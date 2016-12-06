﻿التصويت على قانون المؤذن اليوم

رام الله – «القدس العربي»: يصوّت الائتلاف الحكومي في القراءة التمهيدية، اليوم، على قانون المؤذن الذي يمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد في ساعات محددة. وكان من المفروض عرض القانون للتصويت يوم الأربعاء الماضي، لكنه أجل بسبب الخلافات في الائتلاف في موضوع قانون التنظيم.

وألغى وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، معارضته للقانون بعد أن تم التحديد أن أمر المنع يسري بين الساعة 11 ليلاً والسابعة صباحاً من أجل منع ازعاج المواطنين. التغيير في موقف ليتسمان جاء فقط بعد ضمانة عدم منع الكنس اليهودية من استخدام مكبرات الصوت للإعلان عن دخول السبت. كما تقرر تخفيض قوة مكبرات الصوت خلال النهار من أجل تقليص حجم المس بالجمهور الواسع.

وبادر النائب يهودا غليك، من حزب الليكود، وزهير بهلول، من المعسكر الصهيوني إلى عقد لقاء في الكنيست بين حاخامات ومشايخ وأئمة ورهبان كبار من أجل عقد تفاهمات دينية في هذا الموضوع من خلال الحوار وليس القانون.