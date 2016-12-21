القضاء الأوروبي يرفض دعوى البوليساريو ويؤيد استمرار اتفاقية الزراعة مع المغرب
مدريد ـ «القدس العربي» من حسين مجدوبي: قضت المحكمة الأوروبية استئنافيا، أمس الأربعاء، برفض الحكم الابتدائي الذي كان قد ألغى اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وبررت قرارها بأن الاتفاقية لا تطبق ولا تشمل منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها. وذهب كل من المغرب والبوليساريو الى تبني الانتصار في الحكم.
وضمن استراتيجيتها في مواجهة المغرب في المنتديات الدولية، تركز جبهة البوليساريو على ما تعتبره ملف استغلال المغرب للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، وتسعى الى تحقيق هدف رئيسي وهو: إلغاء منطقة الصحراء الغربية من كل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الدولية. ولهذا، فقد تقدمت بدعاوى طعن الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع الاتحاد الأوروبي.
ونجحت البوليساريو في الدفع بالمحكمة الأوروبية في الحكم الابتدائي الصادر خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي الى إلغاء اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية. واعتمدت في حكمها على معطيات القانون الدولي الذي ينص على «عدم سيادة المغرب على الصحراء»، وبالتالي لا يجب على الاتفاقيات الاقتصادية أن تشمل هذه المنطقة.
وتسبب الحكم في توتر العلاقات المغربية – الأوروبية الى مستوى تهديد الرباط بإعادة النظر في هذه العلاقات. وتقدم مجلس أوروبا باستئناف ضد الحكم. وساند محامي الاتحاد الأوروبي (الذي هو بمثابة رئيس النيابة العامة نسبياً) موقف مجلس أوروبا، مذكراً بأن الاتفاقيات الموقعة مع المغرب لا تشمل أوتوماتيكياً الصحراء الغربية، وبالتالي لا يمكن إلغاء اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية على هذا التصور. وأضاف أن البوليساريو لا تمتلك صفة تمثيل الصحراويين في القضايا التجارية والاقتصادية.
وتبنت المحكمة في طور الاستئناف آراء محامي الاتحاد الأوروبي، ونصت في حكمها الصادر الأربعاء من الأسبوع الجاري على إلغاء الحكم الابتدائي للمحكمة الأوروبية تحت مبرر رئيسي وهو أن «الصحراء الغربية غير مشمولة بالاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي».
وقدمت قراءات قانونية أكثر منها سياسية لحكمها، عكس التأويل السياسي نسبياً في الحكم الابتدائي. وعنونت المحكمة ملخص الحكم الذي وزعته وحصلت عليه «القدس العربي» بهذا العنوان «اتفاقيات الشراكة وتحرير تبادل المنتوجات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تطبق في الصحراء الغربية». وحمّلت البوليساريو مصاريف الدعوى.
وسارعت جبهة البوليساريو الى الترحيب بالحكم، واعتبرته نصرا من جانبها لأن حكم المحكمة ينص على عدم الاعتراف بمغربية الصحراء، وهذا يعتبر وفقها نصراً سياسياً. وقال في هذا الصدد، عضو أمانة جبهة البوليساريو المكلف بالعلاقات مع المينورسو وملف الثروات الطبيعية أمحمد خداد الذي أبرز هذه المضامين، وطالب الاتحاد الأوروبي والشركات بأخذه بعين الاعتبار في الاتفاقيات مع المغرب.
ولم تصدر وزارة الخارجية المغربية بياناً في الموضوع، ولكن وسائل الإعلام الرسمية ومنها وكالة المغرب العربي للأنباء التي تعرب عن المواقف الرسمية أبرزت بأن «الحكم ينتصر للمغرب ويرفض طعن البوليساريو».
وهذا الحكم سيحمل تأثيرات مهمة على ملف الثروات الطبيعية الذي يعتبر من عناصر المواجهة بين المغرب وجبهة البوليساريو في المنتديات الدولية، حيث قامت الجبهة بتوظيفه في الصراع رفقة ملف حقوق الإنسان. وتقدمت بدعوى مماثلة الى القضاء الأوروبي حول اتفاقية الصيد البحري. ورغم نوعية الحكم الصادر الأربعاء إلا أن هناك غموضاً لأن اتفاقية التبادل الزراعي لم تشر الى الصحراء، بينما اتفاقية الصيد البحري تتضمن بنوداً خاصة بالصحراء فرضتها الدول الاسكندنافية وبريطانيا. وعليه، المحكمة الأوروبية قد تعتمد حكم أمس لتطبيقه في اتفاقية الصيد البحري، كما أنها قد تقدم تأويلاً مختلفاً.
