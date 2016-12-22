مداهمات أمنية في ألمانيا بحثاً عن المشتبه به في تنفيذ هجوم برلين‎

برلين - الأناضول – شنت شرطة ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا، الخميس، حملة مداهمات بحثاً عن التونسي المشتبه به في اعتداء الدهس بأحد أسواق أعياء الميلاد في برلين، واعتقلت أربعة أشخاص على صلة به، حسب صحيفة محلية.

ووفق ما نقلته صحيفة “بيلد” اليمينية عن محققين لم تسمهم، نفذ الأمن حملة لمكافحة الإهاب في مدينة دورتموند بالولاية، وفتش شقتين على الأقل.

كما اعتقل أربعة أشخاص على صلة بـ”أنيس العامري”(24 عاماً) الذي يشتبه بأنه سرق شاحنة بولندية وقتل سائقها، قبل أن يقتحم سوق الكريسماس المجاور للكنيسة التذكارية في قلب العاصمة الألمانية، الإثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين، وهو الهجوم الذي تبناه تنظيم “الدولة الاسلامية”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يعتقد أن العامري كان على اتصال بالسلفي المنحدر من دورتموند، بوبان اس، وعاش فترة في المدينة. ولفتت إلى أن بوبان اعتقل في نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

والأربعاء، ذكرت صحيفة “دي فيلت” اليمينية، أن أنيس عاش لفترة مع جهادي من المدينة نفسها، يعتقد أنه أول من جنده لصالح تنظيم “الدولة”.

ولم تذكر وسائل الإعلام سبب اعتقال بوبان.

وفي مدينة ايميرش، في الولاية ذاتها، فتش 100 فرد من قوات الأمن والقوات الخاصة، لمدة ساعة، صباح الخميس، مخيم لاجئين، عاش فيه المشتبه به التونسي فترة، حسب “بيلد” التي أضافت أنها لم تتمكن من الوصول لأية معلومات حول ما أسفرت عنه هذه الخطوة.

وكانت السلطات الألمانية أبلغت يوم أمس، دول منطقة الشنغن، بمعلومات حول المشتبه به، حتى يتسنى مطاردته حال تمكنه من مغادرة الأراضي الألمانية.

وسادت حالة الارتباك أمس، وسائل الإعلام المحلية وسط معلومات مختلفة حول اسم وعمر المشتبه به، إلى أن أصدر مكتب المدعي العام، بيانا قال فيه إنه يدعي أنيس العامري، ويبلغ من العمر 24 عاماً.

ورصدت السلطات 100 ألف يورو كمكافأة لمن يرشد عن مكانه، إلا أنها حذرت في نفس الوقت من أن العامري قد يكون خطيراً ومسلحاً.