إعلامي مصري يحذر الملك سلمان: «لا تستفز السيسي».. وآخر يطالب بمحاكمة دولية لقادة السعودية زاعما حربها في اليمن
القاهرة ـ «لقدس العربي»: شن الإعلامي المصري محمد علي خير هجومًا عنيفًا على السياسة السعودية تجاه مصر منذ تولي الملك سلمان الحكم . وقال في برنامجه «المصري أفندي» عبر قناة «القاهرة والنَّاس»: إن مصر ضبطت أعصابها كثيرًا منذ تولي الملك سلمان الحكم، لكن أن يصل الأمر إلى تهديد الأمن القومي المصري فيجب أن تكون هناك وقــفة .
وأشار إلى زيارة وفد سعودي رفيع المستوى لسد النهضة الإثيوبي، وقال: «إن ذلك تصرف صبياني وإن شوية عيال يديرون الخارجية السعودية”». وعما يمكن أن يحدث للعمالة المصرية في السعودية إذا تدهورت العلاقات بين البلدين، ألمح محمد علي خير إلى إمكانية طرد السعوديين من مصر قائلًا: «إذا كان لنا عمالة هناك فلدينا مليون وربع المليون سعودي هنا». وانتقد خير السياسة السعودية في اليمن وسوريا، ووصف عمليات الجيش السعودي في اليمن بأنها فاشلة بسبب عدم وجود تدريب رغم المعدات الحديثة ، داعيًا مصر إلى إقامة علاقات مع إيران. وقال: «إذا استمرت السياسة السعودية مع مصر هكذا، فلا تلوموا إلا أنفسكم لأن مصر صبرت وضغطت على أعصابها كثيرًا ولن تصمت بعد الآن «. بينما طالب الإعلامي المصري يوسف الحسيني بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق مع القيادة السعودية لاستخدمها «قنابل عنقودية» في اليمن وارتكابها ما سماها «جرائم حرب بسبب مقتل أطفال وكبار سن ومدنيين وتدمير اليمن وبنيته التحتية» .
وسخِر في برنامجه «السادة المحترمون « على قناة « أون.تي.في» ، من إعلان المتحدث العسكري السعودي أن القنابل العنقودية استخدمت في أماكن محددة الأهداف وقال: « لماذا لم يستخدموها ضد إسرائيل وداعش ؟! «. وتهكم الحسيني بطريقة ساخرة على الموقف السعودي في اليمن وقال « برده اتهزموا.. وقال إيه قادة العرب !!» .. مطلقا «ضحكة رقيعة» مــطولة.
على نفسها جنت براقش هذا جزاء السعودية لوقوفها مع الظالم ضد الابرياء العزل ومازال ااوقت للتدارك حلف سعودي خليجي تركي مصري( بعد رجوع الشرعية) والحاقه ببكستان والجزائر ونيجيريا واندونسيا يجنب العرب والمسلمين كوارث قادمة لاقدر الله
حياك الله عزيزي الصوفي وحيا الله الجميع
هل نسيت يا أخي بأن الجزائر أيضاً مع الظالم السيسي والظالم الأسد والظالم حفتر والظالم الإيراني وكل ظالم عسكري !!!
ولا حول ولا قوة الا بالله
غلطت العمر ،وقوف السعودية مع الانقلاب في مصر ودعمه؛
الاستفاقة كانت متأخرة نوعا ما،،،،،
اللي يخون وطنو يخون صديقو حتى ولو شبعو”رز″.
حلوا الجامعة العربية , فككوها , ذاك سيكون أفضل مايمكن تقديمه للمواطن العربي المغلوب على أمره, لماذا ؟ لأن هذه الجامعة والقبلات الأخوية فيها خدعت العالم وستخدعه, تظهر العرب وكأنهم قوة موحدة أتعلق الأمر بإسرائيل ( سابقا ) أو غيرها لاحقا. قسم من الإعلام الأوربي ربما بخلفيات غير صديقة ينفخ في الصورة فيظهرون العرب بقوة النمور بينما هم فقط من ورق. “العرب في خناق وعراك دوما شرقا وغربا, لماذا الظهور بشيء غير واقعي وغير صحيح ؟ حلوها وأريحوا الناس, ولكل دولة الخيار مع من تريد أن تتعاون أو تتخانق.
فعلاً يا جاري العزيز فالجامعة كبيرة على العرب ليتحدوا ولهذا يجب عليهم الإبتداء برياض الأطفال !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
عزيزتي منى، هذه الغلطة الإستراتيجية الثانية للسعودية الأولى يوم تواطأت السعودية مع الإمريكان لإزالة صدام-رحمه الله- وهذه هي الثانية. ضربتان للأمة العربية على الدماغ مباشرة وهذا ما أدى بالأمة إلى الترنح، الملفت أن الغلطتين حدثتا في زمن ملك واحد راحل. “العدو في الداخل” عنوان كتاب ولكن هذا يصح تماماً على الأمة العربية والإسلامية.
السيد كروي انا قصدت بالجزائر الدولة لا النظام الجزائر دولة كبيرة بتعدادها السكاني وبموقعها وبثرواتها ومحورية