﻿الاحتلال يضغط على الأسير الحمور لإنهاء إضرابه

رام الله ـ «القدس العربي»: أكّد نادي الأسير الفلسطيني، أمس، أن الأسير عمار الحمور يتعرض لضغوطات إدارة سجون الاحتلال والمخابرات لدفعه لإنهاء إضرابه قبل تحقيق مطلبه.

جاء ذلك خلال زيارة محامي نادي الأسير خالد محاجنة، للأسير الحمور والمضرب منذ 16 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري، وقد نُقل مؤخراً من سجن النقب إلى عزل سجن عسقلان.

وأوضح المحامي أن الأسير الحمور أعلن رفضه القطعي لضغوطات إدارة السجن مؤكداً على استمراره بالإضراب حتى تقديم حلول جدية ومكتوبة حول إنهاء اعتقاله الإداري. وفقد الحمور من وزنه 13 كغم ويشكو من أوجاع في البطن ومن اضطراب في النوم علاوة على معاناته من ظروف اعتقال سيئة، إذ يقبع في زنزانة صغيرة جداً ويوجد المرحاض بداخلها وتم تجريده من جميع أغراضه الشخصية وملابسه، وفق محامي النادي.

يذكر أن الأسير الحمور من بلدة جبع في محافظة جنين، وهو معتقل منذ 16 شباط 2016 وأصدرت سلطات الاحتلال بحقّه أمري اعتقال إداري لمدة ستة شهور في كل منهما.

وفي السياق، أفاد نادي الأسير، بأن الأسرى في عيادة سجن الرملة يعانون من ظروف صعبة تفاقم من أوضاعهم الصحية.

وأوضح، عقب زيارة محاميه للسجن أن إدارة الرملة تماطل في تحويل الأسرى المرضى والجرحى إلى المستشفيات المدنية لإجراء الفحوصات الطبية والمراجعات والعمليات الجراحية.

كذلك، بين النادي أن الأسير محمد أحمد النجار (32 عاماً) من مخيم الفوار في محافظة الخليل، قد أعلن مقاطعته للمحاكم العسكرية للاحتلال بعد أن صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور.

وقالت النائبة في المجلس التشريعي، سميرة الحلايقة إن «هناك تقصيرا من بعض وسائل الإعلام ومن قبل بعض المؤسسات الحقوقية والإنسانية في متابعة شأن الأسيرين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال أنس شديد وأحمد أبو فارة» . وأكدت أن «هناك تراجعًا ملموسًا في متابعة قضايا الأسرى بشكل عام والإضراب بشكل خاص بسبب مماطلة إدارة السجون من جهة، وقلة الضغوط الممارسة محليا ودوليا على الكيان للإفراج عنهم».

وتابعت «مسؤولية حياة هؤلاء الأسرى تقع في المقام الأول على عاتق إدارة السجون وسلطات الاحتلال والمخابرات الصهيونية التي رهنت حياتهم بتقارير سرية كاذبة منعتهم من التخلص من ظلم السجون والاعتقال كما يتحمل شعبنا بكافة شرائحه المسؤولية أيضا في حال قصر في الدفاع عن أسراه وتركهم فريسة سهلة للاحتلال الذي لا يرحم». وأوضحت النائبة في التشريعي أن «الأسيرين شديد وأبو فارة يدركان حجم التحدي الذي يمران فيه كما يدركان أن الإضرابات الفردية تحتاج إلى نفس طويل حتى تؤتي أكلها وبقي الدور على الشعب أن يقوم بدوره تجاه قضيتهما قبل فوات الأوان، في ظل الإهمال المتعمد من قبل الاحتلال الذي ينوي تصفيتهما».