﻿محافظ كركوك يدعو إلى فصلها عن حكومة بغداد

كركوك ـ «القدس العربي»: جدد محافظ كركوك تمسكه بكردية المحافظة الغنية بالنفط، داعيا إلى فصل كركوك عن سلطة بغداد.

وأكد نجم الدين كريم، خلال مؤتمر نفط وغاز إقليم كوردستان، المنعقد في لندن، يوم الإثنين، أن بقاء محافظة كركوك كجزء من العراق سبب اضرارا كبيرة لأهالي كركوك، مدعيا ان الإدارة في المحافظة لا تملك اي صلاحيات بما يخص المسائل المتعلقة بنفط كركوك، ومطالبا «المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية في حماية أمن اقليم كوردستان»، وتقديم الدعم الكافي لقوات البيشمركه».

وكرر تمسكه بكردية كركوك، قائلا: «نعلم جميعا بأن كركوك كردستانية ويجب ان تبقى كردستانية للأبد»، مشددا بأنه «يجب ان لا تبقى كركوك مع بغداد، فاليوم يتم تعيين بعض الاشخاص من بغداد داخل محافظة كركوك، وبدون ان يعرف أهالي كركوك شيئا عن ذلك، والكرد الذين يعتبرون الأكثرية لا يتم اصدار اوامر بتعينهم، حتى ان مسألة التعريب والتغيير الديموغرافي قد ازدادت عن ما كانت عليه قبل عام 2003»، حسب زعمه.

واضاف المحافظ «لا نفهم لماذا لم يتم إلى الآن استعادة الحويجة التي تجمعت فيها المجاميع الإرهابية واتخذتها منطلقاً لتهديد أمن كركوك واقليم كردستان»، متوقعا أن «الخلافات العميقة بين المكونات ستطفو إلى السطح بعد انتهاء الحرب ضد التنظيم».

وعلى هامش المؤتمر، صرح لوكالة روداوو الاخبارية، ان «الأوضاع تغيرت بعد 2003 في المنطقة، وان بقاء كركوك مع بغداد سبب اضراراً كبيرة لأهالي كركوك، فمنذ انشاء الدولة العراقية، كانت كركوك توزع خيراتها على جميع المحافظات، والآن لا تمتلك اية سلطة أو صلاحيات على نفط كركوك، حتى ان اموال البترودولار التي كانت تدفع، قد توقفت، والحكومة العراقية تدين بأكثر من مليار ونصف المليار دولار لكركوك».

وعن مقترح إرسال 300 الف برميل يوميا من نفط كركوك مقابل اعطاء رواتب موظفي إقليم كردستان، قال نجم الدين كريم، «في الحقيقة لم اتطلع على التفاصيل الكاملة لهذا المشروع لحد الآن، ولكن من الضروري ان يكون لإقليم كوردستان حق في تصدير النفط، فهذه احدى الامور التي يحلم بها الشعب الكردي، مع ذلك لا يجوز اصدار القرارات من طرف واحد على إقليم كوردستان، لذلك أرى أنه من المستحسن ان تكون هناك حوارات بين بغداد واربيل حول هذه المسائل».

وأشار كريم إلى «اننا ندعم جميع المحاولات التي تهدف إلى دفع رواتب موظفي إقليم كوردستان، ولكن بالاتفاق بين الطرفين، وإلا فأنها لن تنجح، ونتمنى ان لا تضيع حقوق كركوك، وان تكون هناك صلاحيات لإدارة نفط كركوك وحسب الدستور، وان يتم تسديد اموال البترودولار لتمشية الأمور في داخل المحافظة، والتي لم نستلمها من بغداد منذ سنة 2013.

ومعروف عن محافظ كركوك نجم الدين كريم، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال الطالباني، ان له مواقف متشددة تجاه السكان العرب، ويسعى لاخراجهم من المحافظة، وعارض حتى بقاء النازحين من المحافظات الاخرى القادمين إلى كركوك بسبب المعارك.

وكركوك الواقعة شمال العراق، هي محافظة غنية بالنفط، وضمن المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد واربيل التي لم يحسم وضعها حتى الان، وقد استثمرت القيادة الكردية ظهور تنظيم «الدولة» في العراق عام 2014 وانسحاب الجيش العراقي من مناطق كركوك، فسيطرت البيشمركه على اغلب المحافظة ومناطق واسعة اخرى من الموصل وديالى، واعتبرتها تابعة لإقليم كردستان، دون موافقة الحكومة المركزية.

ورغم أن محافظة كركوك تضم العرب والتركمان ايضا، إلا أن الاحزاب الكردية والبيشمركه تسيطر منذ عام 2003 على جميع المفاصل القيادية في المحافظة. وانتقدت منظمات حقوق الانسان الدولية مؤخرا، السلطات الكردية لشنها حملة تهجير واسعة ضد السكان العرب في المحافظة.

وتثير تصريحات القادة الأكراد في الإقليم، ومنهم محافظ كركوك، مخاوف جدية لدى العراقيين، من ان تشهد مرحلة ما بعد الانتهاء من تنظيم «الدولة» تصعيدا في العلاقة بين العرب والكرد وخاصة فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، قد يصل إلى درجة الصراع المسلح بين الطرفين.