برلماني إيراني يقر بوجود “سليماني” في حلب

إسطنبول – الأناضول – أقر البرلماني الإيراني جواد كريمي قدوسي عضو لجنة الأمن القومي، الخميس، بوجود الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في محافظة حلب السورية.

وأوضح قدوسي لصحيفة دنيا الاقتصاد الإيرانية، أنّ زيارة سليماني إلى حلب جاءت تلبية لدعوة المسؤولين السوريين، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي والعسكري بين الجانبين.

ورداً على تصريحات أمريكية حول عزم إدارة أوباما طرح مسألة تواجد سليماني المحظور من السفر بموجب قرار أممي في حلب، إلى مجلس الأمن القومي، قال قدوسي: “قاسم سليماني دخل سوريا بموجب دعوة من قيادة هذا البلد، ولهذا فإنّ الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع التدخل في هذا الموضوع حقوقياً أو سياسياً”.

يجدر بالذكر أنّ التنظيمات الإرهابية الأجنبية الموالية للنظام السوري حاولت عرقلة عمليات إجلاء المدنيين من شرقي حلب، وانتهكت وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بين قوات المعارضة السورية والنظام بوساطة تركية روسية الأسبوع الماضي.

وقامت هذه التنظيمات بقيادة الجنرال الإيراني سيد جواد، بإطلاق النار باتجاه قوافل المغادرين لشرقي حلب، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين، بينما أظهرت وسائل الإعلام الإيرانية في تلك الأثناء صوراً لقاسم سليماني وهو يتجول في أطراف المناطق المحاصرة بحلب.

يجدر بالذكر أنّ الأمم المتحدة أصدرت في عام 2007، قراراً بحظر السفر على سليماني، إلّا أنّ الأخير قاد العديد من العمليات العسكرية في سوريا والعراق منذ ذلك الحين.