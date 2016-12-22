الشرطة الدنماركية تفتش ميناء بشمال البلاد بحثاً عن منفذ هجوم برلين

ستوكهولم – د ب أ – أعلنت الشرطة الدنماركية، أنها فتشت ميناء وعبّارة بشمال البلاد بعد بلاغ عن مشاهدة المشتبه به الرئيسي في هجوم الدهس في برلين هناك، إلا أن التفتيش لم يسفر عن أية نتائج.

وقال المتحدث باسم الشرطة كلاوس أربو راسموسن للصحافيين :”تقديراتنا هذا الصباح تشير إلى أنه لا شيء يوحي بأنه في /جرينا/ أو كان هناك”، موضحاً أن الشرطة تحركت بناء على معلومات حصلت عليها الليلة الماضية.

وقامت الشرطة بنشر مروحية وقوات ودوريات بمشاركة كلاب مدربة. وقال المتحدث إن الدوريات الشرطية ستبقى في المنطقة مع استمرار البحث في أنحاء أوروبا عن المشتبه به أنيس العامري.

وتأخرت عبّارة لنقل الركاب تابعة لـ”ستينا لاين” لعدة ساعات حيث جرى فحص جميع الركاب والمركبات قبل السماح لها بالمغادرة لفاربرج جنوبي السويد.