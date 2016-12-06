﻿مصادر تركية: تنظيم الدولة يحتجز ثلاثة جنود أتراك مختطفين في مدينة الرقة

إسطنبول ـ «القدس العربي» : قالت مصادر تركية إن تنظيم الدولة الإسلامية نقل الجنديين التركيين الذين تمكن من اختطافهما قرب مدينة الباب السورية الشهر الماضي، إلى مدينة الرقة التي تعتبر بمثابة عاصمة التنظيم في سوريا.

وحسب الخبر الذي نشره موقع «خبر 7» التركي فإن التنظيم نقل الجنديين المختطفين إلى أحد سجونه في الرقة حيث يحتجز جندي ثالث اختطفه التنظيم من إحدى المناطق الحدودية قبيل قرابة 15 شهراً، ليكون التنظيم بذلك يحتجز ثلاثة جنود أتراك. ونهاية الشهر الماضي، أعلن الجيش التركي فقدان اثنين من جنوده في سوريا خلال معارك مع تنظيم الدولة قرب مدينة الباب السورية حيث يسعى الجيش التركي في إطار عملية «درع الفرات» إلى تطهير المدينة من عناصر التنظيم الذي أعلن عبر وكالة أعماق الإخبارية أنه أسر جنديين تركيين شمالي سوريا.

وقبل أيام، أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة انه يساعد تركيا في البحث عن جندييها اللذين فقدا في سوريا. وقال مساعد القائد العسكري للتحالف الجنرال البريطاني روبرت جونز «نحن ندعم تركيا في جهودها الرامية للعثور» على جندييها.

وفي زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، التقى رئيس هيئة الأركان التركية، خلوصي أكار، نظيره الأمريكي، جوزيف دانفورد، في قاعدة إنجيرليك العسكرية بولاية أضنة، جنوبي تركيا.

وذكر بيان رئاسة الأركان، الثلاثاء، أن أكار، وصل أضنة الاثنين، قادمًا من العاصمة أنقرة، برفقة قائد القوات البرية، صالح زكي، لتفقد الوحدات العسكرية في المنطقة. وأوضحت «الأركان» أن أكار، زار القيادة العاشرة في قاعدة إنجيرليك، بعدها التقى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد، الذي يتواجد في الولاية.