ومن جانب آخر، يساهم الحكم الصادر أمس في استقرار العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتجنبيها هزات سياسية على المدى القريب والمتوسط، لأن المفوضية الأوروبية كانت قلقة من تأييد المحكمة الحكم الابتدائي، وكانت قد أعدت نسخة جديدة من الاتفاقية تحسباً لهذا الطارئ.
بصراحة، و بعيدا عن العواطف، قرأت نص الحكم مرات عديدة بتروي و تحليل الكلمة و الفاصلة، و انتهيت الى
انه فعلا انتصار للبوليزاريو، و انتصار للجزائر مع فتح باب الجحيم عليها.
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اولا المغرب لن يأثر عليه الحكم في استثمار اقاليمه الجنوبية مع اروبا او مع دول أخرى تتمنى هذه الفرصة، كالصين و روسيا،
و دول الخليج مثلا ستستثمر هناك. و حتى اتفاق التجارة مع امريكا لا يتضمن الصحراء، و هذا لا يمنع الشركات الامريكية من التعامل التجاري معها. البوليزاريو انتصرت على اروبا في عقر دارها و خصوصا فرنسا، اسبانيا، البرتغال، و هذا لن يمر مرار الكرام، و لعل ردة فعل فرنسا مباشرة بعد نشر الحكم، من خلال الناطق باسمها، و من دون سبب، دعم مجددا حل الحكم الداتي، كرسالة واضحة ان هذه الدول ستمر الى سرعة اكبر في هذه القضية، لانهم هم المتضررون. الجزائر كذلك انتصرت على هذه الدول، بحكم انها هي الممولة الرئيسي لكل المسألة، و هكذا هي من ستتلقى ضربات في المستقبل القريب من الدولالمتضررة، و لا ادري هل بامكان الجزائر تعويضها عن الخسائر، لجبر الخاطر !!! مشكل الخزين …
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الحكم في حد ذاثه اخد العصى من النصف، و لم يتعدى استشارة المحكمة الدولية في الموضوع، و هذا لم ياثر على المغرب بحكم الامر الواقع. يعني المسالة ستطول اربعين سنة اخرى ربما …
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و التجراة لها قوانينها الخاصة، يعني من يمنع شركة مسجلة في الرباط تشتغل في الصحراء، ان تتعامل مع اوروبا؟ انها في الرباط … المسالة سببت لي امتعاض، لانني ارى ان الجزائر استطاعت ان تهزم دولا اوروبية في عقر دارها. المسالة سوف تجد حلا، و الحزائر سوف لن تفرح كثيرا بهذا الفوز، انها اوروبا … يكفي مثلا ان تعطي اسبانيا خطيا حق الادارة الى المغرب …
او تعلن انها فعلا استعمرت ارضا مغربية في الاساس … او تنشر فرنسا بعض الوثائق … او اعتبار ان منتخبي السكان في الصحراء المغربية هم الممثلون … الحلول موجودة، و لن يكون باستطاعة الجزائر فعل اي شيئ.
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الخلاصة، الجزائر تمادت في دفاعها على البوليزاريو، و هي الآن قد امست بدول اوروبية مباشرة و قسما كبيرا من شعبها في عيشهم. و المسألة لن تمر مرار الكرام. اما المغرب، فهو متفرج على ما يحدث.
