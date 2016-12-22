﻿مجلس الأمن يستمع لفتاتين إيزيديتين قبل أن يعتمد بالإجماع قرارا لمكافحة الاتجار بالأشخاص

نيويورك (الأمم المتحدة) «القدس العربي»: في جلسة مفتوحة عقدت تحت رئاسة رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، اعتمد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء القرار رقم 2331 (2016) بالإجماع والذي يدين فيه جميع حالات الاتجار بالأشخاص، بما فيها ما يقع في حالات النزاع المسلح.

وفي بداية الجلسة التي عقدت على مستوى وزاري استمع أعضاء المجلس إلى كلمة من السيدة زينب حوا بانغورة، ممثلة الأمين العام للعنف الجنساني في النزاعات المسلحة والتي أكدت أن الجماعات المسلحة تستخدم العنف الجنساني والاتجار بالنساء خاصة وسيلة لقهر الخصم وتدمير معنواياتهم ونشر الرعب في صفوف المدنيين. وقالت من بين القائمة التي يضمها تقريرها السنوي ويشمل 48 مجموعة يوجد 37 جماعة تعمل خارج إطار الدولة و 7 جماعات إرهابية.

كما تحدثت في الجلسة الناشطتان الإيزيديتان أمينة حسن ونادية مراد طه سفيرة مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، والمعنية بكرامة الناجين من الاتجار بالبشر. وقد تحدثت نادية أمام المجلس عن استمرار الانتهاكات المرتكبة ضد الإيزيديين من تنظيم الدولة في العراق. وأشارت إلى اختطافها وتعرضها للاغتصاب والاستعباد الجنسي.وطالبت نادية بالنيابة عن جميع العراقيين الذين عانوا على يد التنظيم، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بإرسال خطاب إلى مجلس الأمن لطلب تشكيل مفوضية دولية مستقلة للتحقيق في العراق، وذلك للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها داعش وتوثيقها. وأعربت عن الأمل في أن يتحرك المجلس بشكل سريع لتشكيل هذه المفوضية.

وقالت أمينة حسن إن جرائم التنظيم ترتكب ضد الإيزيديين في ظل سكوت وصمت المجتمع الدولي والإنساني. وذكرت أن ما يقوم به التنظيم يستند إلى أسس دينية متطرفة أخذت من بعض النصوص والفتاوى، وقالت:

«نحن نعرف أن في الإسلام مبادئ وتفاسير معتدلة لا تقبل كل ما حدث، ولكن صمت المسلمين بقادتهم ورجال دينهم تجاه أفعال التنظيم هو ما يثير الحزن والخوف فينا ولمستقبل وجودنا، فلا فتاوى دينية صريحة تكفر قتل الإنسان الإيزيدي أو غير المسلم ولا حتى تعاطف صريح لم نجده. نحن اليوم أمام آفة ومرض دولي خطير بدأ ينتشر في كل العالم ووصل الى أكثر الدول أمانا وديمقراطية كما حدث في ألمانيا حيث دعست شاحنة أبرياء كانوا يحتفلون بعيد رأس السنة وقتل أيضا السفير الروسي بدم بارد من قبل إرهابي وهو يردد الشعائر الدينية». وشددت أمينة حسن على ضرورة أن تحدد السلطات الدولية والمختصة منابع الإرهاب وأفكاره وانتشاره وطرق تمويله

وقدمت عدة طلبات إلى مجلس الأمن منها تحرير أكثر من 3 آلاف ضحية إيزيدية مازالوا تحت أسر التنظيم ، وحماية مناطق الإيزيديين والأقليات الأخرى على أرضهم، وإجلاء أكثر من 4000 مهاجر من تركيا واليونان ممن يعانون من ظروف صعبة وتوفير فرص الهجرة للإيزيديين لمن يرغب في الهجرة وخاصة لضحايا الاتجار بالبشر.

ويدعو القرار الجديد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى النظر في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها المتعلق بالاتجار بالأشخاص، وأيضا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لمنع وتجريم والتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر أثناء النزاعات المسلحة وملاحقة المتورطين فيها.

وشدد القرار على أهمية التعاون الدولي في مجال تنفيذ القانون، وتقديم الدعم المستمر لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئات المنظمة الأممية ذات الصلة، في هذا الشأن. وبتبني القرار، الذي تقدمت به إسبانيا، يؤكد أعضاء المجلس على الروابط الوثيقة بين الاتجار والاعتداء الجنسي من جهة، وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، من جهة أخرى.

كما يحث القرار الدول الأعضاء على إقامة شراكات إقليمية ومع المجتمع المدني والخاص، بما في ذلك المنظمات النسائية، حيث يعترف القرار بأن النساء والفتيات يتكبدن المعاناة الناشئة عن الاتجار بالأشخاص أكثر من غيرهن.