المحكمة العسكرية بالصومال تقضي بالسجن المؤبد على 6 عناصر من حركة الشباب

مقديشو - الأناضول – قضت المحكمة العسكرية الصومالية الخميس، بالسجن المؤبد على 6 من عناصر حركة الشباب الصومالية كان ألقي القبض عليهم في مواجهات بإقليم مدغ وسط البلاد.

وقال رئيس المحكمة العسكرية بالدرجة الأولى العقيد حسن علي شوتي للإعلام المحلي، إنه بعد جلسة استماع المحكمة العسكرية في قضية 6 من عناصر “الشباب” قضت المحكمة بالسجن المؤبد على العناصر المذكورة.

وأضاف رئيس المحكمة أن هذه العناصر ألقي القبض عليهم في مدن وقرى بإقليم مدغ في مارس/ آذار الماضي إثر اشتباكهم مع القوات الحكومية في الإقليم.

ومضى قائلاً إن هذه العناصر الستة من بين 35 عنصرا من مقاتلي الشباب ألقي القبض عليهم خلال مواجهات مع القوات الحكومية منذ مطلع العام الجاري حيث أصدرت المحكمة بحقهم مؤخراً أحكاماً بالسجن المؤبد أيضاً.

وأشار المتحدث إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية نهائي وواجب النفاذ.

ويواجه مقاتلو “الشباب” المقبوض عليهم أحكاما مشددة تصل أحياناً إلى الإعدام أو السجن المؤبد، عقوبة على رفعهم السلاح في وجه القوات الحكومية والقوات الإفريقية الداعمة لها.