عندما أصدرت المحكمة الأوربية حكمها أعلنت بكل وضوح أنه تم وفقا للشرعية الدولية وتماشيا مع وضعية الصحراء الغربية في الأمم المتحدة لاوليس بحسب إملاءات الجزائر وهواها.. الجزائر نفسها ما دعت يوما إلى غير تحكيم القانون الدولي وفسح المجال للأمم المتحدة لحل قضية الصحراء الغربية (ضمن ما تقتضيه الإرادة الحرة لدولة مستقلة لا تتبع المملكة العلوية و تهتم مصالحها لا بمصالح المملكة الجارة)
أن يقوموا بصب غضبهم على الجزائر بدل انتقاد المحكمة الأوربية وموقفها لا تفسير له سوى ما تحمله قلوب بعضهم من حقد تم غزله في الأذهان باحترافية عبر تشويه الحقائق وتزييف الوعي لدى عوام الناس، ومنهم هذه الحملة التي تريد تحويل موضوع أوربي خالص وتوجيهه ضد الجزائر (الجزائر الضعيفة والمفلسة والواهنة ذات الاقتصاد المنهار والسياسة المتهاوية كما دأبوا على وصفها)
هكذا يتم بث الفرقة بين شعبين يوحدهما كل شيء وتفرقهما مصلحة الحكام.. وهكذا تم صنع جيل لا يعرف في العالم من عدو غير دولة جارة تقاسمه التاريخ والأرض والدين بسبب أنها رفضت الإذعان بحق الملك في أراضي يريدها له (وهو ما يحدث حتى بن الإخوة في أسرة واحدة)
هذا ما نددنا به من قبل وفضحنا زوره وبهتانه فإن اعتبرونا بعد ذلك سلبيين فنحن فخورون بهذه السلبية و ندين لله بها اتفقنا مع حكامنا فيما هم فيه أواختلفنا معهم (المسلم أخو المسلم)
إلى أبن الوليد
شخصيا قرأت الحكم أكثر من ثلاث مرات وإستخلصت ما يلي :
ـــ أن المحكمة لم تضف أي جديد حول مفهوم السيادة ” كما يراها الشعب المغربي لأن الملك الراحل مرّ مر الكرام على لفظة السيادة التي وردت في الإستشارة التي قدمتها محكمة العدل الدولية يوم 16 أكتوبر من سنة 1975 وفسر مفهوم البيعة تفسيرا منطقيا يتماشى مع الشرعية الدولية وقد أحالنا على مفهوم البيعة في اروبا قبل الحرب العالمية الأولى
ـــ أن المحكمة كانت تنظر في قضية تجارية محضة لا علاقة لها بالجانب السياسي اللهم إن كان الطرف الآخر يعتبر إشارة المحكمة إلى مفهوم السيادة شيئا جديدا
ـــ قضية السيادة لم تعد مطروحة بالنسبة للمغرب وهي محسومة سلفا ومجلس الأمن على علم بهذا الأمر
ــــ قضية التجارة العالمية حاليا لم تعد تعطي أهمية لمنشأ السلع بقدر ماتعطيها لجودة المنشأ وسمعته وإشعاعه الدبلوماسي والسياسي وهو ما ينطبق على المغرب في علاقاته المنفتحة على إفريقيا وروسيا واروبا وأمريكا
ـــ المشكلة بالنسبة للبوليساريو والجزائر هي كيف سيواجهون المغرب مستقبلا في اروبا لأن المحكمة أقفلت الباب نهائيا على البوليساريو فيما يخص مقاضاة المغرب مرة أخرى
ــــ ماذا ننتج في الصحراء ؟ السمك يمكن أن يعلب في أكادير أو طانطان أو طرفاية …
ولنفرض جدلا بوجود البترول فهل تعتقد أن المغرب سيكون غبيا في تعامله مع الشركات الأجنبية وهو العازم على الوصول إلى نسبة 42 بالمائة من إستهلاك الطاقات النظيفة سنة 2020 أو 2030؟
وهل تعتبر إشارة المحكمة إلى مفهوم السيادة إنتصارا للبوليساريو والجزائر أم هي مجرد فدلكة لغوية لا تبرر تطبيل الجزائر والبوليساريو للقرار يوم 10 ديسمبر 2015 وترويجهم طوال السنة لمقولة : المحكمة الأروبية لن تخضع لإبتزاز المغرب وستؤكد قرارها القاضي بإلغاء الإتفاقية ؟
تحميل مصاريف الدعوى للجزائر والبوليساريو دليل على قوة منطوق القرارأما الإشارة إلى مفهوم السيادة فهو تحصيل حاصل لأن الملف فعلا لازال بيد مجلس الأمن والمغرب متشبت بسيادته
والسؤال هو : مالجديد في هذا القرار ؟
أجزم ألا جديد فيه وما إنتقاء الجزائر لمفهوم السيادة المشار إليها في القرار وعدم الإهتمام بصلب الموضوع لخير دليل على ألا جديد في هذا القرار
المغرب يتنازع مع الجزائر والبوليساريو على السيادة التي بسطها على الأرض ولايدوم سوى الصحيح نقطة إلى السطر
الى اخي المغربي من اصول صحراوية، انا معك فيما قلته، الا مسالة ان المحكمة اقفلت الباب على البوليزاريو
للترافع مرة اخرى. فهذا للاسف ليس صحيحا، لانها رفضته هذه المرة، بكون الاتفاق لا يشمل الصحراء المغربية
اصلا، يعني ان كان يشمل الصحراء المغربية، كاتفاق الصيد، فالبوليزاريو لها الحق إذا، و هذا ما يألم اسبانيا و البرتغال كثيرا.
