انسحاب ممثل ليبيا من مؤتمر أوابك احتجاجاً على طريقة انتخاب الأمين العام

القاهرة - رويترز – قال القائم بأعمال وزير النفط الليبي مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ،إن بلاده انسحبت اليوم الخميس من مؤتمر أوابك المنعقد في القاهرة احتجاجا على طريقة انتخاب الأمين العام للمنظمة.

وأضاف صنع الله للصحفيين “تم التمديد للأمين العام الحالي للمنظمة بطريقة اللوبي. معترضين تماما على ما تم اليوم. إجراء غير مهني وغير عادل. الأمين الحالي أمضى تسع سنوات في منصبه وليس لديه جديد.

“مرشح ليبيا كان وزيرا للنفط سابقا ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط سابقا وهو مرشح قوي.”

وانتخب أعضاء منظمة أوابك اليوم المرشح الكويتي والأمين العام الحالي للمنظمة عباس النقي لفترة جديدة.

ولم يحضر اليوم وزراء نفط السعودية والإمارات وقطر وسوريا ولكن حضر ممثلون عنهم.

وتضم منظمة أوابك 11 دولة عربية وتهدف إلى التعاون بين الدول الأعضاء في صناعة البترول.