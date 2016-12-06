﻿مركزية «فتح»: قرارات المؤتمر السابع خطة عملنا

رام الله – «القدس العربي» : أعلنت اللجنة المركزية لـ»فتح» في أول اجتماعاتها بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت خلال المؤتمر السابع للحركة، أنها سوف تبدأ على الفور بتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر، والتي تعتبرها بمثابة خطة عمل وخارطة طريق لها خلال الفترة المقبلة خاصة البرنامج السياسي وبرنامج البناء الوطني.

وقالت في بيان صدر عنها عقب اجتماعها الذي عقدته في مقر الرئاسة في مدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، إنها ستعمل على إزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة وتقوية الروابط بين أبناء شعبنا الفلسطيني أياً كان مكان وجوده في الوطن والشتات وعقد المجلس الوطني الفلسطيني خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بهدف تفعيل وتطوير دوائر منظمة التحرير الفلسطينية.

وتوجهت اللجنة المركزية بالتحية والتقدير إلى الوفود العربية والدولية التي شاركت بأعمال المؤتمر عبر كلمات ألقيت في الجلسة الافتتاحية، أو من خلال برقيات التأييد والتضامن، وكذلك إلى جميع الهيئات واللجان التي أسهمت في النجاح المميز للمؤتمر السابع لحركة فتح وفي العمليات التنظيمية والإدارية التي ميزت حسن سير أعمال المؤتمر في مراحله كافة، وبما يشمل استضافة الوفود التي شاركت وأعضاء المؤتمر الذين حضروا من القارات الخمس، دون الإخلال بحركة الحياة العادية في مدنية رام الله.

ووجهت أيضاً شكرها الخاص للأجهزة الأمنية وللشرطة التي تولت حماية وتأمين المؤتمر.

من المقرر أن تشهد اجتماعات المركزية المقبلة، البحث في ملفين هامين، أولهما تكليف أربع قيادات جديدة لعضويتها، ليصبح العدد النهائي للجنة 23 عضوا، وثانيهما توزيع مسؤوليات المفوضيات المركزية على الأعضاء.

وعلمت «القدس العربي» أن مباحثات اللجنة المركزية التي عقدت أول اجتماع لها برئاسة الرئيس عباس، في مقر الرئاسة مساء الاثنين، أي في اليوم الثاني لإعلان النتائج، ستركز في الأيام المقبلة على اعتماد الأشخاص الأربعة الجدد في اللجنة المركزية، والمناطق التي سيمثلونها. ويتردد في أوساط الحركة أن الرئيس سيعيد تكليف نبيل أبو ردينة، ليعود إلى مهامه في الحركة كمفوض لدائرة الثقافة والإعلام، في حين يتم البحث عن إحدى الشخصيات القيادية من مدينة القدس، لشغل المنصب ذاته، وبالأحرى سيكلف بملف القدس في الحركة.

وكذلك يتوقع أن يتم تكليف سيدة أخرى من قيادات الحركة لشغل منصب عضو لجنة مركزية، لتكون إلى جانب العضو المنتخب دلال سلامة، في إطار الحرص على تمثيل المرأة في المركزية.

ولا يعرف إن كانت هناك توجهات لتعيين عضو في المركزية كممثل لساحة لبنان، بعد أن خرج الممثل السابق لساحة لبنان، وهو اللواء سلطان أبو العينين، والذي لم يحالفه الحظ في الفوز، أم سيتم الاكتفاء باعتبار سمير الرفاعي، القادم من سوريا ممثلا لمخيمات الشتات، وهنا سيتم البحث عن تكليف عضو آخر يتم تحديده إما من ساحة غزة أو ساحة الضفة الغربية.

وإلى جانب التكليفات الجديدة التي ستبحثها اللجنة المركزية، لإضافة أعضاء جدد، سيتم أيضا خلال الاجتماعات القادمة اعتماد أسماء المرشحين لعضوية المجلس الثوري للحركة، وعددهم 30 تسميهم اللجنة المركزية، ويعتمدهم الرئيس، ليضافوا إلى العدد المنتخب وهو 80 عضوا.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي لم يتم فيه حسم أهم الملفات، وهو تسمية أحد أعضاء اللجنة المركزية لشغل منصب أمين السر، خلفا لأبو ماهر غنيم الذي غادر المنصب، وسط توقعات قوية أن يؤول المنصب إلى جبريل الرجوب، الذي شغل في المركزية السابقة منصب نائب أمين السر، وهو منصب يسعى إليه الرجوب، خاصة وأنه يعتبر بمثابة الرجل الثاني في الحركة بعد الرئيس عباس. وبخصوص مفوضيات اللجنة المركزية، فعلى الأرجح سيحتفظ محمود العالول، بمنصبه كمفوض للتعبئة والتنظيم في الضفة الغربية، في حين سيكلف أحمد حلس، الذي دخل المركزية في الانتخابات الأخيرة، بمنصب مفوض التعبئة والتنظيم في غزة، على أن يبقى عزام الأحمد مسؤولا عن مفوضية العلاقات الوطنية، وعباس زكي مفوضا للعلاقات العربية، وصائب عريقات مسؤولا عن اللجنة السياسية، وتوفيق الطيراوي مفوضا للمنظمات الشعبية. وفي ظل النتائج الجديدة والتي أسفرت عن مغادرة نييل شعث اللجنة المركزية، بات ناصر القدوة أكثر الشخصيات المقربة من شغل منصب مفوض العلاقات الدولية.

وكان جمال محيسن حافظ على منصبه مفوضا للتعبئة والتنظيم في أقاليم الخارج، ومن المرجح أن يبقى في المنصب ذاته. وتتجه الحركة رسميا لتسمية أحد أعضاء المركزية كمفوض لدائرة خاصة بالانتخابات، استعدادا لخوض أي انتخابات سواء كانت بلدية أو برلمانية أو رئاسية، على أن توكل مفوضيات اللجنة الاجتماعية إما لدلال سلامة أو لشخصية أخرى حال جرى تكليف امرأة أخرى في المركزية .

وهناك مفوضيات أخرى في حركة «فتح» منها مفوضية الشؤون العسكرية، وهي بالعادة توكل لشخصية عسكرية، يناط بها مهام إدارة التنظيم داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية، وسابقا كان يشغل هذا المنصب عثمان أبو غربية، الذي وافقته المنية في وقت سابق.

وتشير معلومات إلى نية الرئيس عباس، تكليف محمد اشتيه بمنصب أمين عام الرئاسة الفلسطينية، خلفا للطيب عبد الرحيم، الذي غادر اللجنة المركزية، على أن يعين الأخير بمنصب رئيس المجلس الاستشاري للحركة، خلفا لأحمد قريع.

ويتردد أيضا أن الرئيس يريد أن يتولى روحي فتوح، الذي دخل حديثا للجنة المركزية منصب رئيس المجلس الوطني، حال جرى عقد جلسة للمجلس، حيث سينجم عنها انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، ستدخل إليها شخصيات قيادية جديدة من حركة فتح، بدلا من بعض القيادات السابقة. الى ذالك أكدت مفوضية التعبئة والتنظيم، في بيان، أن انعقاد المؤتمر السابع ومخرجاته النهائية يعد «انجازا فتحاويا كبيرا وعظيما وانتصارا لفلسطين ولحركتها الفتحاوية الرائدة».

وقال منير الجاغوب الناطق باسم المفوضية إن انعقاد المؤتمر «أثبت للقاصي والداني حكمة فتح وقيادتها للمشروع الوطني»، وإن المؤتمر رسخ مكانتها الفعلية في المحافل الدولية وفي رأس النظام السياسي الفــلسطيني».