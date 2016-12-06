﻿تحرير حيين في الموصل و8 قرى حولها ومقتل وزير نفط تنظيم «الدولة»

الموصل ـ «القدس العربي»: حققت القوات العراقية تقدما في معركة تحرير الموصل، أمس الثلاثاء، حسب المصادر العسكرية العراقية.

فقد دخلت قطعات الجيش العراقي مستشفى السلام في ساحل الموصل الأيسر، كما استعادت قوات مكافحة الإرهاب حي البريد شمال المدينة.

واعلن قائد عمليات ( قادمون يا نينوى) الفريق الركن عبد الامير يار الله في بيان، إن «قطعات الفرقة المدرعة التاسعة تمكنت، امس الثلاثاء، من الدخول إلى مستشفى السلام في حي السلام، ضمن الساحل الأيسر من الموصل». وأضاف أن «القطعات مستمرة بعمليات التطهير».

وتعد مستشفى السلام إحدى أبرز مستشفيات الموصل وأعلى مبنى في الساحل الأيسر من المدينة. وبدورها، أعلنت قيادة مكافحة الإرهاب عن استعادة حي البريد شمال شرقي الموصل بشكل كامل.

وكان صباح النعماني المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب، أعلن إن قواته تقدمت في منطقة البريد في الموصل.

وأضاف أن القوات تخوض قتال شوارع منذ الساعات الأولى من صباح امس الأول الاثنين في محاولة للسيطرة على الحي مشيرا إلى أن القتال لا يزال مستمرا.

كما اعلنت القوات المشتركة اعلنت تحرير قريتي جديدة والناهية الكبيرة في الساحل الايسر من الشرقاط شمال تكريت.

وقال الفريق عبد الامير يار الله في بيان صادر عن خلية الإعلام الحربي، ان قطعات عمليات صلاح الدين واللواء 60 حررا قرى {جديدة والناهية الكبيرة، فيما تم رفع العلم العراقي فيها بعد تكبيد العدو خسر بالأرواح والمعدات، موضحا ان التقدم مستمر لتحرير ما تبقى من مناطق الساحل الايسر لقضاء الشرقاط.

وفي بيان آخر، اعلنت خلية الإعلام الحربي، ان القوات المشتركة حررت عددا من القرى، وهي النوافلة الأولى والنوافلة الثانية وتقاطع حي التحرير واورطة خراب تربشك وقرية داري سيماق ومحطة وقود زكريا ومسجد الرسول المطلة على حي التحرير ضمن المحور الشمالي لمحافظة نينوى. وأضاف البيان: «تم تفكيك معمل لصنع العبوات الناسفة في قرية السيماق وتدمير 4 أنفاق كان يستغلها إرهابيو تنظيم الدولة للهروب عبرها ومصادرة أعتدة وبعض مخلفات عصابات داعش الإجرامية بعد انهيار خطوط الصد الأمامية لهم في تلك المناطق».

أعلن قائد جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، مقتل ما يسمى «وزير النفط» في تنظيم «داعش» خلال معارك تحرير محافظة نينوى.

وقال في بيان: «إن القوات الأمنية تمكنت اليوم من قتل وزير النفط في تنظيم داعش الإرهابي، أسعد أبو عزام، في مدينة الموصل في محافظة نينوى».

ومن جهة أخرى، دمرت طائرات التحالف الدولي مقرا ومخزن للاعتدة والأسلحة لعصابات داعش الإرهابية في حي الزهور بمدينة الموصل. وذكر بيان لوزارة الدفاع «نفذت طائرات التحالف الدولي واستناداً لمعلومات دقيقة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن ضربة جوية تم خلالها تدمير إحد المقرات ومخزن للاعتدة والأسلحة لعصابات داعش الإرهابية في حي الزهور وتم تدمير الموقع بالكامل».

وبدأت القوات العراقية معركة تحرير الموصل وباقي مدن محافظة نينوى في 17 تشرين اول /اكتوبر 2016، وتمكنت من دخول العديد من احياء الموصل اضافة إلى تحرير العديد من المدن والقرى.