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في مسالة السيادة، كما قلت من قبل، المحكمة اكدت ثبوت البيعة، و من ناحية أخرى قالت ان هذا ليس رابط دولة بمفهوم الدولة الحديث، و هذا مشكلتهم هم، لان البيعة في الدول الاسلامية يعد الرابط بامتياز.
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على اي، مسالة حكم المحكمة، لا يأثر على المغرب تجاريا، بل يأثر على بعض دول اوروبا، و هذا سيكون له ما بعده.
لا يا ابن عمي ابن الوليد
فالمحكمة نظرت في إتفاقية الفلاحة والصيد البحري ككل ولم تفصل المنتجات الفلاحية عن منتجات الصيد البحري وبالتالي فإن أي تقاضي للبوليساريو والجزائر ضد المغرب أمام هذه المحكمة سيكون مرفوضا لأن القضية هي قضية تمثيلية
البوليساريو والجزائر لا يمثلان ساكنة المنطقة الجنوبية للمغرب بقدر ما يمثلها النواب البرلمانيون من أبناء المنطقة وقد حضربعضهم وتقدم بدفوعاته أمام القضاة ومنهم من ينتمون إلى غرفة الصناعة والتجارة
فما معنى هذا؟ معناه أن المحكمة أقفلت الباب أمام هؤلاء للتقاضي أمامها مرة أخرى حتى ولو تعلق الأمر بالصيد البحري والسؤال الذي لم تطرحه : ماذا تعمل السفن الأروبية في مياه المحيط الأطلسي ؟ واين أنت من البروتوكول المغربي الأروبي حول تخصيص جزء من عائدات الصيد البحري لتنمية المنطقة ؟
وعلى العموم فإن هذا الحكم وجه رسالتين إلى البوليساريو والجزائر :
1 ــــ عدم تمثيليتهما للساكنة الصحراوية المقيمة في منطقة النزاع
2ـــــ مجلس الأمن هو المخول للبث في مفهوم السيادة لهذا النزاع المفتعل
يا ابن العمومة، لا اريد ان يفهم من تعليقي شيئ آخر الا انني وحدوي الى نخاع النخاع، لكنني
احاول ان اقرأ الامور كما هي، مع احترام قوة الخصم، لان هذا في نظري اساسي جدا في الصراع.
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انا قدمت قرائتي للنص، و قلت ان هذا لا يشكل مشكلة للمغرب، بقدر ما سيشكل مشكلة كبيرة للجزائر.
و الاعتراف بما حققه الخصم، لا يعد سوءا بقدر ما يعد تحليلا لمواطن قوته و ما ينتج عنها، و ما اتج عنها
الآن لا يمس المغرب، بل اوروبا مباشرة. لانها سوف ترى دولا أخرى تقوم بمشاريع في الصحراء المغربية، و هي بسبب الجزائر، لن تقدر على شيئ، إلا ان غيرت من اللعبة، و هذا سهل جدا و في يدها. و تحياتي.
