بوتين يأمر بتعزيز القوة الضاربة النووية الروسية
Dec 22, 2016
موسكو- أ ف ب – أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، بأن يتم في 2017 تعزيز القوة الضاربة النووية لروسيا لجعلها قادرة على اختراق اي درع مضادة للصواريخ مثل الذي تنوي واشنطن نشره في شرق اوروبا.
وقال بوتين خلال اجتماع مع كل مسؤولي الجيش الروسي، “يجب تعزيز القدرة العسكرية للقوات النووية الاستراتيجية وقبل كل شىء بمساعدة منظومات صواريخ قادرة على اختراق اي انظمة دفاعية مضادة للصواريخ القائمة حالياً او المقبلة”، كما نقلت عنه وسائل الاعلام الروسية.
يا هيك الزعماء يا بلاش برغم العلاقات القويه مع الغرب الا انه لا يامن الجانب الغربي!
يا هيك البلطجية يلبلاش، بوتين علَم العالم كيف يكون الإجرام على أصوله في سوريا ولكن بعض الناس أصابهم العمى “فرأوا” الإجرام بطولة!