الجيش الروسي يعلن انه قضى على 35 الف مقاتل في سوريا

موسكو - أ ف ب – أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الخميس، ان حملة الضربات الجوية التي تشنها بلاده في سوريا اتاحت القضاء على 35 الف مقاتل منذ بدئها في ايلول/سبتمبر 2015.

وقال شويغو “منذ بدء عملياته شن الطيران الروسي 17 الف و800 غارة جوية اصابت 71 الف مرة البنى التحتية للارهابيين وقضى بذلك على 725 مخيم تدريب و405 مصنع ومشغل لصنع متفجرات و1500 من التجهيزات العسكرية و35 الف مقاتل بينهم 204 قياديين”.