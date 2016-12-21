شيء عن علاقة المُعلّم بطلابه
سهيل كيوان
تشغل علاقة المعلم بالطالب، وطريقة حثه على التعلم والتحصيل وتربيته الأهالي والمعلمين والمسؤولين والمختصين التربويين والفلاسفة على حد سواء منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا.
هناك آراء ونظريات كثيرة ومختلفة، ولا يوجد حسم حول الطريقة المثلى في التعليم والتحصيل، وكثيراً ما يستذكرون أيام زمان بزعم أنها أفضل وأكثر جدوى، لأنه كان للمعلم مهابة وصلاحيات واسعة في معاقبة الطالب حتى بالصفع وشد الأذن أو حتى الجلد على اليدين أو المؤخرة، وحجة هؤلاء أن الدلال والتسامح الكبير مع الطفل يفسدانه ويجعلان منه ديكتاتوراً أنانياً لا يرى سوى ذاته، ويعترض عليهم آخرون بأن العقاب والعنف يربيان الخوف والذل في الطالب وينفرّانه من الموضوع.
كان أول يوم أخذتني فيه والدتي رحمها الله إلى المدرسة في سن خمس سنوات، وكانت المعلمة الأولى شقراء وعيناها زرقاوان، استدارت وراحت ترسم على السّبورة، وما أن سمعتْ حركة خلفها حتى قالت: إن لي عينين في رأسي من الخلف وأستطيع رؤية ما تفعلون.اعتراني خوف شديد، وفي اليوم التالي رحت أبكي وأصرخ رعباً رافضاً دخول غرفة الصف، ولم تفد محاولات إقناعي بأن الأمر لا يعدو كونه مزحة، فما كان من والدتي إلا أن نقلتني إلى معلمة أخرى بعد يومين فقط من بدء مسيرتي التعليمية، وهنا وجدت الحنان والحب اللذين لا أنساهما ما حييت.
يبدو لي أن أجواء تلك الأيام التي كنا نسمع فيها كثيرًا عن الجن والأشباح والغول وغيرها من قصص الرعب، كانت سبب رهبتي من ذات العيون الأربع، في هذه الأيام سيضحك الطفل ابن الثلاث سنوات إذا قلت له إن لك عينين من الخلف، فهو يسمع القصص المغناة ويرى أفلام الأطفال على جهاز هاتـــــف والدته أو على شاشة التلفزيون، ابنة السنوات الخمس تطلب منك كلمة المرور السرية للدخول إلى حاسوبك أو جهاز هاتفك، وقصة المعلمة التي تزعم أن لها عينين في رأسها من الخلف مدعاة لضحكهم وليس لخوفهم.
المعلم الذي أحببته
جاء من قرية دير الأسد المجاورة ليعلمنا اللغة الإنكليزية في مدرسة قريتنا الابتدائية.في يوم ما علمنا قصة، وسأل ما الذي استفدناه من هذه القصة! فأجبته بدقة، وبلغة إنجليزية سليمة، فدعاني لأقف أمام الطلاب ووضع راحته على كتفي وقال: أنت رائع إحك لزملائك ما فهمته مرة أخرى.ففعلت تلك اللمسة مفعول السحر في نفسي ووقع حب هذا المعلم في قلبي فأحببت دروسه.ولم تنته علاقتي به، فقد أقنعت عدداً من الطلاب بأن نمشي كيلو مترات عدة لنحضر زفافه، وكنا في العاشرة من أعمارنا.
ما زلنا حتى يومنا هذا نشارك بعضنا في الحزن والفرح، وكثيراً ما يفاجئـــني بزيارة لفنجـــــان قهوة أو باتصال هاتفــــي، نستعيد خلالها ذكريات المعلم والطالب، وأحياناً يعرض عليّ بعض كتاباته ويطلب رأيي فيها.على هذا المعلم تنطبق نظرية أن حب الطالب للمعلم يؤثر على محــــبة الطالب للموضوع الذي يدرسه.
شجيرات الفستق
وبعكسه كان معلم الطبيعة، كان يطلق على الطلاب أسماء الحشرات والأحياء، هذا سلحفاة وتلك أم عويس وذاك اليعسوب أو الحرذون والواوي، وبتصوّري إنه زرع شعوراً بالنقص لدى الكثيرين.
في يوم ما طلب مني تعشيب مزروعاته في حديقة المدرسة وأوصاني بشجيرات الفستق الحلبي التي زرعها تجريبياً لأول مرة، فنظّفت المسكب تماماً، حتى من شجيرات الفستق الحلبي التي يعتز بها.
