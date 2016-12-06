﻿مانويل فالس رئيس الحكومة الفرنسية يقدم استقالته ويعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

باريس ـ «القدس العربي»: عين الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أمس الثلاثاء وزير الداخلية برنار كازنوف رئيسا للوزراء خلفا لمانويل فالس، الذي قدم استقالته من رئاسة الحكومة بهدف خوض غمار الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة. وتأتي هذه التغييرات بعد أربعة أيام من إعلان الرئيس أولاند عدم الترشح لولاية ثانية، وهو ما فسح المجال لفالس وعبد له الطريق لخوض السباق نحو قصر الإليزيه. لكن الأمر لن يكون هينا، والطريق لن تكون مفروشة بالورود لأن فالس لا يحظى بالإجماع من طرف معسكر اليسار، أو حتى داخل عائلته الاشتراكية.

وأمام حشد من أنصاره ومريديه، في معقله في مدينة «إيفريه» بالضاحية الباريسية، ألقى مانويل فالس خطابا حماسيا، و»رئاسيا»، ركز فيه على ضرورة توحيد صفوف اليسار من أجل قطع الطريق على اليمين واليمين المتطرف. وبدأ فالس خطابه بالإشادة بالرئيس فرانسوا أولاند حيث قال» إن أولاند ضحى من أجل مصلحة الوطن. إنه رجل دولة كبير، أكن له كل الاحترام والتقدير والمودة» وأضاف « سررت بالعمل إلى جانبه وتحملنا معا مسؤوليات عظام خصوصا التحديات الأمنية. كنت وفيا له وسأبقى كذلك». وهذه الجملة تعتبر ردا على الأخبار التي راجت في الفترة الأخيرة التي زعمت أن فالس هدد أولاند بالترشح، ومنافسته في حال كان يريد الترشح لولاية ثانية، وبالتالي كان السبب الرئيس في عدول أولاند عن قراره خوفا من هزيمة نكراء، إضافة إلى تعميق الانقسامات في صفوف الحزب الاشتراكي.

واستطرد فالس قائلا «لدي قوة تدفعني إلى الأمام، لدي رغبة وعزيمة كبيرتان من أجل خدمة وطني فرنسا. لهذا أنا مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة». وركز فالس أيضا في الخطاب على ضرورة توحيد معسكر اليسار الذي يعاني تشرذما وانقاسما حادين: «على عاتقي الآن مسؤولية توحيد صفوف اليسار. كل واحد منا (عائلة اليسار) يتوجب عليه بذل مجهود للمصالحة. وأضاف فالس «أمد يدي لكل قوى اليسار للمصالحة ولتوحيد صفوفنا».. واستطرد قائلا «الانتخابات التمهيدية فرصة كبيرة لتحقيق هذه الوحدة المنشودة لليسار» ودعا الفرنسيين إلى المشاركة بقوة في هذه الانتخابات التي ستجرى أواخر كانون الثاني/ يناير المقبل «أناشد الفرنسيين الذين يرفضون اليمين المتطرف والذين يرفضون البرنامج الرجعي لفرانسوا فيون بالانخراط والتصويت في الانتخابات التمهيدية».

واعترف فالس بأنه استخدم «كلمات حادة» أحيانا، ويشير هنا إلى بعض من تصريحاته، التي كانت أثارت زوبعة من الانتقادات في صفوف معسكر اليسار، حينما قال أن «اليسار يضم معسكرين لا يمكنها التصالح والجمع بينهما»، ويقصد بذلك اليسار ذي التوجه الليبيرالي الذي يتزعمه، واليسار الاشتراكي التقليدي.

وحاول مانويل فالس، الظهور بمظهر اليساري، الذي يدافع عن حقوق المستضعفين، والفقراء خصوصا أنه عرف عنه أنه ليبرالي التوجه، وكان يدعو لإصلاحات اقتصادية تتنافى مع فكر اليسار» أنا مرشح لأنا فرنسا تحتاج لمن يقودها في عالم تغير كثيرا، لأننا نعيش تحديات التهديدات الإرهابية، والآثار السلبية للعولمة، وضعف أوروبا، وانتشار فكر اليمين المتطرف. أريد فرنسا مستقلة، لا تتراجع قيد أنملة عن قيمها».

وشدد على سيادة فرنسا بلغة مليئة بالتحدي « أنا مرشح لأنني أريد فرنسا مستقلة عن الصين، والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وتركيا».

كما غير من لهجته تجاه الأقليات وخصوصا المسلمين والمهاجرين، وكان معروفا بانتقاده اللاذع للديانة الإسلامية في فرنسا، وكان قد دعا من قبل إلى سن قانون يمنع ارتداء الحجاب في الجامعة، وفي غمرة الأزمة حول «البوركيني» الصيف الفائت، كان من بين الشخصيات اليسارية الوحيدة، التي ساندت رؤساء البلديات الذين منعوا ارتداء «البوروكيني» في الشواطئ. وقال فالس»أرفض أن يتم التعرض أو التهجم على مواطنينا من الديانة الإسلامية. وأرفض أن يتم اعتبار المهاجرين كبش فداء لكل مشاكلنا».

وجاءت ردود الأفعال متباينة في صفوف اليسار بين معارض ومؤيد لترشح فالس. واعتبر القيادي في الحزب الاشتراكي أرنو مونتبور، أن «فالس لا يمكنه أن يكون حلا لليسار لأنه أصل المشكل، وهو من ساهم في شرذمته». وذهب بونوا هامون، الوزير السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي في نفس الاتجاه، معتبرا أن «فالس يتحمل جزءا كبيرا من الانقسامات العميقة التي يتخبط فيها الحزب الاشتراكي. ما قام به عندما كان رئيسا للحكومة يتعارض مع برنامجه الان كمرشح». في المقابل اعتبرت عدة قيادات اشتراكية أن مانويل فالس، شخصية ذات كفاءة، وخطابه يعتبر لبنة أولى لإعادة بناء بيت اليسار، وفي هذا الصدد قال الوزير المنتدب لدى البرلمان جان ماري لوغون « إن فالس صاحب برنامج وصاحب مشروع لفرنسا».

أما اليمين واليمين المتطرف فسارعا لانتقاد بقوة ترشح فالس، واعتبر المتحدث باسم المرشح فرانسوا فيون «إن فالس يتحمل بدوره وزر عهدة أولاند الفاشلة. يتحمل أيضا ازدياد عدد العاطلين عن العمل خلال أربع سنوات بأكثر من مليون عاطل عن العمل».

أما فلوريان فيليبو، نائب زعيم اليمين المتطرف، فقد انتقد «الخطاب العدواني، وهو الأمر الذي يثير مخاوف كثيرة في حال وصوله لسدة الحكم».