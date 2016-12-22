﻿إعلامي مصري يحذر الملك سلمان: «لا تستفز السيسي».. وآخر يطالب بمحاكمة دولية لقادة السعودية زاعما حربها في اليمن

القاهرة ـ «لقدس العربي»: شن الإعلامي المصري محمد علي خير هجومًا عنيفًا على السياسة السعودية تجاه مصر منذ تولي الملك سلمان الحكم . وقال في برنامجه «المصري أفندي» عبر قناة «القاهرة والنَّاس»: إن مصر ضبطت أعصابها كثيرًا منذ تولي الملك سلمان الحكم، لكن أن يصل الأمر إلى تهديد الأمن القومي المصري فيجب أن تكون هناك وقــفة .

وأشار إلى زيارة وفد سعودي رفيع المستوى لسد النهضة الإثيوبي، وقال: «إن ذلك تصرف صبياني وإن شوية عيال يديرون الخارجية السعودية”». وعما يمكن أن يحدث للعمالة المصرية في السعودية إذا تدهورت العلاقات بين البلدين، ألمح محمد علي خير إلى إمكانية طرد السعوديين من مصر قائلًا: «إذا كان لنا عمالة هناك فلدينا مليون وربع المليون سعودي هنا». وانتقد خير السياسة السعودية في اليمن وسوريا، ووصف عمليات الجيش السعودي في اليمن بأنها فاشلة بسبب عدم وجود تدريب رغم المعدات الحديثة ، داعيًا مصر إلى إقامة علاقات مع إيران. وقال: «إذا استمرت السياسة السعودية مع مصر هكذا، فلا تلوموا إلا أنفسكم لأن مصر صبرت وضغطت على أعصابها كثيرًا ولن تصمت بعد الآن «. بينما طالب الإعلامي المصري يوسف الحسيني بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق مع القيادة السعودية لاستخدمها «قنابل عنقودية» في اليمن وارتكابها ما سماها «جرائم حرب بسبب مقتل أطفال وكبار سن ومدنيين وتدمير اليمن وبنيته التحتية» .

وسخِر في برنامجه «السادة المحترمون « على قناة « أون.تي.في» ، من إعلان المتحدث العسكري السعودي أن القنابل العنقودية استخدمت في أماكن محددة الأهداف وقال: « لماذا لم يستخدموها ضد إسرائيل وداعش ؟! «. وتهكم الحسيني بطريقة ساخرة على الموقف السعودي في اليمن وقال « برده اتهزموا.. وقال إيه قادة العرب !!» .. مطلقا «ضحكة رقيعة» مــطولة.