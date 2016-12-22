الأردن: انتهاء عملية الكرك واعتقال 100 سلفي وجهادي خلال يومين
الملك عبد الله: سنرد بقوة على كل من يعبث بأمن الوطن
عمان ـ «القدس العربي» ـ من طارق الفايد ووكالات: انتهت العملية الأمنية في محافظة الكرك جنوب الأردن، في ساعة متأخرة، ليل الثلاثاء الأربعاء، باعتقال ممول الهجوم على القلعة الأثرية، في وقت وصل فيه عدد منتسبي التيار السفلي الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية على خلفية أحداث اليومين الماضيين، إلى 100 شخص، وفق ما أكد محامي التنظيمات الإسلامية، موسى العبداللات لـ»القدس العربي».
وقال العبداللات: «رغم الظروف التي تحيط بالأردن ومصالحه الأمنية العليا إلا انه يتطلب وجود عدالة في تعاملها مع ملف الاعتقالات الأخيرة، والتي شملت رموزا من التيار السلفي».
وذكر أن «هناك سوء معاملة داخل السجون للمعتقلين على خلفية الترويج لتنظيم الدولة الإسلامية والالتحاق بالجماعات المسلحة»، مؤكداً أن «عدد المعتقلين المنتمين للتيار داخل السجون أكثر من 400 شخص، وأن هناك أكثر من 200 منهم داخل سجن (الموقر 2) في زنازين انفرادية منذ أكثر من عام».
في الموازاة، قال مصدر أمني مسؤول، أمس، إن «القوة الأمنية المشتركة من قوات الدرك والأمن العام والأجهزة الأمنية (الأخرى) انهت عمليتها الأمنية في محافظة الكرك»، 118 كلم جنوب عمان.
وأضاف المصدر في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية (بترا): «نتج عن العملية مقتل أربعة من القوات الأمنية وإصابة 12 آخرين من الأجهزة الأمنية». وأكد «قتل أحد الإرهابيين وضبط إرهابي آخر اعترف خلال التحقيق الأولي معه بعلاقته بالخلية الإرهابية التي استهدفت عدداً من أفراد الأجهزة الأمنية والمدنيين في منطقتي القطرانة وقلعة الكرك، (الأحد) وأنه قام بشراء الأسلحة وتمويل تلك الخلية».
من جانب آخر، أكد الملك عبد الله الثاني، أن بلاده «سترد بقوة على كل من يحاول العبث بأمن الوطن»، حسبما أفاد بيان للديوان الملكي. ونقل البيان عن الملك قوله خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء عقدت في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في عمان، «إننا سنرد بقوة على كل من يعبث أو يحاول العبث بأمن الوطن»، مشيراً إلى أن «شجاعة الأردنيين هي التي تميز بلدنا».
وأشاد الملك بـ»الشجاعة المتميزة لمنتسبي قوات الدرك والأمن العام خلال الأيام الماضية، إذ عرضوا أنفسهم للخطر لحماية المواطنين، ومتابعة المجرمين وملاحقتهم الذين يريدون الشر للأردن». وأكد «ضرورة دعم الأجهزة الأمنية، لما يقومون به من جهد كبير يفخر به كل الأردنيين».
الملك عبد الله: سنرد بقوة على كل من يعبث بأمن الوطن
حمى الله الاْردن من كل شر و مكروه. هذا الوطن غالي جدا و ما النا غيره
القبض على المشبوهين و التحقيق معهم شيء لازم و على الحكومه و الجهات الامنيه الاستمرار بذلك
و على مسار متوازي على الدوله ان تحلل الأسباب وراء التطرّف و معالجه الأسباب مع معالجه الظواهر
هذا لا يتم الا عند القضاء على الفقر و الشعور بالحرمان خصوصا بالمناطق خارج عمان.
هناك نقص بفرص العمل و زياده مستمره بالسكان من الداخل و الخارج متزامنا مع نقص في نمو الاقتصاد لخلق وظائف و وجود الملايين من العماله الأجنبيه. هناك خلل واضح.
هناك تضخم وظيفي هائل لإخفاء البطاله الأردنيه و لكن هذا يعني ان راتب موظف اصبح الان يقسم على ٣ أشخاص و كلهم لا يعملون بجد و لا يكسبو ما يكفيهم و يحاولو التكسب الغير شرعي من خلال عملهم
هناك خلل ضريبي فاضح. فمجموع الضرايب التي يتم تحصيلها لا يكفي ميزانيه الدوله و الأغنياء يزيد غناهم و الفقر يزيد
هناك عدم ثقه مطلقه بما تقوم به و تقوله الدوله و حاله من عدم الاكتراث الكامل
ليس هناك فكر او قضيه مركزيه تجمع الناس و بدلا عنها العشائرية المتخلفه و البغيضه. و ضمن العشيرة الواحدة هناك الكره و الحسد و النميمة بين كل فخد و كذلك بين اولاد العم ضمن الفخذ الواحد و حتى الأخوه ضمن العائله الواحدة. اشي بقرف.
ليس هناك نظام مواصلات عامه محترم لذلك الجميع يحاول شراء سياره مما يزيد الفقر نتيجه مصاريفها الهائله.
بالملخص يجب ان ننظر الى المراًه بصدق و نطور فكر و قضيه مركزيه يجمعنا كذلك تخصص اقتصادي في هذا الكون يرفدنا بالمال لحياه كريمة لكل مواطنينا