﻿السلطات المغربية توقف عشرة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة دولية لتهريب المخدرات

الرباط ـ «القدس العربي»: أوقفت السلطات المغربية، عشرة اشخاص في مدينة تطوان/ شمال المغرب، يشتبه بارتباطهم في شبكة دولية لتهريب المخدرات فككتها الأجهزة الأمنية الاسبانية في مياه البحر المتوسط وضبطت بحوزتها اكثر من طنين ونصف طن من الكوكاكيين.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي إن الشرطة في مدينة تطوان، بتنسيق مع المخابرات الداخلية تمكنت مساء أول من امس الاثنين من توقيف عشرة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية دولية تم تفكيكها مؤخراً في إسبانيا، تنشط في مجال الاتجار في المخدرات وتبييض الأموال.

وذكر بلاغ للمديرية أنه جرى توقيف المشتبه بهم في عمليات متزامنة في كل من تطوان ومارتيل، وأن الأمر يتعلق بثلاثة مواطنين مغاربة، وسبعة إسبانيين من بينهم اثنان يشكلان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الإسبانية، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال.

وأضاف أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه العمليات الأمنية، التي تندرج في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، أسفرت عن حجز مبلغ مالي بالعملة الأوربية قدره 99 ألف أورو، وثلاث سيارات، و23 هاتفاً محمولاً، وكمية من مخدر الماريجوانا والحشيش، بالإضافة إلى جواز سفر إسباني مزور.

وقال إنه تم الاحتفاظ بجميع المشتبه فيهم، ومن بينهم سيدتان إسبانيتان، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وكذا على ذمة مسطرة التسليم بالنسبة للمواطنين الإسبانيين المبحوث عنهما على الصعيد الدولي.

واشار بلاغ الأمن الوطني المغربي الى أن هذه العمليات الأمنية تندرج في إطار التعاون الثنائي بين الشرطة المغربية ونظيرتها الإسبانية في مجال مكافحة الامتدادات الإقليمية لشبكات الإجرام المنظم، مذكراً أن الأمن المغرب اعتقل في مدينة الرباط في يوم 31 تشرين الاول/ أكتوبر الماضي مواطناً إسبانياً مبحوثاً عنه على الصعيد الدولي من أجل أفعال إجرامية مماثلة.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية امس الثلاثاء إن الشرطة صادرت 2575 كيلوغراماً من الكوكايين على قارب صيد في البحر المتوسط، وإنها ونظيرتها المغربية اعتقلا 24 شخصاً يشتبه في انتمائهم لعصابة تهريب مخدرات.

وقالت الوزارة إن المجموعة تعمل في أوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، وتسير أسطولاً كبيراً من القوارب الأمر الذي يسمح لها بتوزيع شحنات الكوكايين ويجعل من الصعب رصدها. وأضافت أن شحنة القارب جاءت من أمريكا الجنوبية وكانت في طريقها إلى إسبانيا. وتألفت المجموعة من مغاربة وإسبان وكولومبيين واعتقلت الشرطة 18 شخصاً في المغرب وستة في إسبانيا.

وقالت الوزارة إن المخدرات صودرت على متن قارب قبالة ساحل المغرب، وإن الأشخاص الذين كانوا على متنه وعددهم 12 ألقوا حزما تحوي الكوكايين من القارب بعد أن حاصرتهم سفن الشرطة وطائرة هليكوبتر.