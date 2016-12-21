هاني شاكر يحتفل بعيد ميلاده الـ63

القاهرة – القدس العربي:

احتفل الفنان المصري هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بعيد ميلاده الـ 63 برفقة عدد كبير من أعضاء النقابة.ذ

ونشر هاني شاكر فيديوهات من الاحتفال عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” وظهر فيها عدد كبير من جمهوره ومحبيه، الذين رددوا معه عدد من الأغاني قبل إطفاء شمعة عيد ميلاده.

جمهور هاني شاكر، هنأه بعيد ميلاده وتمنوا له العديد من التألق والنجاح خلال السنوات القادمة.