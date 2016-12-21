ملكة بريطانيا وزوجها يعانيان من نزلة برد حادة ويؤجلان سفرهما

لندن – رويترز

قال قصر بكنجهام في بريطانيا إن الملكة إليزابيث (90 عاما) وزوجها الأمير فيليب (95 عاما) أجلا خطط السفر لقضاء عطلة عيد الميلاد اليوم الأربعاء لأنهما يعانيان سويا من نزلة برد حادة.

وقال الديوان الملكي إن “الملكة ودوق ادنبره يعانيان من نزلة برد حادة ولذا قررا عدم السفر إلى ساندرينجهام اليوم.”

وعادة ما تقضي إليزابيث -وهي صاحبة أطول فترة حكم لملك على قيد الحياة- وزوجها وفيليب عطلة عيد الميلاد في مقر إقامتهما الريفي في ساندرينجهام في نورفولك بشرق انجلترا.