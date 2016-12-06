﻿جدل كبير في ألمانيا بعد قبض الشرطة على طالب لجوء عراقي بتهمة الاغتصاب

برلين ـ «القدس العربي» من علاء جمعة: أكدت شرطة بوخوم ظهر أمس الثلاثاء القبض على طالب لجوء عراقي متهم باغتصاب سيدتين بالقرب من الحي الجامعي للمدينة. ويتعلق الأمر بطالبتين صينيتين في 21 و27 من العمر. ووفقا لصحيفة فيلت الألمانية فقد وقعت الجريمتين في السادس من أغسطس/آب والـ28 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين.

وأوضحت أن فحوصات الحمض النووي التي عثر عليها في مسرح الجريمتين أتبثت أن الجريمتين نفذهما شخص واحد. وذكر المتحدث باسم الشرطة أن الأوصاف التي أدلت بها الضحيتيين دفعت السلطات إلى تركيز عملية البحث في مركز استقبال «أشخاص من أصول أجنبية».

وذكر المدعي العام في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر الثلاثاء أنه تمّ القبض على رجل عراقي الجنسية يبلغ من العمر 32 عاما. ويتعلق الأمر بطالب لجوء دخل ألمانيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي برفقة زوجته وطفليه. وأوضح المدعي العام أن المتهم نفى جميع الاتهامات الموجهة له لكن نتائج الحمض النووي جاءت متطابقة مع تلك التي تمّ العثور عليها في مسرح الجريمتين، ومن تمّ توجيه قائمة من التهم على رأسها محاولة القتل وإغتصاب مرفق بأعلى درجات العنف.

ويأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان الشرطة عن مقتل فتاة في 19 في مدينة فرايبروغ بعد اغتصابها. وفي هذه القضية أيضا اتهم طالب لجوء من أفغانستان بتنفيذها. وهو ما أثار جدلا سياسيا حادّا داخل ألمانيا. ما حدا بمراقبين إعلاميين وصف المشهد بقولهم «وكأن فاجعة فرايبورغ لم تكن كافية للتشويش على صورة اللاجئين، لتظهر قضية اغتصاب سيدتين في بوخوم غرب البلاد تمّ على خلفيتها القبض على كمتهم رئيسي».

وحذرت الحكومة الألمانية من إصدار أحكام جزافية ضد اللاجئين في البلاد. وقال المتحدث باسمها شتيفن زايبرت إنه لم يتأكد بعد حقيقة التهمة الخاصة باللاجئ الأفغاني ولكن إذا تأكد هذا الاشتباه ضد الشاب اللاجئ (17 عاما) الذي تم توقيفه، فلابد حينئذ من محاكمته على هذا الجرم الشنيع:

ويتهم المدعي العام ديتر إنهوفر الشاب الأفغاني باغتصاب والقتل. والشاب المشتبه به دخل ألمانيا في 2015 وهو يقيم عند عائلة ألمانية، وقُبض عليه الجمعة الماضية (2 ديسمبر/ كانون الأول 2016 ) إلا أن الشرطة أعلنت عن إعتقاله في وقت لاحق، وتحقق الشرطة فيما إذا كان الشاب الأفغاني له علاقة بجريمة قتل أخرى وقعت بالقرب من فرايبورغ.

ويُذكر أن الشابة الضحية تعرضت للاغتصاب في منتصف أكتوبر الماضي وعُثر على جثتها في نهر. وعثرت الشرطة على بعض الأدلة وهي حاليا بصدد استجواب معارف المتهم الرئيسي لمعرفة ما إذا كان الشاب الأفغاني يعرف الشابة المقتولة.

وقد أثارت جريمة القتل هذه جدلا في مواقع الإنترنيت حول سياسة اللجوء في ألمانيا، مما دفع رئيس بلدية فرايبورغ إلى الدعوة إلى التحلي بالتعقل و «عدم استغلال أصل المتهم لإصدار أحكام مسبقة».

قال نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل الذي يشغل أيضا منصبي وزير الاقتصاد الاتحادي وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم بألمانيا، في تصريحات خاصة لصحيفة «بيلد» الألمانية في عددها الصادر الثلاثاء إن «جرائم القتل البشعة كانت موجودة دائما قبل أن يصل أول لاجئ من أفغانستان أو سوريا إلينا». وتابع: «لن نسمح بأن يكون هناك فتنة بعد مثل هذه الجرائم بغض النظر عن هوية مرتكبها

وقالت يوليا كلوكنر نائبة رئيس حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي للصحيفة ذاتها «يتم ارتكاب مثل هذه الفظائع للآسف من مواطنين محليين ومن مهاجرين، إن ذلك لا يمثل ظاهرة جديدة للأسف». وحذر شتيفان ماير خبير الشؤون الداخلية بالحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، وهو شقيق حزب ميركل في الاتحاد المسيحي الذي تتزعمه، من وضع جميع المهاجرين واللاجئين تحت طائلة الاشتباه.

يذكر أنه تم اغتصاب الطالبة الشابة في منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وتم العثور على جثتها في نهر «درايزام» وهي غارقة. وكانت الطالبة في طريقها إلى حفلة تابعة للجامعة على متن دراجتها عندما تم الاعتداء عليها. أما المشتبه فيه فقد وصل إلى ألمانيا في عام 2015 وعاش بعد ذلك كلاجئ غير مصحوب بعائلة.

من جهة أخرى انتقد رالف شتيغنر نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي تصريحات سابقة لرئيس نقابة الشرطة راينر فيندت والتي ربط فيها بين الجريمة وموجة اللاجئين التي تدفقت على ألمانيا. وقال شتيغنر إن تلك التصريحات لا تتوافق ومقومات دولة القانون.

وقال ممثلو الادعاء ، إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به في جريمة قتل واغتصاب طالبة تبلغ من العمر 19 عاما في مدينة فرايبورغ الألمانية في تشرين أول/أكتوبر الماضي. وقالت إن الرجل تم رصده على تسجيلات كاميرات المراقبة قبل الوقت المقدر لوقوع جريمة القتل، وكانت له تصفيفة مميزة جدا ولون شعر مميز كذلك، يتوافق مع الشعر الذي عثر عليه في مسرح الجريمة.