﻿سلطات البحرين تمنع قناة «الجزيرة» من تغطية أعمال القمة الخليجية

الدوحة ـ «القدس العربي»: منعت السلطات البحرينية طاقم شبكة «الجزيرة» الإعلامية من تغطية قمة دول مجلس التعاون الخليجي السابعة والثلاثين المنعقدة في المنامة. وكشفت الشبكة التي تتخذ من العاصمة القطرية مقرا لها في بيان تلقت «القدس العربي» نسخة منه، أن هذا المنع جاء بالرغم من أن «الجزيرة» اتبعت كل الإجراءات اللازمة، وتقدمت بالأوراق والوثائق المطلوبة إلى الجهات المختصة، وأعدت تغطية إخبارية خاصة ومتكاملة لهذا الحدث الهام.

وأشار المصدر أن هذه ليست المرة الأولى التي تمنع فيها السلطات البحرينية صحافيي «الجزيرة» ومراسليها من تأدية مهامهم ورسالتهم لنقل الخبر بمهنية وموضوعية.

وأكدت أنه سبق أن منعت المنامة مراسلي «الجزيرة» من تغطية أعمال القمة الخليجية الثلاثين، ولم تقدم حينها أسباباً مقنعة لذلك. واستنكرت شبكة «الجزيرة» هذا الإجراء الذي يخرج عن الأعراف الإعلامية للدول المضيفة، على حد وصفها، وأكدت عزمها على الاستمرار في تغطية الأحداث والفعاليات التي تشهدها البحرين رغم هذا المنع. وتعهدت الشبكة بنقل الصورة الكاملة لمشاهديها ومتابعي منصاتها الرقمية في كل مكان.