لا افهم تهويل الحزائر و صنيعتها لقرار المحكمة الابتدائي ثم مسارعتهم لتضخيم انتصارهم الوهمي في القرار الثاني الذي يلغي الاول،المحكمة رفضت الغاء الاتفاق لانه مصلحة اوروبية و ما دون ذلك من الكلمات المصاغة بعناية مجرد كلمات لن تجد لها طريق الى ارض الواقع،الاتحاد يوقع مع المغرب و المغرب يوقع مع اوروبا و المغرب مغربان على ما يبدو فالمغرب الذي يعرف نفسه ليس هو من يتعامل معه الاتحاد الاوروبي،متاهة كبيرة لن يخرج منها دو عقل الا و هو فاقد عقله،و ما على المفاوض المغربي الا ان يرفض ادراج كلمة الصحراء الغربية في تعاقداته لتنتهي الاشكالية و بالطبع هذا عين ما يطلبه اي مفاوض مغربي فالصحراء اقليم كباقي الاقاليم المغربية و ليس اقليم مستقل لحد الساعة…جولة اخرى ينتصر فيها المغرب بالنقاط كالعادة و الى جولة اخرى و يتأجل الحسم…ما لا يدركه صانع القرار الجزائري هو ان المغرب دولة محورية و لا يمكن تجاوزها و رغم كل الاغراء و الجهد و المال الجزائري المهدور سيبقى المغرب ذلك المحاور ذو المصداقية الذي يسعى الكبار لصداقته بما فيهم بوتين عراب العسكر العرب فقريبا سيأتي لزيارة المغرب و المفاجأة حذتث اليوم بمكالمة بين محمد السادس و ترامب ليقطع الشك باليقين ،لا يهم من يجلس في البيت الابيض فالمغرب حليف لا بديل عنه….
ألغت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 دجنبر 2015 والذي خلص إلى الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.ورفضت المحكمة طعن البوليساريو لكونه غير مقبول.كما حكمت محكمة العدل الأوروبية على جبهة البوليساريو بتحمل مصاريف الدعوى وكذا تلك التي تقدم بها مجلس الاتحاد الأوروبي.المنهزم هو الي يدفع الفاتورة.
” وأضاف (محامي الاتحاد الأوروبي) أن البوليساريو لا تمتلك صفة تمثيل الصحراويين في القضايا التجارية والاقتصادية. “إهـ
يجب أن تكون هناك حكومة صحراوية منبثقة من برلمان منتخب حتى تحظى هذه الحكومة بإعتراف عالمي صريح
على الشعب الصحراوي أخذ زمام المبادرة في المطالبة بإنتخابات برلمانية داخل وخارج الصحراء
ولا حول ولا قوة الا بالله
عزيزي داود الكروي لا يوجد شعب صحراوي
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جنوب المغرب، و إلا وجد شعب صحراوي جنوب الجزائر.
وعاش المغرب موحدا قويا من طنجة إلى لكويرة
عجيب أمرك يابن الوليد: اهل كانت المحكمة جزائرية أو القاضي جزائري الذي حكم ببطلان الإ تفاقية زورا!! لما كل هذا اللوم . قضية الصحراء قضية إستعمار إسباني ثم مغربي وكل العالم يعلم ماعدي المخزن. بخصوص لهجتك ووتوعدك لكل من خالف رأيك, فأقول بكل أمانة أنه لاخوف علي البوليزاريو لأنهم علي حق.
سيد زناتي، لم العجب، فلولى الجزائر لما كان بوليزاريو اصلا. الجزائر توغلت في اوروبا
و استعملت شفافية و تناقضات مؤسساتها، و تناقضات مصالح دولها … من ناحية أخرى،
تمنع انشاء جمعيات حق مدني في البلاد. الجزائر تضن ان البيترودولار يمكن ان يغلب
اوروبا و هي واهمة. لم العجب؟ لحد الآن اوروبا كانت تلعب على الحبلين، لان مصالحها
لم تكن مهددة، لكن هذه المرة، الجزائر اصابت اوروبا في مقتل، و هذا سيكون له ما بعده.
المغرب فعلا يتفرج على الفيلم من بعيد، و غير معني اصلا، و صار اكثر قوة تجاه اوروبا
بعد هذا الحكم. لانه طالب مباشرة اوروبا بتحصين الاتفاقيات قانونيا معه، و إلا، فلا اتفاقيات اصلا.
تتمة، للسيد الزناتي، هناك ابعاد للحكم خطيرة و جد مؤثرة على اروبا كلها، فمثلا تكرس تبعية اوروبا للغاز الروسي،
بما ان الجزائر و تحت ضغط روسيا لا تريد نقل غاز نيجيريا الى اوروبا، فقد فضلت هذه الاخيرة تمريره
عبر المغرب. هل تضن ان اوروربا ستبقى مكتوفة الايدي و الجزائر تعرقل مشروعها هذا بمساندتها للبوليزاريو؟
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اضن بصراحة و تحت ظلمة العقل و من قوة استحواذ هذا الملف على رؤوس حكام الجزائر، فهم يوجهون
ضربابت رصاص الى ركبهم من حيث لا يدرون او عن قصد لتخريب البلد لحسابات ضيقة بين الاجنحة.
