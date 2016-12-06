﻿خلافات مصيرية بين الفصائل المحاصرة… والتفاوض مع الروس لم يعد سراً

إنطاكيا ـ «القدس العربي»: «توحد الفصائل» مطلب قديم، أعاد الناشطون الحلبيون إثارته، بعد سقوط أحياء عدة من حلب المحاصرة، التي صمدت لسنوات وسقطت في غضون ساعات على حد قولهم، الأمر الذي ردّه البعض إلى كثافة القصف على تلك الأحياء، إلا أن ذلك لم يقنع المواطنين أو الناشطين، وعزوا ذلك إلى خلل في علاقة الفصائل الموجودة داخل المدينة ببعضها أو بالداعمين، ما دفعهم للإصرار على ضرورة توحيد الفصائل وما سرّع في ولادة المولود الميت «جيش حلب».

وبعد اقتتال الفصائل الموجودة داخل ما تبقى من حلب المحاصرة، واقتحام «كتائب أبو عمارة» و»فتح الشام» لمقرات ومستودعات بقية الفصائل، تجلى منطق القوة ومبدأ سيطرة توجه واحد في مكان ضيق كهذا لا يحتمل وجود اتجاهات عدة، حسب ناشطين ومتابعين.

ويشرح المهندس الملقب أبو ابراهيم المقرب من «جبهة فتح الشام» لــ «القدس العربي» ما يحدث، قائلاً: «لم يعد التفاوض مع الروس سراً، بل أصبح أمراً معروفاً للجميع، إذ أن الفصائل التي تتلقى الدعم التركي كلها دخلت عملية المفاوضات، وساذج من يصدق أن النظام سيطر على أحياء حلب التي خسرتها المعارضة من خلال معارك نفذها، ولو كان الأمر كذلك لكانت هذه الأحياء صمدت شهوراً قبل أن تسقط، لكن ما حدث أمر بديهي لا يحتاج إلى شرح، هو اتفاق بين الروس والأتراك على أن درع الفرات مقابل حلب المدينة».

ويضيف أنه رغم تعرض الأحياء لقصف عنيف، إلا أن فصائل عدة قد انسحبت منها، في أحياء بستان الباشا والهلك، وتوجهت باتفاق ما إلى الشيخ مقصود، وسلم معظم قادتها أنفسهم هناك للقوات الكردية، وفي الحقيقة لم أعرف حتى الآن هل وصلوا إلى الشمال أم باعتهم القوات الكردية للنظام، كما تم إخلاء حي مساكن هنانو دون معارك حقيقية، إلا من قبل بعض من أصروا على القتال وعدم الانسحاب، بينما فضلت كل من الجبهة الشامية وأحرار الشام خارج حلب حالة الصامت كأنه لا علاقة لهما بما يحدث، إذ أن الأوامر التي وصلت بالانسحاب أكبر من موافقتهم او رفضهم.

ويعتقد أبو ابراهيم أن من قاتل في الحقيقة هم أبو عمارة وفتح الشام والزنكي، معتبراً أن هذا سر الخلاف الحاصل مؤخراً داخل الأحياء المحاصرة المتبقية، إذ أن هؤلاء هم من يرفضون الخروج من حلب والذين رفضوا الدخول بالمفاوضات مع الروس، كما أكد أن مستوعات بأكملها تركتها باقي الفصائل ليستولي عليها النظام، منها مستودع يحتوي على تسعمائة ألف طلقة، تنبه مقاتلو الزنكي إليه قبل أن تصل إليه قوات النظام، فيما استولى الأخير على العديد من المستودعات منها ما احتوى على مواد إغاثية وغذائية.

ويفسر أسباب ترك المستودعات، بأن هذه الفصائل قد تلقت وعوداً من روسيا بحكم مدني في هذه الأحياء، وأنهم سيعودون إليها، ويكونون هم بمثابة الشرطة والأمن الداخلي لها، وحسب المفاوضات مع روسيا والتي جرت في تركيا، فإن ذلك سيحدث في حالة الانسحاب من كامل الأحياء المحاصرة في حلب الشرقية وهذا ما ما لم يحدث حتى الآن.

وقال علي وهو أحد مقاتلي «الجيش الحر» في ريف حلب الشمالي، لــ «القدس العربي»: «رغم وجودي في مكان بعيد عن الحدث إلا أن الأمور لدينا واضحة تماماً، فهنا مركز تنفيذ القرارات في عنتاب، والمطلوب من فصائل حلب المحاصرة أن تخرج منها، وتم الاتفاق على خروج ثلاثمائة مقاتل من فتح الشام ضمن المفاوضات، وبعد أن تمت الموافقة على ذلك من قبل الفصائل، عادت روسيا لتقول إن هنالك تسعمائة مقاتل من فتح الشام عليهم الخروج».

ويضيف «هنا جاء الرفض وتعززت فكرة البقاء والتشبث فيما تبقى من أحياء المعارضة، وهذا ما تمسكت به فتح الشام وأبو عمارة، فيما وجدته بقية الفصائل انتحاراً ورغبت بالخروج والموافقة، ما أشعل الخلافات من جديد، ودفع فتح الشام وأبو عمارة للاستيلاء على مستودعات الفصائل الأخرى التي فضلت استمرار التفاوض والخروج من حلب، إذ وجد أولئك أن القرار يكون بيد الأقوى، والذي لا بد أن يفرض نفسه ورأيه».

بينما المدنيون المحاصرون داخل المدينة ليس لهم أي دور في صنع القرار، بل حتى إنهم أصبحوا يبعثون برسائل دون تواقيع وأسماء حرصاً على سلامتهم، إذ نقل الناشط الإعلامي أحمد بريمو رسالة من مجموعة من الناشطين والمدنيين في حلب المحاصرة، عبر منشور له على «فيسبوك» قائلاً: «رسالة أنقلها عن مجموعة من الناشطين والمدنيين المحاصرين في حلب طلبوا مني نشرها وعدم ذكر اسمائهم خوفاً من اعتقالهم أو تصفيتهم من قبل أدعياء الثورة، قرار تسليم ما تبقى من حلب للنظام وإنقاذ من بقي من المدنيين بيد القواد، والقواد منشغلون بتشويل هذا وسلب سلاح وذخيرة من ذاك وتصفية حساباتهم على حساب المدنيين، لن نطالبكم بالتوحد، نطالبكم بأمرين لا ثالث لهما، إما أن تموتوا مدافعين عن الأرض التي طغيتم بها منذ أكثر من خمس سنوات وحتى الآن، أو طرح مبادرة لاخراج المدنيين من حلب إلى ريفها المحرر».