﻿إمام جمعة طهران: في إمكان الشبكة العنكبوتية أن تقتلع الإسلام من جذوره

لندن ـ «القدس العربي»: صرح إمام جمعة طهران المؤقت، محمد علي موحدي كرماني، أن بإمكان الانترنت أن يقتلع الإسلام من جذوره.

ووفقاً لوكالة إسنا للأنباء الطلابية التابعة لوزارة العلوم والأبحاث الإيرانية، هاجم المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، لجنة تحديد الجرائم الإلكترونية ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي لعدم حجبها بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية وشبكات التواصل الاجتماعي، قائلاً إن الموت يجب أن يكون لحرية الإنترنت، وإنه لا فرق بين هذه الحرية وبين هنا والعبودية.

وطالب أعضاء اللجنة ومسؤولي وزراة الثقافة الإيرانية أن يضعوا التلاعب بالتصريحات والمخادعة باسم الحرية جنباً وأن يحجبوا جميع المواقع التي ينطبق عليها مواصفات الحالات الجنائية.

وانتقد محمد علي منتظري بشدة وزارة الثقافة والإرشاد الإيرانية لأنها لم تواجه المواقع التي تنشر وتروج ضد الدين والفساد على الشبكة العنكبوتية بالشكل المطلوب، مضيفاً أن نتيجة أداء لجنة تحديد الجرائم الإلكترونية ووزارة الثقافة بهذا الصدد هي صفر.

وشدد على ضرورة تعاون اللجنة ووزارة الثقافة مع شرطة الجرائم الإلكترونية لمواجهة ما وصفه «بالفضاء الملوث في شبكات التواصل الاجتماعي».

واعتبر «الفضاء الملوث» و«النشاط ضد الدين» في شبكات التواصل الاجتماعي جاء نتيجة الإهمال في الجهات المعنية، وطالب مسؤولي هذه الجهات بالكف عن التعلاعب والتصريحات السياسية والتركيز على مهامهم.

وفي السياق، وصف كرماني الفضاء الافتراضي بأنه أسوأ من الحجاب السيء للنساء بمئات المرّات، لأن بإمكان الانترنت أن يقتلع الإسلام من جذوره.

وأوضح أن الانترنت ومن خلال الجنس وملايين المواقع الخلاعية تستهدف الإيرانيين، وأن الشبكة العنكبوتية تروج للانتحار والفساد وإضعاف الإيمان والشغب وبيع السلاح.

وكان وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، قد طالب السلطة القضائية بمواجهة ما وصفها «باللا مبالاة في الإنترنت».

بينما صنفت تقارير دولية عديدة إيران ضمن الدول أكثر قمعاً لحرية التعبير والصحافة في العالم أجمع. وكان آخر تلك التقرير تصنيف مؤسسة فريدوم هاوس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن قائمة الدول الأكثر قمعاً لحرية الإنترنت والإعلام، نظراً لحجبها مواقع التواصل الاجتماعي ومئات الآلاف المواقع الإلكترونية واعتقال نشطاء الإنترنت.