﻿القضاء الأوروبي يرفض دعوى البوليساريو ويؤيد استمرار اتفاقية الزراعة مع المغرب

مدريد ـ «القدس العربي» من حسين مجدوبي: قضت المحكمة الأوروبية استئنافيا، أمس الأربعاء، برفض الحكم الابتدائي الذي كان قد ألغى اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وبررت قرارها بأن الاتفاقية لا تطبق ولا تشمل منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها. وذهب كل من المغرب والبوليساريو الى تبني الانتصار في الحكم.

وضمن استراتيجيتها في مواجهة المغرب في المنتديات الدولية، تركز جبهة البوليساريو على ما تعتبره ملف استغلال المغرب للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، وتسعى الى تحقيق هدف رئيسي وهو: إلغاء منطقة الصحراء الغربية من كل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الدولية. ولهذا، فقد تقدمت بدعاوى طعن الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع الاتحاد الأوروبي.

ونجحت البوليساريو في الدفع بالمحكمة الأوروبية في الحكم الابتدائي الصادر خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي الى إلغاء اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية. واعتمدت في حكمها على معطيات القانون الدولي الذي ينص على «عدم سيادة المغرب على الصحراء»، وبالتالي لا يجب على الاتفاقيات الاقتصادية أن تشمل هذه المنطقة.

وتسبب الحكم في توتر العلاقات المغربية – الأوروبية الى مستوى تهديد الرباط بإعادة النظر في هذه العلاقات. وتقدم مجلس أوروبا باستئناف ضد الحكم. وساند محامي الاتحاد الأوروبي (الذي هو بمثابة رئيس النيابة العامة نسبياً) موقف مجلس أوروبا، مذكراً بأن الاتفاقيات الموقعة مع المغرب لا تشمل أوتوماتيكياً الصحراء الغربية، وبالتالي لا يمكن إلغاء اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية على هذا التصور. وأضاف أن البوليساريو لا تمتلك صفة تمثيل الصحراويين في القضايا التجارية والاقتصادية.

وتبنت المحكمة في طور الاستئناف آراء محامي الاتحاد الأوروبي، ونصت في حكمها الصادر الأربعاء من الأسبوع الجاري على إلغاء الحكم الابتدائي للمحكمة الأوروبية تحت مبرر رئيسي وهو أن «الصحراء الغربية غير مشمولة بالاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي».

وقدمت قراءات قانونية أكثر منها سياسية لحكمها، عكس التأويل السياسي نسبياً في الحكم الابتدائي. وعنونت المحكمة ملخص الحكم الذي وزعته وحصلت عليه «القدس العربي» بهذا العنوان «اتفاقيات الشراكة وتحرير تبادل المنتوجات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تطبق في الصحراء الغربية». وحمّلت البوليساريو مصاريف الدعوى.

وسارعت جبهة البوليساريو الى الترحيب بالحكم، واعتبرته نصرا من جانبها لأن حكم المحكمة ينص على عدم الاعتراف بمغربية الصحراء، وهذا يعتبر وفقها نصراً سياسياً. وقال في هذا الصدد، عضو أمانة جبهة البوليساريو المكلف بالعلاقات مع المينورسو وملف الثروات الطبيعية أمحمد خداد الذي أبرز هذه المضامين، وطالب الاتحاد الأوروبي والشركات بأخذه بعين الاعتبار في الاتفاقيات مع المغرب.

ولم تصدر وزارة الخارجية المغربية بياناً في الموضوع، ولكن وسائل الإعلام الرسمية ومنها وكالة المغرب العربي للأنباء التي تعرب عن المواقف الرسمية أبرزت بأن «الحكم ينتصر للمغرب ويرفض طعن البوليساريو».

وهذا الحكم سيحمل تأثيرات مهمة على ملف الثروات الطبيعية الذي يعتبر من عناصر المواجهة بين المغرب وجبهة البوليساريو في المنتديات الدولية، حيث قامت الجبهة بتوظيفه في الصراع رفقة ملف حقوق الإنسان. وتقدمت بدعوى مماثلة الى القضاء الأوروبي حول اتفاقية الصيد البحري. ورغم نوعية الحكم الصادر الأربعاء إلا أن هناك غموضاً لأن اتفاقية التبادل الزراعي لم تشر الى الصحراء، بينما اتفاقية الصيد البحري تتضمن بنوداً خاصة بالصحراء فرضتها الدول الاسكندنافية وبريطانيا. وعليه، المحكمة الأوروبية قد تعتمد حكم أمس لتطبيقه في اتفاقية الصيد البحري، كما أنها قد تقدم تأويلاً مختلفاً.

ومن جانب آخر، يساهم الحكم الصادر أمس في استقرار العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتجنبيها هزات سياسية على المدى القريب والمتوسط، لأن المفوضية الأوروبية كانت قلقة من تأييد المحكمة الحكم الابتدائي، وكانت قد أعدت نسخة جديدة من الاتفاقية تحسباً لهذا الطارئ.