و يذكر قرار محكمة العدل الاوروبية ان “الصحراء الغربية هي المنطقة الفاصلة بين كل من المغرب، موريتانيا، الجزائر والمحيط الاطلسي، وهي طرف ثالث خارج حيز تطبيق الاتفاقية و عليه حثّ نص القرار الاتفاقية الاتحاد الاوروبي والمغرب الالتزام بمواثيق الامم المتحدة التي تعتبر الصحراء الغربية منطقة “مدرجة ضمن قوائم الامم المتحدة للبلدان التي تنتظر تصفية الاستعمار” منذ سنة 1963 و يرى مراقبون ان قرار محكمة العدل الاوروبية لم يضف أي جديد بخصوص الاتفاقية سوى تأكيده على استثناء اراضي الصحراء الغربية من الاتفاق، و هو ما نص عليه الاتفاقية الاصلي، كما جدد اعتباره جبهة البوليساريو المخاطب الرسمي للشعب الصحراوي سواءً أمام الاتحاد أو الامم المتحدة، من جانبها اشادت جبهة البوليساريو بقرار المحكمة ووصفته بانه “مرحلة ايجابية” خلاصة الكل فائز و مسرور ومبروك للجميع ومبروك للمغرب الكبير
السلام عليكم
قرار المحكمة العليا الأوروبية واضح وينسجم مع القانون الدولي، ولعل أستناده في مرافعته لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في 1975 هو أهم نقطة فيه والذي يعتبر الصحراء الغربية منطقة غير مقررة المصير وهو مايفند الدعاية المغربية حول السيادة المزعومة على الأقليم. ضف إلى ذلك أن المحكمة أعتبرت أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي المعترف به دوليا. والمعركة القادمة ستكون ضد إتفاقية الصيد البحري التي تنتهك وبشكل صارخ القانون الدولي. .
السلام عليكم الأخ الصحراوي الحر
أقول لك لم تكن هناك دولة صحراوية في اي عصر من العصور ولن تكون في المستقبل ان شاء الله
ليس هناك شعب صحراوي ولا شعب جبلي ولا شعب هضابي ولا شعب تلالي ….!
هناك شعب مغربي حر وإلا فماذا سنسمي صحراويو الجزاير و تونس وليبيا ومصر وصحراء نميبيا
اتقي الله اخي وعد الى رشدك
والسلام على من اتبع الهدى
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي “يحترم التزاماته الدولية” وأن الدول الأعضاء ستصادق بالإجماع على استئناف قرار المحكمة الأوربية، مع التأكيد أن علاقة الاتحاد بالمغرب ثابتة وشاملة ومستقرة وأن كل الاتفاقيات الثنائية بينهما شرعية
المشكل الحقيقي هو الترسيم الحدود الموروثة من قبل فرنسا حينما كانت تتوسع على حساب اراض الدول الجوار وخاصة المغرب السند الرئيسي لجبهة التحرير الجزائري . اتفاقية ابرمت 1972 بين المغرب والجزائر نصت بان تندوف للجزائر والمناجم الحديد للمغرب هدا يدل ان الصراع ليست الصحراء الجنوبية المغربية بقدر ما هو الصراع الصحراء الشرقية . العالم كله تلقى الخبر من المحكمة بالغاء الطعون الجزائر للتفاقية .ولمادا بضبط الجزائر هي من تطعن وليست الدول الاخرى حتى الدول التي لها الحق الفيتو .ادن المشكل بين المغرب والجزائر هو ترسيم الحدود ولمادا لا تصرح الجزائر علنية لهدا المشكل القديم جتى لا نتفضح امام شعبها والعالم بان هناك المشكل الحدود الموروثة بالدليل القاطع . والغريب جميع الصحف الجزائرية ادعت انتصار الجزائر. كيف يتجرؤون غلى الكدب لوطنهم هل يوجد فعلا الشعب الجزائري هل هو موجود وهل توجد القنوات الفضائية وهل يوجد انترنيط هل الشعب الجزائري منعزل عن العالم ولم يعرف ما يجري فيه .
