﻿الجزائر: جدل بين حقوقيين بسبب ترحيل جماعي لمهاجرين أفارقة غير شرعيين

الجزائر- «القدس العربي»: أثار القرار الذي اتخدته السلطات الجزائرية بترحيل آلاف المهاجرين الأفارقة قبل أيام جدلاً واسعاً بين حقوقيين، منهم من يدافع عن القرار ويجده مبرراً، وآخرون يعتبرون الترحيل اعتداء على الكرامة الإنسانية.

وكانت السلطات الأمنية الجزائرية قد تلقت أوامر بتوقيف وترحيل آلاف المهاجرين الأفارقة، إذ شرعت قوات الشرطة والدرك في توقيف هؤلاء المهاجرين في عدد من الأحياء التي يقيمون بها بالعاصمة وغيرها من المدن، قبل أن يتم نقلهم إلى مدينة تامنراست (2000 كيلومتر جنوب العاصمة) في انتظار ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.

ودافعت سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري عن موقف السلطات، مؤكدة أن الترحيل لم يشمل سوى المواطنين النيجريين، وأن ذلك تم بطلب من حكومة بلدهم، أما بقية المهاجرين غير الشرعيين فليسوا معنيين بعملية الترحيل، وأن ما حدث هو أن السلطات قررت نقلهم من العاصمة والمدن الكبرى إلى مدينة تامنراست، حماية لهم وحماية للجزائريين، مذكرة بالمناوشات التي وقعت بين سكان حي بدالي إبراهيم بالعاصمة ومهاجرين أفارقة غير شرعيين، والتي كادت تودي بحياة العشرات من الطرفين لولا حكمة رجال الأمن الذين تدخلوا في الوقت المناسب.

واعتبرت أن السلطات الجزائرية أحسنت معاملة المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين منذ دخولهم إلى البلاد، وأن تغاضت عن إقامتهم بطريقة غير شرعية فوق التراب الجزائري، خاصة أن عدداً منهم هرب من النزاعات والحروب والإرهاب والجوع، ما جعل السلطات تغض الطرف عن تواجدهم بطريقة غير شرعية فوق التراب الجزائري، كما أنها عملت على توفير كل ظروف العيش من خلال فتح مراكز إيواء، دون أن يكونوا مجبرين على البقاء فيها مثلما هو الحال في أوروبا، إذ يمكن للمهاجرين أن يأتوا إليها للأكل والراحة والعلاج ويمكنهم أن يغادروها متى شاؤوا، كما أن الأطفال الأفارقة استفادوا من التلقيح ومن العلاج اللازم، وأن بعض هؤلاء المهاجرين ممن استعصى علاجهم في المستشفيات القريبة من مكان تواجدهم، فإنهم ينقلون بالطائرة نحو مدن أخرى لتلقي العلاج.

انتقد مصطفى بوشاشي الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع المهاجرين الأفارقة، مشيرا إلى أن الأوامر صدرت إلى أجهزة الأمن للإقدام على حملة توقيفات جماعية، وأن هذه الحملة لم تفرق بين المهاجريين غير الشرعيين وبين طالبي اللجوء الذين فروا من بطش الأنظمة أو من الحرب والإرهاب.

واعتبر أن هذه حملة التوقيفات هذه تميزت بنوع من العنف، لأن الكثير من الرعايا الأفارقة يرفضون العودة إلى بلدانهم الأصلية، وأنه كان الحري بالسلطات الجزائرية التي يوجد لديها الكثير من الرعايا المقيمين بطريقة غير شرعية في دول أوروبية أن تعامل هؤلاء المهاجرين الأفارقة بإنسانية أكبر.

من جهته كان فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان (حكومية) قد أثار جدلاً بتصريحات صحافية قال فيها إن هؤلاء المهاجرين جلبوا الأمراض المعدية مثل الإيدز، ويعملون على ترويج المخدرات، وهو التصريح الذي لاقى صدمة لدى الكثير من الحقوقيين.