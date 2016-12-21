ملكة بريطانيا وزوجها يعانيان من نزلة برد حادة ويؤجلان سفرهما
Dec 21, 2016
لندن – رويترز
قال قصر بكنجهام في بريطانيا إن الملكة إليزابيث (90 عاما) وزوجها الأمير فيليب (95 عاما) أجلا خطط السفر لقضاء عطلة عيد الميلاد اليوم الأربعاء لأنهما يعانيان سويا من نزلة برد حادة.
وقال الديوان الملكي إن “الملكة ودوق ادنبره يعانيان من نزلة برد حادة ولذا قررا عدم السفر إلى ساندرينجهام اليوم.”
وعادة ما تقضي إليزابيث -وهي صاحبة أطول فترة حكم لملك على قيد الحياة- وزوجها وفيليب عطلة عيد الميلاد في مقر إقامتهما الريفي في ساندرينجهام في نورفولك بشرق انجلترا.
لقد ورثت هذه الملكة إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس ولكن بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت الإمبراطورية عبارة عن جزيرة !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
Get well soon my sweet Queen
اشكر لله ان اوصل زملائي و شخصي متواضع للاوطان بسلام بعد قرب من ٣ شهور ابحار ,, اشكر الله فقد سهل ابحارنا حتي نصل قبل كريسماس حتي يقضي طاقم سفينتي اوقات سعيدة بين اخضان عائلتهم الكريمة و يحتفلو معا ,, ادعو الله ان تشفي ملكتنا المحبوبة ,, نحن مملكة ديمقراطية ,, الملكة لا تحكم و هناك برلمان و مجلس لوردات ,, في قرن ١٦ قام كرومويل بقتل الملك و و لطخ يدة بدمائة و قال بجنون لجموع لمشاهدين ,, ها هي دمائة حمراء مثلنا وليست زرقاء ثم سرق الحكم و نفي عائلة المالكة ,,, لكن لم يمر وقت طويل حتي طالبة الشعب ان يعيد العائلة المالكة ,,ادعو الله ان يكون جميع اصدقاء زملاء عاملين بخير و سلام ,,, اوجة رسالة خاصة الي العزيزة الرقيقة العصفورة شاعرة موقع القدس و كل عالم ,, سلوي,,, تصفحت قسمي المفضل ابيض و اسود ,,, جدا ازعجني ان اشاهد ديناصور يحزن عصفورة رقيقة ,, لكنها اول مرة اشاهد عصفورة رقيقة بتغريداتها الساحرة تطرح الديناصور ارضا بالتغريدة القاضية,,, اقبل يدك اعتذار لاني انا المسئول لان من احزنك لا يكن لي ود و يهاجم بشدة من اعتز بهم بشدة,,, اشكر العزيزة الصديقة الوفية جدا ,, ر الجزائر ,,, لانها لا تسكت ابدا عن الحق ,, ايضا اعتذر لها ,, قبل ابحاري فأنا من طلبت منها ان تبلغ رسالتي الي العزيزة عن سلوي اعجابي بقصيدة فيسبوك و اني ارسلت تعليق لها لم يري النور,,, اخر تحياتي
للاخ هاري اترقب دائما تعليقاتك الراقيه والمنصفه ..بوركت وكل سنه وانت طيب بجوار اهلك ومحبيك
لا تبخل بالتعليقات المهمه ..شكرا اخي
صباح الخير صديقي العزيز هاري ، انا سعيدة لعودتك للوطن
افضل التمنيات لك بمناسبه الاعياد المجيدة انت والاخت ر لا تقلق بشاني انا استطيع صد اي هجوم ديناصوري جائر من قبل الاستاذ passerby حتى انني اافكر بالتفرغ للشعر ونظم القصائد كرمى لعينيه . امل ان يحمل العام القادم الخير والسلام للجميع خاصة لبلادنا العربية الحزينة العراق وسوريا اليمن وفلسطين تحياتي للجميع
عزيزي الراقي ,, Fozi Bawazer
جدا اشكر ذوقك و كرم كلماتك ,, تمنياتي لك و اسرتك الكريمة بحب و خير و سلام