إلى الأخ ((( داود الكروي )) أنت دائما تتكلم على الصحراويين من الصحراء المغربية ولا تتكلم على إخوانهم في الصحراء الجزائرية و الموريتانية والتونسية والليبية كدلك. لمادا هده العنصرية في حق باقي الصحراويين الموجودين في بلدان شمال إفريقيا. لا بد لك أن تعرف أن صحراويين شمال إفريقيا لهم نفس الدين الإسلامي وكلهم من مدهب السنة ولهم تقريبا نفس التقاليد والعادات. حرام عليك تفرق بينهم وتريد أن تشتتهم وهم من اصل واحد في كل أرض من صحراء شمال إفريقيا. ولا حول ولاقوة إلا بالله
الحكم القضائي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية يكون قد انصف الطرفين المغرب وجبهة البوليساريو ، انتصار المغرب في القضية
تمثل في أن له كامل الحق في ابرام الصفقات والعقود مع الإتحاد الأوروبي أو غيره من دول العالم لبيع منتجاته الفلاحية وثرواته الطبيعية الموجودة داخل حدود خريطة المغرب الدولية المعترف له بها على مستوى الأمم المتحدة .
أما من حيث انتصار جبهة البوليساريو فهو سياسي بامتياز إذ تضمن الحكم اعتراف ضمني من دول الإتحادالأوروبي بحبهة البوليساريو
بأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ، كما أن حكم المحكمة قد تضمن في فحواه تحديد منطقة الصحراء الغربية بكل دقة
وعرفها بأنها الأرض الواقعة بين المغرب وموريتانيا والجزائر والمحيط الأطلسي.
فكيلا الدولتين إذن نالا حقهما في هذا الحكم ، غير أنه قد وضع النقاط على الحروف وانهى بذلك الكلمة التي ظلت تشغل بال المغاربة لعقود ألا وهي ” المغرب من طنجة إلى الكويرة ” وهذا ماكان يرجوانه الطرفين.
المغرب صدم بعد تاكيد المحكمة الاوروبية ان الاتفاق التجاري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب يطبق فقط على الارض المغربية المعترف بحدودها و الصحراء الغربية خارج الاتفاق و هذا الحكم سلم الى البوليزاريو ليظيفه الى الملف الصحراوي ليتدعم اكثر ,لكن الغرابة ان الاعلام المخزني يعتبر ان الحكم في صالحه عندما تحكم المحكمة ان الاتفاق فقط على حدود ارض المغرب المعترف بها دوليا ,لم ارى في حياتي اعلام يكذب و يضلل مثل الاعلام المغربي
لاعطاء فكرة ان القافلة داهبة في طريقها، و ان الحكم هو موجه الى اوروبا و فقط، و المغرب غير معني اطلاقا،
عدة مشاريع في طريقها الى الوجود في الصحراء المغربية، و بشراكات دولية، مثلا Sterling & wilson و هي مسجلة في الهند
مثلا تلات محطات للطاقة الشمسية، اثنين منهن في الصحراء المغربية، الاكبر في مدينة العيون.
فهل الجزائر ستقاضي الهند في محاكمها. و هناك مشروعات صينية كذلك، فهل الجزائر ستقاضي الصين في محاكمها.
كل ما فعلت الجزائر، انها تمادت تجاه اوروبا، و استغلت تركيبة مؤسساتها، سنرى ردة فعل هذه الاخيرة.
يا احمد سعيد اولى لك ان تهتم بصحة رئيسك بدل اهتمام بمشاكل المغرب . هناك دول عديدة لمادا المغرب بضبط اتركونا بسلام قبل ان تندلع الحرب الشاملة لم ينجوا احد منها لا المغرب ولا الجزائر ولا الموريطانيا . انتم تعلمون جيدا المغاربة يتهافتون للقتال ولا يرجعون الوراء في القتال ولولا حكمة الملك محمد السادس ما كنت تكتب اوتعلق كيفما يحلوا لك كنت الان اما في الجيش او ميتا . ما معنى تقسيم المغرب تقسيم بمعناه ربما تتجنبه هو الاندلاع الحرب الطاحنة والظهور عدة المنظمات تدعوا الى الجهاد والتحرير والتقسيم والاقليات في كل مكان كل واجد يدعي عنده الحق المطلق وغيرها لا يعلمها سوى الله والاعداء الامة ربما يخططون لمستقبل غامض وخطير في شمال افريقيا .
المحكمة حكمت بإستمرار العمل باتفاقية التبادل التجاري والبحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي مشيرا إلى أن الاتفاقية لا تطبق على الصحراء الغربية المتنازع عليها .
