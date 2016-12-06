﻿مصر: لا يوجد «إخوان» في القائمة الثانية للجنة العفو الرئاسي عن المساجين

القاهرة ـ «القدس العربي»: اقتربت لجنة العفو الرئاسي المكلفة من الرئيس السيسي على الانتهاء من القائمة الثانية التي ستقدم إلى الرئاسة والنائب العام، شاملة أسماء المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والتظاهر سواء المحبوسين احتياطيا أو أصحاب الأحكام النهائية.

وتضم القائمة الثانية عدداً أكبر من الأسماء التي شملتها القائمة الأولى لتزيد عن 150 اسماً. ومن المقرر ان تتقدم اللجنة بالأسماء نهاية الأسبوع الجاري عقب إنهاء اجتماعها مع لجنة حقوق الإنسان في البرلمان للتوافق حول الأسماء الواردة في القائمة.

واستبعدت لجنة العفو الرئاسي، عددًا من المنتمين لجماعة الإخوان من القائمة الثانية للعفو، حسب ما أكد طارق الخولي، عضو اللجنة، في بيان صحافي. واضاف «أن القائمة الثانية ستتضمن عددًا أكبر من القائمة الأولى، والتي ضمت 82 سجينًا تم الإفراج عنهم».

وأوضح أن القائمة الثانية سيتم تقديمها لمؤسسة الرئاسة لإصدار قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عنهم، مشيرًا إلى أن أغلب حالات القائمة الثانية سيكون من الطلاب، خاصة المقبوض عليهم على خلفية المشاركة في مظاهرات، مؤكدًا أن أصعب الحالات هي المقبوض عليهم في أحداث مرتبطة في مظاهرات جماعة الإخوان.

ولفت إلى أنه لم يتم فحص حالات الفتيات اللواتي يصل عددهن لنحو 1٪ من المرشحين للحصول على قرار العفو، مشيرًا إلي أن فحص الحالات لا يزال مستمرًا، موضحًا وجود تواصل شبه يومي مع مؤسسة الرئاسة، وأنه ليس شرطًا أن تلتقي اللجنة الرئيس لتسليمه القائمة الثانية.

وقال: إن اجتماع اللجنة الأيام المقبلة خاص بفحص الحالات الفردية التي وردت إليها، منبهًا إلى أن اللجنة لا تعنيها أسماء المشاهير بقدر ما يعنيها تطبيق المعايير بغض النظر عن الأسماء، وجميع الحالات تم التوافق عليها حتى الآن، ولم يتم اللجوء لمبدأ التصويت.

وقال الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل «إن تكوين القائمة الثانية للعفو عن المحبوسين سيكون من خلال التكيف القانوني الخاص بالحالات، وحكم المحكمة الدستورية ستكون له انعكاسات في الفترة المقبلة من خلال تعديله في البرلمان»، لافتا إلى أنه تقدم بتعديل داخل مجلس النواب وتمت مناقشته قبل فترة من صدور حكم المحكمة، وتوقف النقاش لحين صدور الحكم. وأضاف أنه تتم دراسة الحالة القانونية لمن سيتم العفو عنهم، وهناك أشخاص فسروا عمل اللجنة تدخلا في أعمال القضاء، ولكن عمل اللجنة استشاري فقط وتقدم القوائم لرئاسة الجمهوية.

وأشار عضو مجلس النواب أن الأسماء تخرج من رئاسة الجمهورية وليس من اللجنة، نافيا أن تكون هناك أسماء تم حذفها من القائمة الأولى للمعفو عنهم من المحبوسين ولم يتم الاعتراض على الأسماء، لافتا إلى أنه جار فحص الأسماء للقائمة الثانية، وهناك حالات تأخذ بعض الوقت للرجوع لوزارتي العدل والداخلية والحصول على معلومات منهم، مشيرا إلى أن الأرقام التي تنشر عن عدد المحبوسين في مصر هي أرقام خيالية وليست حقيقة.