي بكرا، من دون استفسار أو خلفية. وموعدنا بكرا شو تأخر بكرا..».

وتفاعل مع إستدعائه أقرباؤه وأصدقاؤه، فكتب نسيبه حسين الأمين «ما تروح.. وتعا نطلع عالضيعة نعمل طفار.. ويجو ياخدوك إذا فيهم زلم».

وكتب علي فخري «ما تروح وقلهم يبلغوك رسمياً مش عالتلفون واحكي محامي. إذا رحت حايحجزوك بلا مسوغ قانوني».

عدا ذلك، لم يلقَ إستدعاء باسل وتوقيفه التعاطف المعهود، بل انقسم إعلاميون بين متفهم لما نشره ومنتقد لصيغته. ورأى بعضهم أن من تابع كمية العنصرية في برنامج المقالب بحق شاب من التابعية السورية كارغامه على الركض والانبطاح وخلع ملابسه يفهم ما قصده باسل، خصوصاً أن ردود فعل مستنكرة عديدة أعقبت تلك الحلقة.

إلا أن آخرين إعتبروا أن استخدام هذا الشاب الذي يدرس الاعلام «هذه العبارات النابية والقاسية مسألة مرفوضة بكل الأشكال من قبل المجتمع اللبناني بكل أطيافه لصحافي لبناني يقيم في لبنان ويعمل اليوم في تلفزيون عراقي فضائي».

ورأى أحد المواقع الالكترونية أن «كل صحافي في لبنان يرفض استدعاءه بهذه الطريقة إلى أي مركز للتحقيق معه، أكان مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية أو غيره، ولكن في حالة الأمين فكل الصحافيين في لبنان يتبرأون منه، لأنه شتم شعبه وأرضه وأرزه ورؤساء بلده من أجل «صرماية لاجئ وعامل ومواطن سوري».