﻿بعد تشكيل لجنة المصالحة الوطنية الشعبية في أوروبا… هل سيعود اللاجئون السوريون؟

غازي عنتاب ـ «القدس العربي»: شهدت مدن سورية عدة ثائرة على النظام السوري، ما يعرف بالمصالحات الوطنية الشعبية مع النظام السوري بعد ست سنوات من الحرب، حيث أرغم النظام مناهضيه على الخروج نحو الشمال السوري، «وذلك بعد أن مارس كل أنواع الحرب الإنسانية والنفسية عليهم»، كما قام بتسوية وضع بعضهم عسكرياً، من خلال الالتحاق بالخدمة الإلزامية لصالح جيش النظام على من يرغب البقاء في سوريا.

مؤخراً شكلت الحكومة السورية التابعة للنظام، وعبر «وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية»، لجنة المصالحة الوطنية في أوروبا ومقرها العاصمة الألمانية برلين، وذلك برئاسة كل من عبد المسيح الشامي وصباح كاسوحة، وسط مخاوف يبديها اللاجئون السوريون في أوروبا عموماً وفي ألمانيا خصوصاً من تبعات تشكيل مثل هذه اللجنة على أوضاعهم القانونية.

وقد تجاوز عدد اللاجئين السوريين حول العالم، حسب معلومات نشرتها الحكومة السورية المؤقتة العام الماضي، نحو خمسة ملايين لاجئ، موزعين على دول جوار سوريا وأوروبا وأمريكا، فيما تحتضن ألمانيا العدد الأكبر من اللاجئين السوريين في أوروبا، إذ أعلنت وزارة الداخلية الألمانية نهاية 2015، أن السوريين شكلوا أكبر مجموعة طالبة للجوء في البلاد، حيث وصل تعدادهم إلى نحو 428 ألفاً.

غالبية اللاجئين السوريين فروا من سوريا هرباً من ظروف الحرب القاتلة وبحثاً عن موطن أكثر أماناً، فنالوا حق اللجوء الإنساني، بينما حصل القليل منهم على حق اللجوء السياسي بعد أن حقق الشروط الخمس التي يجب توافرها في طالب اللجوء السياسي.

وحول تأثير تشكيل اللجنة على اللاجئين السوريين، قال المحامي المختص بالقضايا الجنائية الدولية محمد بسام طبلية في اتصال خاص مع «القدس العربي» إن: غالبية اللاجئين السوريين في أوروبا هم في حكم اللاجئين الإنسانيين، وقليل منهم من يحمل صفة لاجئ سياسي.

ولخص طبلية صفة اللاجئ بـ «اللاجئ وفق معاهدة 1959 هو الشخص الموجود خارج أراضي بلاده ويشعر بالاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو بسبب وضعه الاجتماعي أو آرائه السياسية، فالدولة غير قادرة على حمايته أو إنه لا يستطيع أن يستظل بحماية الدولة، ولا يوجد مكان في بلده يستطيع أن يحتمي به».

وأضاف أن موضوع إعادة اللاجئين بعد المصالحة أمر خطير، حيث تجد الدولة المستضيفة عادة حجة لرفض طلبات اللجوء متذرعة بعودة الأمان، وهذا يعود بالعبء الكبير على طالب اللجوء الإنساني، حتى يبرهن للدولة المستضيفة أن حياته ما زالت في خطر.

وأوضح طبلية أن المشكلة الأكبر هي عندما تحصل الدولة الأوروبية المستضيفة من الدولة السورية الحالية على ضمانات بعدم إلحاق الأذى بطالب اللجوء في حال عودته إلى سوريا.

وبين المحامي في حديثه أنه في حال نُقض الاتفاق من قبل الحكومة السورية فإن إثبات ذلك من قبل المواطنين السوريين العائدين إلى بلاهم يحتاج إلى قرابة السنتين، وهنا يجب التنويه إلى أن غالبية اللاجئين في ألمانيا لا يحملون صفة لاجئ سياسي وإنما لاجئ إنساني من المحتمل إعادته إلى بلاده لو تحسن الوضع فيها.

