﻿بعد أكثر من 100 يوم على انطلاقتها… عملية «درع الفرات» إلى أين؟

حلب ـ «القدس العربي»: فقدت عملية «درع الفر ات» في الآونة الأخيرة زخمها الإعلامي، والعسكري، بعد توقفها على بعد كيلو مترين من مدينة الباب شرقي مدينة حلب، وسط تصارع مثلث القوى في محيط المدينة عليها (النظام، درع الفرات، ووحدات حماية الشعب)، نظراً للأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها المدينة.

وينفي أحمد عثمان القائد العام لـ «فرقة السلطان» المشارك في «درع الفرات» خلال حديثه لـ «القدس العربي» توقف العملية، لكنه في الوقت ذاته، يؤكد على وجود صعوبات تواجه العملية، من خلال مسارعة «قوات النظام» و»قوات سوريا الديمقراطية» للهجوم على أطراف المدينة، في محاولة للسباق نحو الوصول إلى المدينة للأطراف الثلاثة، مشيراً إلى التصدي لهم.

ويؤكد عثمان أنّ الوصول إلى محيط المدينة كان سريعاً، من قبل «قوات درع الفرات»، لذلك كان لا بدّ من السيطرة على غربي الباب، وشرقيها بعد السيطرة من جهة الشمال من أجل حصارها، حيث تمت السيطرة على أغلب القرى المحيطة فيها، باستثناء الجنوب.

ومضى على عملية «درع الفرات» 100 يوم على انطلاقها، استطاعت خلالها فصائل الجيش الحر، وقوات الجيش التركي السيطرة على /1820/ كيلو متراً، منذ بدء العمليات ضد التنظيم في 24 آب/ أغسطس الماضي، حيث أنّ الهدف منها طرد تنظيم «الدولة» من على الحدود التركية، وإقامة منطقة آمنة في الشمال السوري، فضلاً عن منع إقامة كيان كردي على الحدود مع تركيا في الشمال السوري.

بدوره، يؤكد القيادي في «ألوية المعتصم» مصطفى سيجري لـ «القدس العربي» على استمرارية العملية، ومع توقفه حتّى تحقيق أهدافها في الوصول إلى منبج، مفضلاً التريث في الحديث عن أسباب التوقف في الوقت الحالي.

ويصرُّ عدد من المحللين على عدم وجود دعم دولي بشكل واضح، ومباشر للعمليات التركية في الداخل السوري، بالرغم من تقدم الولايات المتحدة الأمريكية في البداية لوجستياً، إلا أنّ الأمريكيين أعلنوا صراحةً أنهم لم ولن يُقدموا أي دعم جوي للقوات التركية في سوريا، لعدم ارتياحهم لقصف القوات التركية لوحدات حماية الشعب الكردية في الشمال السوري، وخطورتها على معقل تلك الوحدات في منبج، فيما اكتفت روسيا بتقديم الدعم الصامت لعملية «درع الفرات»، من خلال التراجع عن تهديداتها او بمنع سلاح الجو التركي من التحليق فوق سوريا.

إلا أنّ الواقع الميداني على الأرض، يثبت امتعاض النظام السوري من مسارعة الأتراك للسيطرة على الباب، وطرد تنظيم «الدولة» منها، وهو ما برهن عليه في أرض الميدان، من خلال القصف المباشر للقوات التركية في محيط الباب، ما أسفر عن مقتل ضباط أتراك ومقاتلين من قوات الجيش الحر.

حيث يقول قائد ميداني في عملية «درع الفرات» فضّل عدم نشر اسمه لـ «القدس العربي» أنّ الغارات الروسية والسورية الستة على قوات «درع الفرات» أخرت من العملية، وجمّدت من فعاليتها في الوقت الحالي، مشيراً إلى مقتل ضابطين وثلاثة جنود أتراك، فضلاً عن مقاتل في الجيش الحر في تلك الغارات، بالإضافة لتدميرها عدد من الآليات المدرعة والثقيلة.

من جهته، يشير القيادي في حركة نور الدين الزنكي «أحمد كنجو» من أطراف مدينة الباب إلى ان العملية في طور إعادة تأهيل نفسها، من خلال التذخير، والتسليح، وتحضير الأرض، للانطلاق من جديد من أجل الوصول إلى المدينة.

وتناقلت عدد من وسائل الإعلام، امتلاك فصائل الجيش الحر المشاركة في عملية «درع الفرات» لسلاح مضاد الطيران، بعد استهداف تلك القوات من قبل الطيران السوري والروسي، إلا أنّ القيادي في ألوية المعتصم «مصطفى سيجري» ينفي ذلك، متوّعداً بمفاجآت خلال الأيام المقبلة.

وبالرغم من الصعوبات التي تعترض عملية «درع الفرات» إلا أنّ عدداً كبيراً من المحللين العسكريين يرّون أن العملية مستمرة لتحقيق أهدافها في منع وجود كيان كردي في الشمال السوري، بالإضافة لمنع خطر تنظيم «الدولة» عن الأمن القومي التركي، إلا أنّ استكمال طريقها للسيطرة على طول خمسة آلاف كيلو متر من الشمال السوري كما وعد الرئيس التركي في عدد من خطاباته، لن تكون مفروشة بالزهور.