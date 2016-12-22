﻿الأردن: انتهاء عملية الكرك واعتقال 100 سلفي وجهادي خلال يومين

عمان ـ «القدس العربي» ـ من طارق الفايد ووكالات: انتهت العملية الأمنية في محافظة الكرك جنوب الأردن، في ساعة متأخرة، ليل الثلاثاء الأربعاء، باعتقال ممول الهجوم على القلعة الأثرية، في وقت وصل فيه عدد منتسبي التيار السفلي الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية على خلفية أحداث اليومين الماضيين، إلى 100 شخص، وفق ما أكد محامي التنظيمات الإسلامية، موسى العبداللات لـ»القدس العربي».

وقال العبداللات: «رغم الظروف التي تحيط بالأردن ومصالحه الأمنية العليا إلا انه يتطلب وجود عدالة في تعاملها مع ملف الاعتقالات الأخيرة، والتي شملت رموزا من التيار السلفي».

وذكر أن «هناك سوء معاملة داخل السجون للمعتقلين على خلفية الترويج لتنظيم الدولة الإسلامية والالتحاق بالجماعات المسلحة»، مؤكداً أن «عدد المعتقلين المنتمين للتيار داخل السجون أكثر من 400 شخص، وأن هناك أكثر من 200 منهم داخل سجن (الموقر 2) في زنازين انفرادية منذ أكثر من عام».

في الموازاة، قال مصدر أمني مسؤول، أمس، إن «القوة الأمنية المشتركة من قوات الدرك والأمن العام والأجهزة الأمنية (الأخرى) انهت عمليتها الأمنية في محافظة الكرك»، 118 كلم جنوب عمان.

وأضاف المصدر في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية (بترا): «نتج عن العملية مقتل أربعة من القوات الأمنية وإصابة 12 آخرين من الأجهزة الأمنية». وأكد «قتل أحد الإرهابيين وضبط إرهابي آخر اعترف خلال التحقيق الأولي معه بعلاقته بالخلية الإرهابية التي استهدفت عدداً من أفراد الأجهزة الأمنية والمدنيين في منطقتي القطرانة وقلعة الكرك، (الأحد) وأنه قام بشراء الأسلحة وتمويل تلك الخلية».

من جانب آخر، أكد الملك عبد الله الثاني، أن بلاده «سترد بقوة على كل من يحاول العبث بأمن الوطن»، حسبما أفاد بيان للديوان الملكي. ونقل البيان عن الملك قوله خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء عقدت في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في عمان، «إننا سنرد بقوة على كل من يعبث أو يحاول العبث بأمن الوطن»، مشيراً إلى أن «شجاعة الأردنيين هي التي تميز بلدنا».

وأشاد الملك بـ»الشجاعة المتميزة لمنتسبي قوات الدرك والأمن العام خلال الأيام الماضية، إذ عرضوا أنفسهم للخطر لحماية المواطنين، ومتابعة المجرمين وملاحقتهم الذين يريدون الشر للأردن». وأكد «ضرورة دعم الأجهزة الأمنية، لما يقومون به من جهد كبير يفخر به كل الأردنيين».