كما صرح بأن طالب اللجوء عندما يقبل العودة بمحض إرادته إلى بلده عبر لجنة المصالحة أو بأي وسيلة أخرى سوف يفقد حق اللجوء ومزاياه، لأن ذلك يعتبر «إقراراً بالتنازل عن الحماية التي طلبها بداية، كما يمكن للدولة المضيفة أن تسحب حق اللجوء منه.

وفصّل طبلية في كلامه، قائلاً إن: «لجنة المصالحة السورية، هي للمصالحة ما بين السوريين وهي ليست اتفاقاً دولياً مع الدول التي استضافت السوريين، وبالتالي ليس لها صفة قانونية»، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يتم تبادل المعلومات التي أفصح عنها اللاجئ وخاصة أسباب لجوئه مع الدولة الأصلية، لكن من الممكن أن تتأكد الدولة المضيفة من صفة الشخص في دولته.

وبالنسبة لسبب اختيار النظام السوري لدولة ألمانيا لتكون مقراً للجنة، بيّن ناشطون أن الإحصاءات الدولية تشير إلى أن ألمانيا تحتضن النسبة الكبرى من اللاجئين السوريين في أوروبا، وتؤكد الشهادات التي حصلت عليها «القدس العربي» من اللاجئين السوريين في ألمانيا، بأن عدداً لا بأس به من مجندي جيش الأسد «عساكر، شبيحة» يعيشون في المدن الألمانية ويحملون بطاقة لاجئ أو ما زالوا يعيشون في مخيمات اللجوء.

وكان موقع «العربية نت»، نشر في بداية العام الجاري 2016 نقلاً عن قناة «آر تي ال» الألمانية تقريراً تلفزيونياً، يبيّن وجود بعض سجاني أجهزة الأمن السورية «والذين كانوا يعذبون المعتقلين» بين مقدمي طلبات اللجوء.

كما أنشأ ناشطون سوريون لاجئون في ألمانيا صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحمل اسم «قائمة العار في ألمانيا» ينشرون عبرها صوراً وأسماءَ للاجئين سوريين يقيمون في ألمانيا، يتوقع أنهم كانوا يتعاملون في الأجهزة الأمنية في نظام الأسد، ومتورطين في جرائم قتل واختفاء.

ولهذا يرى الكثير من السوريين أنّ سبب اختيار ألمانيا من قبل النظام لم يكن اعتباطياً، كما توقع هؤلاء بأن الأشهر المقبلة ربما تشهد عودة عدد من اللاجئين إلى بلادهم وتسوية أوضاعهم مع الحكومة السورية.

وفي استطلاع لآراء اللاجئين السوريين في ألمانيا حول تسوية الوضع والعودة، ترى فاطمة 35 عاماً وتقيم في إحدى مدن شمال ألمانيا، أن خيار العودة وتسوية الوضع مع الحكومة السورية «أمرٌ جنوني» على حد قولها، حيث بينت لـ «القدس العربي» أنها دفعت كل ما تملك لتتخلص من شبح الموت، وقد رافقت الموت عشرة أيام كاملة في البحر ثم رمته وراءها، ولن تعود مجدداً له.

بينما ترى أسرة عبد المجيد التي ما زالت تقيم في أحد مخيمات اللجوء منذ سنة تقريباً، أنها ستفكر بالأمر في حال أعطيت ضمانات بعدم المساس بها في حال عودتها.

لكن الأمر لا يبدو بهذه السهولة لربيع وعائلته الممزقة، فحسب ما قاله ربيع في حديثه مع «القدس العربي»، لأن بناته ما زلن في مصر، حيث إنه لم يتمكن من لم شملهن، كما أنه وزوجته يقيمان في ألمانيا مع ابنهما الوحيد، و»خيار العودة أشبه بتناول العسل من عش النحل، فهو يريد أن يجتمع بعائلته مجدداً لكنه مطلوب للنظام الذي اعتقله عاماً كاملاً».