وللعلم فإن المحكمة أخذت بعين الإعتبار موقف المحامي العام للإتحاد الاوروبي ميلشور واتليث الذي قال في مرافعته في سبتمبر الماضي والتي جاءت كما يلي
1-التوقيع مع المغرب على الاتفاقية لا يعني تطبيقها في الصحراء الغربية طالما الاتحاد الاوروبي لا يعترف بمغربية الصحراء
2-على ضوء هذا يجب إلغاء الحكم الذي ألغى الاتفاقية التجارية الموقعة مع المغرب
3-جبهة البوليساريو هي ممثلة للشعب الصحراوي دوليا ,ولكنها لا تمتلك صفة تمثيل مصالحه أمام المنتظم الدولي وإسبانيا هي المسؤولة إداريا
السلام عليكم الأخ نبيل الجزائري
أنا هنا في أوربا جميع اصدقاءي جزائريين احرار يعترفون بمغربية الصحراء
أقول لك هذا مشكل مغربي مع بعض ابناءه العاقيين ومن الاحسن ان تهتم بمشاكل الجزاير الحبيبة وما أكثرها
واتمنا من الله العلي القدير ان يمن على الجزاير بقادة شباب اكفاء وما أكثرهم ، هنا في أوربا حصل لي الشرف ان تعرفت على عباقرة جزائريين قادريين على جعل الجزاير في بضع سنين من الدول المتقدمة
والسلام على من اتبع الهذى
انا اشاطر رؤية اخي ابن الوليد فما قامت به الجزائر هو اختراق لمؤسسات الاتحاد الاوروبي مما سيكون له انعكاس في المستقبل على رؤيتها لملف الصحراء الغربية ككل،الاتحاد الاوروبي وجد نفسه عرضة لنقض اتفاقاته بحكم قضائي من طرف ادعاء جهة خارجية غير ذي صفة،اعتقد ان كل ما حدث سيقوي الموقف المغربي و سيمكنه من املاء شروطه مستقبلا لتجديد الاتفاقات التي تجمعه مع الاتحاد الاوروبي بما في ذلك الزامهم بالاعتراف بالوحدة الترابية للمغرب ضمنيا في اي اتفاق مستقبلي و قطع الطريق على اي محاولة مستقبلية للجزائر للتدخل فيما لا يعنيها…
شكرا اخي كريم، الآن لا أشعر بنفسي وحيدا، فكل ما افعله هو انني اضع اعصابي
و احاسيسي في التلاجة لاقرأ ما يجري على الارض.
قرار المحكمة الأوروبية بكل بساطة يحمل رسالتين أساسيتين الأولى هي أن جبهة البوليساريو لا تمثل الصحراويين، كما تضمن الحكم؛ فيما أن الرسالة الثانية تتمثل في التأكيد على أن “الجهة المختصة وذات الصلاحية للبت في النزاع المفتعل حول الصحراء هي مجلس الأمن . قرار المحكمة الأوروبية سيسد الطريق على الكيان الوهمي وحاضنه النظام الجزائري للعب بأوراق مغرضة ولا أسس علمية لها في مؤسسات قضائية أخرى
يا صحراوي و مغربي و تفتخر:
معلوماتك استقيتها من الاعلام المغربي المضلل و الكاذب و حكم المحكمة جاء كما يلي :
1 اتفاق التجارة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب يسري في حدود ارض المغرب المعترف بها دوليا و المنتجات الصحراوية خارج الاتفاق
2الصحراء الغربية اقليم تحت الاحتلال ينتظر تصفية الاستعمار طبقا لقرار الامم المتحدة
3البوليزاريو هو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي
اقرا نص حكم المحكمة الاوروبية انتهى
تصحيح، نقطة 3: و تتحمل اتعاب الاتحاد الاوروبي.
يا عبد الله، غير صحيح و النص الكامل امامي الآن، النص لم يستعمل قط كلمة احتلال، للامانة، الرجاء عدم تمرير مغالطات،
منطوق الحكم،:
1: يلغى الحكم الابتدائي
2: ترافع البوليزاريو غير مقبول
3: البوليزاريو تتحمل اتعابها
4:باقي الدول تتحمل اتعابها
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في فقرة اعتبارات تم التطرق الى الوضع القانوني الا و هو متنازع عليه. و بس.