﻿الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد جلسة خاصة لجمع تبرعات للأونروا

نيويورك – غزة – «القدس العربي» : عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، اجتماعا خاصا لإعلان التبرعات الطوعية السنوية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ( الأونروا) في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

شارك في الاجتماع، عبر الأقمار الصناعية من غزة، المفوض العام للأونروا بيير كريهنبول، مؤكدا على «أهمية مواصلة الاهتمام بمسألة لاجئي فلسطين، بالرغم من الأزمات التي ألمت بمنطقة الشرق الأوسط».

كما شدد كريهنبول على «أن لا أحد يختار أن يكون لاجئا. قيل لي إن القضية قد أسدل عليها ظلال من قبل أزمات أخرى في الشرق الأوسط، وإن هناك إحساسا عاما بالإرهاق حيال قضية لاجئي فلسطين. لا أحد يمكن أن يكون أكثر إرهاقا من لاجئي فلسطين. لم يسبق لي أن التقيت لاجئا اختار أن يكون لاجئا، كما لم ألتق بالتأكيد بلاجئ فلسطيني يرغب في البقاء لاجئا».

وأوضح المفوض العام للأونروا أن الفلسطينيين لا يرغبون في البقاء لاجئين «في إطار النزاع المدمر في سوريا الذي لم ينج لاجئو فلسطين من مخاطره، ولا في لبنان حيث يعيشون في مخيمات مزدحمة ويتعرضون لأشكال عدة من التهميش، ولا في مجتمع البدو في الضفة الغربية الذي يهدَد بالانتقال القسري وبتدمير طرق حياته التقليدية. وبالطبع لا يرغبون في البقاء لاجئين في إطار الحصار المفروض على غزة وتداعياته على مجتمع سبعون في المئة منه لاجئون».

وكانت موابا باتريشيا كاسيسي- بوتا مندوبة زامبيا ونائبة رئيس الجمعية العامة بيتر تومسون، قد ترأست الجلسة وقرأت نيابة عن الرئيس رسالة إلى المجتمعين أكدت فيها على أهمية دعم الأونروا خاصة في ظل تعهدات أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي تحرص على ضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

وقالت كاسيسي – بوتا إن «العجز في ميزانية الأونروا لعام 2016 قد انخفض إلى 37 مليون دولار بعد أن كان في أيلول/ سبتمبر الماضي 74 وذلك للاستجابات الكريمة من الدول الأعضاء». وأكدت في كلمتها نيابة عن الرئيس على تثمين الجمعية العامة للدور العظيم الذي تلعبه الأونروا في ضمان استقرار المجتمع الفلسطيني وذلك «بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين التي ساهمت في رفاهيتهم وحمايتهم وتنميتهم الإنسانية».

وعن ميزانية 2017 قال المفوض العام كريهنبول إن هناك ضرورة لزيادتها بنسبة 5 في المئة لتصل إلى 715 مليون دولار لتبقى نسبة الخدمات على مستواها الحالي. وأضاف أن العجز المتوقغ في العام المقبل يقدر بـ 115 مليون دولار بالإضافة إلى 950 مليون دولار مطلوبة لسد الاحتياجات الطارئة التي تغطي تكاليف إعادة البناء في غزة ونهر البارد في لبنان. وعند فتح باب التبرعات أو التعهدات بتقديم تبرعات لاحقاً أعلنت 20 دولة بتقديم تبرعات للميزانية العامة أو للمشاريع الإنشائية وصندوق الطوارئ، من بينها كوريا الجنوبية وبلجيكا وهولندا وتركيا وأستراليا والنمسا والهند ونيوزيلندا وهنغاريا ومالطا وروسيا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة. وأعلنت كل من السعودية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمكسيك، دعمها للوكالة والتزامها بتقديم مبالغ لميزانيتها دون الإعلان عن قيمة التبرعات فورا.

وأعلنت كل من السويد والنمسا ولوكسمبورغ عن تبرعات لكنها بحاجة إلى موافقات برلمانية أو حكومية. أما البرازيل فأعلنت أنها ستقدم 6000 طن من الأرز.

من جهتها، شكرت السفيرة فداء عبد الهادي، نائبة المراقب الدائم لدولة فلسطين، الدول والمنظمات المانحة والمفوض العام للأونروا والموظفين والعاملين فيها ضمن الظروف القاسية التي يمر بها اللاجئون الفلسطينيون سواء في غزة أو سوريا أو لبنان.

كما تمنت على الوكالة أن تستمر في تنويع مصادر دخلها وتوسيع دائرة الدول والمنظمات المانحة. كما طالبت أن يعامل موظفو الأونروا في مناطق الخطر أسوة بزملائهم في منظمات دولية أخرى بحيث يتم تقديم تعويضات إضافية لما يتحملونه من صعوبات ومخاطر.

وقال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لـ «الأونرو» لـ القدس العربي، إن «اللقاء الذي جمع المفوض العام وطلبة فلسطينيين، بأعضاء الجمعية العامة دام لمدة ثلاث ساعات».

وحصلت «الأونروا» خلال الاجتماع على تعهدات مالية جديدة من بعض الدول، وفق أبو حسنة. وخلال اللقاء الذي جمع المفوض العام بالجمعية العامة، قال الطالب أحمد المدهون في كلمة وجهت للجمعية العامة إنه التقى بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال زيارته في يونيو/ حزيران الماضي لغزة، وطالبه بأن تطبق مبادئ حقوق الإنسان على أرض غزة، كما يتم تدريسها لهم.

وقال موجها حديثه للأعضاء «اليوم أطالبكم كدول أعضاء في الأمم المتحدة بتطبيق تلك المبادئ علينا».

وخلال اللقاء أيضاً، طالبت الطالبة رزان ضابوس بالعمل على إنهاء معاناة اللاجئين في غزة، خاصة في ظل خطر الحرب والدمار الذي يتهددهم. وقالت «لا نريد أن يرانا العالم كضحايا عبر صور الدمار، ولكن يجب أن يروا الأمل والمهارات والطاقات الكامنة في شبابنا وطلابنا».

يشار إلى أن قطاع غزة يعاني إلى جانب آثار الحروب الثلاث التي شنتها إسرائيل مؤخراً، بسبب الحصار المفروض من قبل إسرائيل أيضا، والمستمر منذ ثلاث سنوات، والذي تضع بموجبه سلطات الاحتلال قيودا مشددة على حركة نقل البضائع للسكان.