صديقتي العزيزة الرقيقة العصفورة شاعرة موقع القدس و كل عالم ,, سلوي
بكل صدق جدا كنت قلق ان تختفي العصفورة و لا اراها تطير و تغرد مرة اخري ,,, لكن سانتا كلوز جائني بهدية كريسماس مبكر و كانت حضور العصفورة ,, رغم ضخامة ديناصور و توحشة فقد انقرض ثم اختفي من زمن بعيد ,, لكن رغم رقة عصفورة ظلت من قديم الزمن حتي يومنا هذا باااااااقية تطير و تغرد,,, عزيزتي اتضامن بدعواتك للسلام ,,, اؤمن ان دين لله واحد ,,, برسالة حملها للبشر ١٢٤ نبي و رسول ,, كيهودي مسيحي مسلم بعيد عن نزاع البشر ,, كنت اتمني معرفة موعد ميلاد كل انبياء و رسل حتي احتفل بهم و اصلي و ادعو للحب و السلام كما افعل هذة ايام احتفال بميلادة البني عيسي ,, ادعو الله لكل الكون بلخير و حب و سلام ,, عزيزتي ,, جدا انتي قلمك ساحر رائع ,, و لم اكن امزح عندما قلت ان يجب ان نري كتاب يحمل اشعارك يخرج للنور ,, سوف اكن اول من يشترية و باغلي ثمن بشرط ان يحمل الكتاب توقيعك بخط يدك هههه ,, ان المواهب لا يحظي بها كل البشر لكن الله يوهبها للبعض فقط و اتي منهم ,,, احر تحياتي عزيزتي و تمنياتي لكي و اسرتك الكريمة بلحب و الخير و سلام
عودا حميدا للأخ هاري وألف سلامة للملكة وزوجها اللذان يستحقان الاحترام كونهما مستمران في العمل رغم كبر سنهما مع اني اظن هذه المرة لم يغيبهما المرض سويا وانما لدواعي أمنية خصوصا بعد احداث تركيا وبرلين..سواء هذا وذاك فالبريطانيون يريدون للملكة ان تجلس اطول فترة ممكنة على العرش لانها تمثل لهم الأمان مما هو ات خصوصا وان العرش البريطاني سيكون في مهب الريح بعد تشارلز لان ابنه ويليام صار غير محبوبا بما فيه الكفاية بسبب اختياره لزوجته التي تنعت في بريطانيا بالكسولة والتي تدخل والدتها في كل صغيرة وكبيرة..بمعنى: حكم ال ويندسور سيُصبِح ال ميدلتون بعد ان يصبح ويليام ملكا..اما الامير هاري المحبوب فهو ايضا خذل الشعب باختياره الاخير لممثلة كندية درجة ثانية أدت ادوارا هي قطعا لن تشرف العائلة الملكية!
عزيزتي صديقتي ,, She
جدا محظوظ ,, فسانتا كلوز يغرقني بهدايا ثمينة حتي قبل وصول كريسماس و هي ظهور اصدقائي و جعلني اطمئن عليهم ,, احمد لله انك بخير و اسعد الله اوقاتك ,, سامحيني لم اسطتع ابلغ طاقم سفينتي ان كريسماس في اوجست و ليس هذة ايام كما قلتي ,, فقد اوهبوني الكثر من الاحضان لاني عملت كثر حتي نصل الي الاوطان قبل كريسماس ,,, خفت ان ابلغهم فتتبدل الاحضان الي لكمات فتتورم عيوني و احرم من مشاركة في قسم المفضل ابيض و اسود ال ٣ اسبوع القادمة حتي نبحر مرة اخري هههه ,, منذ ان طالب الشعب كرومويل باعادة الاسرة المالكة من منفي ثم عادو ,, من ذلك اليوم بقت احوال حتي اليوم ان الاسرة المالكة تملك لكن لا تحكم ,, لن ينال تشارلز الحكم فامة لا تثق بة و الشعب يحملة ما حدث للاميرة المحبوبة الراحلة ديانا ,,, لا يمتلك ابنائها الكاريزما التي كانت تمتلكها و لكني اشفق جدا عليهم ,,, يقول الكثر ان ويليام اكثر تعقلا من اخوة هاري ,,, و ان كان هاري حبة صادق فليفعل مثل قريبة الاكبر الملك ادوار الثامن عندما تنازل عن العرش من اجل حبة ليتزوج السيدة وليس سمبسون ,, اخر تخياتي