كانت الريح شرقية باردة، أخذ مسطرة خشبية وراح يجلدني على راحتي، ثم على ظاهر يدي، واستمر بالجلد حتى انتفخت يداي. كانت هذه أول مرة أتقدم بها بشكوى إلى والدي، زعمت أنني لم أميّز بين شجيرات الفستق الحلبي والأعشاب، حضر والدي إلى المدرسة ودخل عند المدير، وسمع من الأستاذ قصة الشجيرات الخالدة، كنت أتوقع أن ينتصر لي، ولكنه اقتنع بكلامهما وانسحب وهو يقول: عندما يذنب ابني فاخبروني كي أعينكم على تربيته.
في هذه الأيام يُفصل المعلم من عمله إذا استخدم عنفاً كهذا لأي سبب كان، والبعض يقدم شكوى للشرطة، وبعضهم لا يصبر، فيذهب إلى المدرسة ويقوم بعملية تأديب موسّعة لكل طاقم المعلمين والبواب معهم. حتى أصبح المعلم في وضع لا يحسد عليه أمام بعض الطلاب سيئي التربية وذويهم.
حصة التربية المفقودة
في الابتدائية كانت هناك حصة تربية، نتعلم فيها الحلال والحرام والأخلاق الحميدة. هذه الحصة اختفت من المنهاج، وكأنما لم تعد الأجيال الصاعدة بحاجة للتربية، فالمهم هو التحصيل العلمي. كان معلم العربية هو مربي صفنا السادس، يستغل حصة التربية ليقرأ لنا قصة أعجبته، وغالباً ما كان يختارها من ألف ليلة وليلة أو كليلة ودمنة أو بضع صفحات من فتوح اليمن أو من بخلاء الجاحظ، وغيرها فحبب لي القصص.
أسلوب هذا الأستاذ كان محبوباً من قبل معظم الطلاب، ولكن ما كان يشوب هذه المحبة هو أنبوبة المطاط التي اشتهر بها، والموجودة حتماً في حقيبته لوقت الحاجة، كانت العقوبات جلدة واحدة على راحة الكف لكل مخالفة إملائية على أن لا تزيد عن ثماني جلدات في الحصة الواحدة إلا نادرا. ولكن عندما يرتكب طالب جريمة كبيرة مثل اعتداء جسدي على طالب آخر أو الاعتداء على خارطة الكرة الأرضية في غرفة المدير، كان يستغل درس التربية فيجري تصويتاً سرياً على عدد الجلدات التي يقترحها كل طالب كعقوبة، ثم يقسم مجموع عدد الجلدات المقترحة على عدد الطلاب، وهكذا يحصل على العقاب بطريقة ديمقراطية. هذا النموذج الوسطي من المعلمين لم يتنازل عن العقاب الجسدي، ولكن بدون مبالغة وفي الوقت ذاته استطاع أن يكون قريباً من الطلاب ومن الأهالي، وعرف كأفضل المربين رحمه الله.
من خلال تجربتي مع الطلاب في لقاءات لامنهجية ولسويعات قليلة حول الأدب والقصص، أدخل في نهاية اللقاء إلى مكتب المعلمين كي أهنئهم بطلابهم النبيهين والأذكياء والجديين، وفي بعض المرات أمر عليهم كي أواسيهم بمصابهم الجلل، كان الله بعونكم يا جماعة.
يحتاج المعلم إلى طاقة غير عادية للسيطرة على طلاب مدللين في بيوت ذويهم، يسمحون لأنفسهم بكل شيء، يحتاج إلى إيمان عميق برسالته كي يستطيع ممارستها لسنوات طويلة دون أن يتبلّد أو ينهار أو يفقد رغبته في العمل وحتى في الكلام، وأكثر ما يحتاجه إلى جانب مؤهلاته هو الحب الكبير لهؤلاء التلاميذ كما لو كانوا أبناءه.
سهيل كيوان
تذكرت أستاذ الإنجليزي في المرحلة المتوسطة كيف كان يتعب معنا حتى نفهم درسه !
كان يوزع علينا شرحاً مطبوعاً بالمجان وكان يُقيم حصص إضافية بعد الدوام للمراجعة قبل الإمتحانات وأيضاً بالمجان
جزاك الله خيراً يا أستاذ أحمد جودت (من فلسطين) – اللهم إجعل ما عمله من جهد في تعليمنا صدقة جارية له وأنت الكريم يا رب
ولا حول ولا قوة الا بالله
مقال اكثر من رائع لامس الوتر الحساس في نفسي ..
التشديد والقسوى مرفوضان قطعاً في اسلوب التدريس بالعكس هو ينفر العلاقه بين المعلم والطالب وبالتالي يؤدي الى كره التعليم ..وكما يقال الاسلوب الحسن يلين به الحجر ..
