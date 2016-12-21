هاني شاكر يحتفل بعيد ميلاده الـ63
Dec 21, 2016
القاهرة – القدس العربي:
احتفل الفنان المصري هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بعيد ميلاده الـ 63 برفقة عدد كبير من أعضاء النقابة.ذ
ونشر هاني شاكر فيديوهات من الاحتفال عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” وظهر فيها عدد كبير من جمهوره ومحبيه، الذين رددوا معه عدد من الأغاني قبل إطفاء شمعة عيد ميلاده.
جمهور هاني شاكر، هنأه بعيد ميلاده وتمنوا له العديد من التألق والنجاح خلال السنوات القادمة.
63 سنة
ليه يعني
هاني شاكر من ايام عبد الحليم بغني !
ويتحدث باللغة الأجنبية إلى من هم من معجبيه وفي صحيفة عربية!
الاخ طه..حليم توفي قبل أربعين سنة تقريبا وهاني ظهر قبلها بسنوات وكان صغيرا في السن ولكنه حينما كبر خسر العديد من محبيه بتأييده المطلق للانقلاب الدموي في مصر!!
عموما كل عام وهانى شاكر بخير ونتمنى له طول العمر…اما كونه ايد او رفض ما حدث فى مصر فهذا شان معظم الفنانين…فهم شجعان فى التمثيل…جبناء فى الحياة