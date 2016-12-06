﻿تمثال لنتنياهو في تل أبيب احتجاجاً على استمرار حكمه

الناصرة ـ«القدس العربي»: وضع الفنان الإسرائيلي، ايتاي جلايط، تمثالا مطليا بالذهب، يمثل بنيامين نتنياهو، في ميدان اسحاق رابين، في تل أبيب، احتجاجاً على استمرار مدة حكم رئيس وزراء دولة الاحتلال، وتحوله إلى ما يشبه «الملك».

وقال الفنان، للإذاعة العامة، أمس إن «هدفه من صنع التمثال، ووضعه في وسط تل أبيب هو اختبار حدود حرية التعبير في إسرائيل عام 2016. ماذا سيحدث عندما أضع تمثالاً كهذا؟ هل ستعقب ذلك عقوبات، مثل الاعتقال، أم أنهم سيزيلونه؟ أريد أن أفحص تفاعله مع الجمهور وإلى أي اتجاه سيأخذ الناس هذا الأمر».

وقال جلايط، إن «صناعة تمثال نتنياهو من ذهب يهدف لتحريك شريط ذاكرة الإسرائيليين التاريخية وتذكيرهم بعجل الذهب الذي عبدوه خلال تيه بني إسرائيل في صحراء سيناء قبل ألفي عام».

وأضاف أن «صنع هذا التمثال يشكل بداية لسلسلة أنشطة فنية»، وأن ‘الزمن فقط سيقول ما إذا كان هذا استفزاز أم أنه تنبؤ بالمستقبل».

وشدد على أن «أحدا لم يطلب منه صنع التمثال البالغ طوله أربعة أمتار، واستغرق العمل فيه ثلاثة أشهر»، متابعاً: «هذه مبادرة ذاتية على الإطلاق كفنان يعيش بين شعبه وكجزء من نسيجه». وقال نائب رئيس بلدية تل أبيب، أساف زامير، للقناة الإسرائيلية الثانية: «نحن نشجع الاحتجاجات بكافة أشكالها وستتم معالجة هذا الأمر مثل أي شيء آخر موضوع في الحيز العام من دون تصريح، وستتم إزالته».

وأضاف: «تم تمرير الرسالة بمجرد عرض التمثال، وسوف يزال».

ولاحقاً، قامت بلدية تل أبيب بإزالة التمثال.

يذكر أنه ليس متبعاً في إسرائيل وضع تماثيل لشخصيات ما زالت على قيد الحياة في الشوارع والأماكن العامة. ويعتبر وضع التمثال رسالة احتجاج على سياسة نتنياهو ومحاولته السيطرة على الاقتصاد والإعلام، وترأس الحكومة منذ ثماني سنوات متواصلة بخلاف تقاليد السياسة الإسرائيلية.

لكن بعض أوساط المعارضة، قالت إن نتنياهو سيكون مسروراً به ويرغب بالمزيد منه.

وثبت جلايط التمثال المذهب، خلسة ليلة الاثنين في مركز ميدان رابين في تل أبيب بعدما بعث رسائل لوسائل الإعلام قبل أيام تشير إلى نيته القيام بعمل فني سياسي احتجاجي من شأنه أن يثير اهتماماً.