لم انسى لأتذكر ذاك المعلم الذي علمني الرياضيات وكنت من الطالبات المتفوقات فيه حتى استعصيت احد الدروس ونلت حصتي في العقاب من ضرب بيده السليمه التي احتوت كل القوة والقسوه مكان يده المقطوعه ليس فقط ضرب بل اشد التعنيف الكلامي على اثره حطمني واصبحت اكره الموضوع الذي رافقني بالفشل والرسوب على مدار باقي السنين ..عدا عن كرهي للمعلم لا زلت حتى الان وكلما رأيته اشعر بالكراهيه اتجاهه ..
من هذا المنطلق اؤمن وبشده بأن تكون علاقة المعلم بطلابه علاقة وديه ..وقبل ان يكون معلم عليه ان يكون حكيما لينجح في كسب طلابه تعليميا ووداً..
التعليق:
كنت فى بداية عمرى كاتن أمى قادت لى مدرسة قرأنية. وفى المعلم هذا المدرسة رجلا كان محبا لى وبحبه كلفنى أن أكون أو طالب جاء إلى المدرسة فى الوقت الباكر.. وفى كل نرة أفرء القرءان بطريقة حماسية. ومعلمى يشجعنى فى كل مرة وهو يقول 《《عبدالله سيكون إماما ومؤذنا وقائدا》》 لم أنسى فى حياتى فى هذالمعلم ولا أنساه ما حييت أحببته بحبه…. وبسبب ذلك حفظته كل ما يعلمنى…
والأن أنا المعلم فى مدرسة إبتدائية والإعدادية وسأرجو ربي أن يجعلنى معلما رحيما بطلابه..
شكرا
فى تقديرى يجب منع العنف نهائيا فى المدارس لايمكن ان يعاقب طفل فى المدرسة الابتدائية وهو فى سن السادسة او اكثر بالجلد واذكر اننا كنا فى الصف الثانى بالمدرسة الابتدائية فى ولاية النيل الأبيض (السودان) وكان استاذ التربية الاسلامية قد امرنا بحفظ سورة المطففين وجاء يوم التسميع وكل الذين لم يحفظوا جلدهم جلدة واحدة بسوط مصنوع من الجلد ويعرف بالسودان بسوط العنج او الجتة وفى اليوم الثانى جلدتين والثالث ثلاثة جلدات الا ان تضاعف العدد وتجاوز الخمسة عشر وحينها غادر المدرسة نهائيا كل الذين لم يتمكنوا من الحفظ وبالتالى قطار التعليم الى الأبد ، وكان هذا الاستاذ ممقوتا ومكروها من التلاميذ ولا احد يذكره بخير على عكس بعض زملائه الذين كانوا ودودين واختاروا مصادقة التلاميذ والتقرب منهم وتحفيزهم وتشجيعهم عندما يخطأون او معاقبتهم بطريقة تخلو من العنف كأن يقول له اكتب هذا الدرس مرتين وهكذا لذلك اُسلوب العنف دائما نتائجه عكسية ويجعل التلميذ معقدا وثقته قليلة فى نفسه لانه يخاف العقاب ويخاف من اتخاذ القرارات ومترددا وهذه الصفات تلاحقه بقية عمره وهذا يفسر جزء من فشلنا كأمة اننا لن ولم نستطع انتاج بشر لديهم القدرة على الإبداع والابتكار مقارنة مع عددنا فى الختام يبقى اُسلوب المنطق والإقناع وعدم التجريح والتوبيخ هو الأسلوب الانجع لخلق جيل واثق من نفسه وله القدرة على الإبداع
السلام عليكم ..
