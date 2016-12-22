الجيش الروسي يعلن انه قضى على 35 الف مقاتل في سوريا
Dec 22, 2016
موسكو - أ ف ب – أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الخميس، ان حملة الضربات الجوية التي تشنها بلاده في سوريا اتاحت القضاء على 35 الف مقاتل منذ بدئها في ايلول/سبتمبر 2015.
وقال شويغو “منذ بدء عملياته شن الطيران الروسي 17 الف و800 غارة جوية اصابت 71 الف مرة البنى التحتية للارهابيين وقضى بذلك على 725 مخيم تدريب و405 مصنع ومشغل لصنع متفجرات و1500 من التجهيزات العسكرية و35 الف مقاتل بينهم 204 قياديين”.
وهل تظن ان الشعب السوري والعربي سيسامحوك انت او كل من ساهم في قتل وتشريد الاطفال والنساء ايها الجبان
ان صح هذا الرقم كما تدعي فانه ينطبق
في الغالب علي الأطفال والنساء والشيوخ
والمرضي في المستشفيات والعيادات
والمدارس والمخابز . وبعض بعض الثوار.
انك تكذب تكذب تكذب وكل الحملة مبنية
عليً الكذب والعاقبة للمتقين
من اجل صرخة امراة انتفض جيش المعتصم. اما عويل الارامل والايتام وضحايا المحارق والتشريد لم نرى ساكنا يحرك لهم.