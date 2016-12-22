«كبار العلماء» في السعودية: الفرح بإغتيال السفير الروسي في أنقرة حرام
الرياض ـ الأناضول: أصدرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، أمس، فتوى بحرمة الاعتداء على الأنفس المعصومة، معتبرة أن الجناية تزداد إثما إذا كان المستهدف سفيرا يمثل دولته في بلاد المسلمين.
جاء هذا في بيان أصدرته الهيئة، ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بعد يومين من اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة، أندريه كارلوف، الاثنين الماضي.
وقالت هيئة كبار العلماء في بيانها: إن «الاعتداء على الأنفس المعصومة محرم وكبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز تحت أي مسوغ، كما أنه يحرم الفرح بإيقاع هذه المعصية، ممن له عصمة الدم ممن دخل بلاد المسلمين بأمان».
وأضافت أن «التأصيل الفقهي لضمانات الحصانة الدبلوماسية مؤسس على قواعد شرعية وأحكام فقهية مستمدة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهي قواعد ثابتة محكمة لكل زمان ومكان، ترتكز على حرمة الدماء في الإسلام، ونصوص النهي عن قتل الرسل وعصمة دم المستأمن، ووجوب الوفاء بعهد الأمان وعدم الغدر، وهي قواعد مقررة ومحكمة في التشريع الإسلامي».
ودعت وسائل الإعلام إلى التوعية بخطورة الاعتداء على حصانة الممثلين الدبلوماسيين، وما ينتج عن ذلك من آثار سيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن الجناية «تزداد إثماً» إذا كان المستهدف سفيراً يمثل دولته في بلاد المسلمين، لأن «أمان الرسل هو من أقوى أنواع الأمان في دين الإسلام».
وتعرض السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف، إلى هجوم مسلح، الاثنين الماضي، أثناء إلقائه كلمة في معرض للصور، تمّ تنظيمه بالتعاون بين السفارة الروسية وبلدية جانقيا في أنقرة؛ ما أدى لمقتله.
ولاقت عملية الاغتيال إدانات واسعة من كل من أنقرة، وموسكو، ودول عربية وغربية.
وهيئة كبار العلماء السعودية، هيئة دينية حكومية تأسست عام 1971، وتضم لجنة محدودة من الشخصيات الدينية في البلاد جميعهم فقهاء مجتهدون من مدارس فقهية متعددة، ورئيسها هو مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. والهيئة مخولة بإصدار الفتاوى وإبداء آرائها في عدة أمور.
لم نسمع صوتهم في فتوى تدعو للجهاد لتحرير القدس أولى القبلتين , فليصمتو …دجالين منافقين فتاويهم سياسية قادرين أن يفتو بالشيء ونقيضه حسب رغبة ولي أمرهم …. أساسا لولاهم لما غرقت سوريا بالدماء ولما سيطر الفرس على بغداد وصنعاء ودمشق وبيروت …
كلام شرعي صحيح 100%
ولكن
نريد فتوى لقطع العلاقات مع الروس بسبب الجرائم التي إرتكبوها بسوريا – أوليس الضحايا مسلمين ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
و هل إجتمع كبار العلماء للدعوة إلى الجهاد في سورية أو بورما أو العراق؟ أو هل إجتمع كبار العلماء ليفتونا بحكم الإنقلاب على حاكم شرعي كما حصل في مصر؟؟
طالما لم نسمع من كبار العلماء لا موقف و لا فتوى و لا تحريم و لا تحليل في أي شأن يساند الأمة الإسلامية فإني أعتبرما ورد منهم في شأن السفير الروسي موقفهم الخاص لا أكثر.
أين كنتم وحلب تذبح وهم يشمتون ويفرحون بقتلنا وقتلانا
حتى فرحة المذبوح ممنوعة؟؟؟؟
(ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)
مين طلب منكم تفتوا خليكم ساكتين احسن شو هالفتوى والله انكم بتقززوا حلو عنا يا
يا هيئة كبار العلماء نحن مع رأى الشرع وعلى العين والراس, ولكن لماذا لم نسمع لكم صوتا عندما كان الروس يصبون الحمم فوق رؤوس الاطفال والنساء والشيوخ فى حلب؟واين انتم واخواننا فى بورما يحرقون احياء؟ام انكم تعملون بالريموت كنترول الذى يتحكم فيه الامراء والملوك والرؤساء؟
أتمنّى معرفة الفنـّـان اللماح كالصقرالأجدل الجسور؛ الذي يختارالصورة المطابقة مبنى ومعنى وصراحة وتورية مع المقال المنشورفي جريدة القدس العربيّ…والله الصورة أبلغ من المقال بل هي لوحدها رسالة مثقاب ؛ بل هي أعذاق بلح رداح في موسم جياع فوق التراب.
أنا أول من فرح بقتله وهو على أي حال جزء من نظام الإجرام الروسي. ومين سائل على هيك علماء لا يسمع لهم صوتاً إلا في السخافات والترهات.
أمة مجنونة بالكامل، أصبح لا يسمع إلا صوت الموت و الدليل التعليقات، صوت العقل مرفوض مهما كان و من أي جهة أتى، و إن نطق وليهم بالعقل رموه باتعس العبارات فأما يسكت أو يسير في ركبهم
وسكوتكم عن دم المسلمين المستباح في العالم كله
برده حرااام
واحدة بواحدة
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- ………لا وبل يجب التصفيق لذبح مليون سوري .
- كيف للعلماء ان يفتوا عدم السعادة بقتل روسي واحد ، ولم يفتوا باستنكار ذبح الشعب السوري ؟
- أي نوع من الشرع هذا ؟ .
جياكم الله علماء المسلمين نحن ضد قتل السفير لكن اين انتم من قتل المسلمين في هذه الحاله نريد انا نعرف تمتنعون او تمنعون من قول كلمه الحق
أخي الكروي
نعم كلام شرعي 100%
لكنها ( كلمة حق ) يراد بها رضا الغرب
فعلا الصورة تعبر عن حال الأمة الهزيلة .