﻿أحياء حلب الشرقية تتهاوى… وموسكو تساعد ترامب في خطته تجاه سوريا

دمشق ـ «القدس العربي»: بينما يستعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتولي منصبه رسمياً في كانون الثاني/يناير المقبل، ترتفع سرعة العمل العسكري الذي تقوده دمشق مع حلفائها في حلب وريف دمشق وغيرهما من الجغرافيا السورية، المسألة ليست سباقاً مع الزمن بل تحمل إضافة للهدف الاساسي الذي يتجلى في استعادة السيطرة على ما فقده الجيش السوري خلال الأعوام الماضية نوعاً من المجاراة لما أبداه ترامب من مواقف مغايرة تماماً لاستراتيجية سلفه باراك أوباما حيال الأزمة السورية.

الرئيس الأسد يوفد وزير دفاعه العماد فهد جاسم الفريج إلى عمق حلب الشرقية مستطلعاً آخر التطورات الميدانية والتقدم العسكري الحاصل هناك. في بيان قيادة الجيش السوري ورد أن العماد الفريج ناقش مع القادة خطط العمليات المقبلة والمهام المسندة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة وزودهم بتوجيهاته وأثنى على جهودهم الكبيرة وبطولاتهم مؤكداً أن معركتنا مع الإرهاب مستمرة لإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضي الجمهورية العربية السورية. إذاً العملية العسكرية في حلب مستمرة ولا داعي لإيقافها على الإطلاق.

التسويات السياسية الحاصلة في أكثر من جبهة بريف دمشق، لا تمنح الجيش السوري استعادة السيطرة على جغرافيا واسعة جديدة فقط، بل تعطيه إمكانية الاستفادة من عديد قواته في تلك الجغرافيا ونقلها إلى جبهات ما زالت تشهد معارك طاحنة. مؤخراً غادر أكثر من ألف وخمسمائة مسلح بلدة خان الشيح غرب دمشق ومثلهم تقريباً غادروا مدينة التل وقبلهم غادر المئات من رفاقهم مدينة قدسيا، كل هؤلاء كانوا يحتاجون لآلاف الجنود لضبطهم ومنعهم من التمدد.

خطة موسكو ومعها دمشق وطهران تقضي وفق قول مصدر دبلوماسي مطلع لـ «القدس العربي» بأن تجري مساعدة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب على تنفيذ رؤيته الشخصية حيال الملف السوري، من خلال توسيع مساحة السيطرة الجغرافية للجيش السوري على حساب التنظيمات والفصائل المسلحة المناوئة له وكذلك العمل على عزل المتشددين منهم المحسوبين أو القريبين من تنظيم «فتح الشام» (النصرة سابقاً).

حينها سيطرح ترامب سؤاله الجوهري من جديد، أين هي هذه المعارضة المعتدلة ومن هم هؤلاء المعارضون المعتدلون. كل ذلك وفق الرؤية الروسية.

وأيضاً سيقول ترامب لمناوئيه في المنظومة الأمريكية السياسية والعسكرية ولمؤسسة الكونغرس: ها هي قوات الأسد وحلفاؤها تتقدم في كل مكان، كيف سأوقف زحفها ولمصلحة مَن سأفعل ذلك؟ وسيقول ترامب لنفسه وللآخرين: دعونا نتعاون مع الطرف الأقوى على الأرض، لا طائل من مجابهة هذا الطرف. هذا كله أيضاً وفق الافتراض الروسي المتوقع من ترامب.

حزام دمشق يبدو أنه في مراحله الأخيرة، بقي المحور الشرقي منه والمتمثل بجبهات جوبر والقابون وحرستا ودوما وما تبقى من بلدات الغوطة الشرقية، المهمة ليست سهلة أمام الجيش السوري عسكرياً وليست سهلة حتى لجهة العمل على اتفاق سياسي يقضي بخروج مقاتلي هذه الجبهات والرحيل إلى إدلب على غرار المحور الغربي القريب من دمشق، لكن المسألة محسومة بالنسبة لدمشق وحلفائها وفق قول المصدر، الذي أضاف: كما كان قرار العملية العسكرية متخذَاً في شرقي حلب ومحسوماً، فإن قرار المحور الشرقي القريب من دمشق محسومٌ أيضاً بالنار أو بالسياسة.

في المحصلة أياً يكن سلوك ترامب المستقبلي تجاه دمشق وموسكو، فإن ما يتم تحقيقه من الجيش السوري وحلفائه لا بد سيُضعف موقف خصوم سوريا وروسيا.