مقال مثير للجدل منبّه خطر يجب ان نحذر منه جميعا العلاقه بين المعلم وبين الطالب ..دولنا العربيه بحاجه لصقل مستمر في هذا المضمار لئلا ينتج عنه جيلا لا نحبذه ..ومنذ منتصف القرن الماضي اصبح هذا الجرس يقرع ولا احد يسمعه ..ففي المنتصف الاول واواخر القرن التاسع عشر حدث انجازا عظيم وهو ادخال التربيه الغربيه بين ظهراني التعليم في الشرق الاوسط وكان على يد محمد علي باشا والسلطان محمود الثاني ..فادخلت الى المدارس الزي الموحد وكذلك الجغرافيا والعلوم والتاريخ زيادة على اللغه العربيه والدين وكذلك فتحت مدارس اللغات ..لكي ينفتح الشعب على الدول الاخرى ..كان التعليم تلقينا وحشو معلومات الا ان ما يميزه كان القبضه الحديديه التركيه القاسيه في التعامل ..دكتاتورية المعلم طغت على الطلاب ..فمنهم من استمد القوة ومنهم ضعفت شخصيته وبالتالي فكليهما مستفيد ..الا ان التلقين بعد المنتصف اصبح حشو معلومات فقط مما اثار انتباه بعض الطلبه النبيهين فاصبحوا بالتيقظ ..وما يتطرق اليه السيد كيوان في مقاله الرائع هو الضرب المبرح ..فسيد البشر نهانا عن ضرب الوجه وكذلك الضرب مع التحقير ..واشاد بالضرب الخفيف على اليد او التربيت او النظره المؤنبه فقط للتنبيه والزجر ليس اكثر ..بعض المعلمين اصبح يستعمل ذلك وسيله لتفريغ غضب او اهمال الحكومه له ..وهنا بدا رفض الطلاب لذلك فاصبحوا بتحويل بعض الحصص للشغب ..اما في سنوات الثمانينات من القرن العشرين ..اصبح الضرب وسيله اخيره بعد الطرد من المدرسه عقابا لمدة لا تقل عن 3 ايام .. وهناك وسيله اخرى بعض المعلمين يتبعوها لتربيه او كبت خاضوه في صغرهم وهي التوبيخ والتحقير الشديد واصبح ابناؤنا ونحن من قبلهم لا نقبل ان نسمع او نتلقى كلمات نابيه كهذه ..فاضطررنا ان نقابل هذا بالرفض كطلاب وبعد ذلك كاباء مما اصبح للجنة اولياء الامور ان تكون قطريه ومن ثم لها ذراع في الهيئه التدريسيه وتاثير ايضا حكوميا او راي عام ..الخوف والاستبداد ابدا ما كان وسيله للفوز او القمه ..وها هي حكومات الاستبداد بعد تلقي التعليم في الغرب من قبل بعض الناس اصبحت تنهار واحدا تلو الاخر واوولها الدب الروسي الابيض ومرورا بشرقنا الحبيب عسى ان يرفع عنه الاذى الله جل في علاه ..والله سبحانه وتعالى قال لنبيه محمد في كتابه العزيز بما معناه لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ..!!
قرأت مقالتك كالعادة بمتعة أستاذ سهيل كيوان وهذه العلاقة بين المعلم والطالب طالما كانت موضوعا للنقاشات الحادة أحيانا والجميع يريد مصلحة الطلاب كل واحد يظن انه هو الصحيح والصواب ، ولكن اثببت الحياة ان العلاقة المنبية على احترم بين الطالب والمعلم هي أساس النجاح وكما ذكرت في مهايو مقالك فالحب هو الذي يجعل ن طالب ما ناجحا وآخر فاشلا أتذكر في المدرسة مثل هذه العلاقات فالمعلمة التي احبتني بادلتها الحب بان احفظ دروسها وبينما من كانت تكن لي كراهية لسبب ما ربما دون ان تقصد كنت اكره حصتها اما العنف المنتشر في بلادنا فهو ليس فقط في المدارس بل في كل حياتنا
دقة الملاحظة ،وبساطة التعبير ،وواقعيتة، تغبط عليها،
في نظر الكثيرين،ما تزال،توصف بالزمن الجميل للتربية،
لكن القدرة،على قبول التغيير من المعلمين،وإدارة التعليم،
وإشراك الأهالي،في القرار التربوي مهم وضروري !.
العلة الرئيسية في علاقة المعلم بالطالب او الطالب بالمعلم في بلادنا هي جزء من الثقافة العامة و الوضع السياسي في البلد.
نقول في اللغة الشعبية ان هذا الولد (او البنت) عاقل او شاطر بمعنى ان مطيع للكبار او سكوت في حضرتهم ويكون ممتازا اذا استطاع تحسس ما يريده الكبار و فعله قبل ان يطلبوه.
و غالبا ما يكون اكثر الطلاب تفوقا هو احذقهم في فهم ما يرغب المعلم سماعه
وفي كثير من الاحيان فان المعلم يأخذ موقفا عدائيا تجاه الطالب الذي ينتقد او يتسائل او يعترض او حتى يبحث في غير المقرر الدراسي وخاصة في مواضيع الدين و التاريخ و السياسة.
و النتيجة طلبة متفوقون و لكنهم غير مبدعين و لا مبتكرين الا من رحم ربي. و يفاجئون عند اكمال دراساتهم في بلاد متقدمة بتفوق زملاء متوسطين عليهم اعتادوا على التفكير الحر و البحث و الاعتراض
* للأسف ؛- (التعليم) سقط في الوطن العربي
* أصبحت علاقة (الطالب) ب(المعلم)
أشبه بعلاقة (توم وجيري) ف المسلسل
المشهور !؟
* الطالب ؛ فقد الرغبة والدافعية للعلم
والمعلم ؛ زهق وتعب من متابعة طلاب
غالبيتهم ميني (زعران)؟!
* وزارة (التربية والتعليم) اخر من يعلم ماذا
يجري ف المدارس..!؟
* حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
سلام