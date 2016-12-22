﻿الأردن: انتهاء العملية الأمنية في الكرك واعتقال ممول هجوم القلعة

عمان – أ ف ب: انتهت العملية الأمنية في محافظة الكرك جنوب الأردن في ساعة متأخرة، ليل الثلاثاء الأربعاء، باعتقال ممول هجوم الأحد على مركز أمني ودوريات للشرطة تبناها تنظيم «الدولة الإسلامية» وأوقعت عشرة قتلى بينهم سبعة عناصر أمن.

وقال مصدر أمني مسؤول إن «القوة الأمنية المشتركة من قوات الدرك والأمن العام والأجهزة الأمنية (الاخرى) انهت عمليتها الأمنية في محافظة الكرك»، 118 كلم جنوب عمان.

وأضاف المصدر في تصريحات أوردتها وكالة الانباء الرسمية (بترا) : «نتج عن العملية مقتل أربعة من القوات الأمنية واصابة 12 آخرين من الاجهزة الأمنية»، وأكد «قتل أحد الإرهابيين وضبط إرهابي آخر اعترف خلال التحقيق الأولي معه بعلاقته بالخلية الإرهابية التي استهدفت عدداً من أفراد الأجهزة الامنية والمدنيين في منطقتي القطرانة وقلعة الكرك، (الاحد) وأنه قام بشراء الأسلحة وتمويل تلك الخلية». وأشار إلى أن «التحقيق مازال جارياً معه». وحسب المصدر، فإن «القوة الامنية ضبطت كمية من الأسلحة والذخائر بحوزة المجرمين». وتابع أن «قوة أمنية كافية بقيت هناك لمتابعة تمشيط المنطقة وتأمينها وضبط كل ما يخالف القانون».

واكد المصدر أن «اجهزتنا الأمنية مستمرة (…) في ملاحقة كل من يحاول المساس بأمن الوطن وأبنائه وضيوفه، وستضرب بيد من حديد تلك الفئة الضالة من خوارج هذا العصر، حملة الفكر الضلالي أينما كانوا».

واشار إلى أن «مثل هذه المحاولات لن تزيدنا إلا إصراراً على ملاحقتهم والقضاء عليهم، ليبقى الأردن كما هو واحة الهاشميين التي يتفيأ أمنها وأمانها الأردنيّون جميعاً وكل من تطأ قدماه ثرى الوطن».

من جانب آخر، أكد الملك عبد الله الثاني، أن بلاده «سترد بقوة على كل من يحاول العبث بأمن الوطن»، حسبما أفاد بيان للديوان الملكي. ونقل البيان عن الملك قوله خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء عقدت في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في عمان، «إننا سنرد بقوة على كل من يعبث أو يحاول العبث بأمن الوطن»، مشيراً إلى ان «شجاعة الأردنيين هي التي تميز بلدنا».

وأشاد الملك بـ «الشجاعة المتميزة لمنتسبي قوات الدرك والأمن العام خلال الأيام الماضية، اذ عرضوا أنفسهم للخطر لحماية المواطنين، ومتابعة المجرمين وملاحقتهم الذين يريدون الشر للأردن». وأكد «ضرورة دعم الأجهزة الأمنية، لما يقومون به من جهد كبير يفخر به كل الأردنيين».