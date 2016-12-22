تراجع أعداد المواليد باليابان لأقل من مليون في 2016
طوكيو - الأناضول
شهدت اليابان تراجعا ملحوظا في أعداد المواليد عام 2016، لتصل إلى أقل من مليون مولود، لأول مرة منذ تاريخ بدء جمع البيانات ذات الصلة، حسب وسائل إعلام محلية.
ونقلت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية عن مصادر حكومية قولها إنها تتوقع أن يصل عدد المواليد في البلاد العام الجاري، نحو 980 ألفاً.
ومنذ 2007، تشهد البلاد عددًا أكبر من الوفيات مقارنة بالولادات، ما جعل معدل المواليد فيها من بين أدنى المعدلات في العالم.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي إلى رفع معدل الخصوبة الكلي، من 1.4 مولود لكل امرأة، في 2015، إلى 1.8بحلول عام 2025.
وبحسب وكالة كيودو، فقد وصل عدد المواليد في 2015 إلى مليون و5 آلاف و677، مقارنة بالوفيات الذين بلغ عددهم مليوناً و290 ألفاً و444.
ويتوقع تواصل انخفاض عدد الولادات في اليابان، في ظل استمرار ظاهرة شيخوخة السكان، وتراجع أعدد النساء اللواتي تكون أعمراهن في العشرينات والثلاثينات.
وتعاني 40 من أصل 47 مقاطعة في اليابان من تراجع في عدد السكان، ويبلغ إجمالي عدد سكان اليابان 127 مليون نسمة، وفق إحصاء أجري العام 2013.
وصادقت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، على ميزانية بقيمة 831 مليار دولار، للسنة المالية 2017، وسيتم تخصيص جزء كبير منها لتغطية نفقات الأمن الاجتماعي ودعم تنشئة الطفل.
السر هو في التكاليف الباهضة لتربية طفل باليابان وبدون مساعدة حكومية
العمل هو ما يقدسه اليابانيون وليس الأسرة
ولا حول ولا قوة الا بالله
في سورة يونس الآية ( 88 ) قال الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا موسى الكليم عليه السّلام : { وقال موسى : ربّنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ؛ ربّنا ليضلّوا عن سبيلك.ربّنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم }.وهنا الزينة كناية للنساء…والأموال هي الأموال من الذهب والفضة ولجين الخلخال.و: { قلوبهم } ألسنتهم الناطقة من القلباء الشفة المتحركة وهم أصحاب لسن ساحر.ولا يكون زواج إلا مع مال ( حسب كلّ عصر) ولسان ناطق بين الطرفين…سواء للغزل أوللخطبة وللاقناع أوللتواصل…فإذا انعدم المال وانقطع اللسان العسول السؤول ؛ لا حياة ولا جاذبية بين الرجال والنساء وبالتالي لا مواليد من البنين والبنات.وبذلك سلّط الله على قوم فرعون هذا العذاب الأليم ؛ فلم تمضّ إلا مدّة ( 15 سنة ) حتى سقطت أسرة رميسيس الثاني التاسعة عشرالفرعونية لتقوم الأسرة العشرين بديلاً عنها ؛ وهي لا تنتمي إليها أصلاً.إذن : انقطاع النسل راجع إلى قلة المال وإلى قلة التفاعل بين النساء والرجال ؛ وهذان الأمران اليوم من وقائع الحياة في اليابان ؛ وفي الكثيرمن الدول الغربية التي جعلت من التقنية البديل للحنان.من هنا من مظاهرالانفصال في الأسرة ( ضعف ) الحواراليومي بين أفرادها ؛ سواء لانشغالها بعالم الجوال أولهموم العمل والمال ؛ وهل أزمة اللاجئين الغداة ؛ وقبولهم في أوربا هكذا إلا لتعويض النقصان في شباب الإنسان ؛ مع كلّ الضجة المفتعلة ضد المهاجرين..على فوضى الانحلال الجنسي لديهم بين النساء والرجال.
دكتور جمال البدري
هذه اول مرة اقرأ تفسيرا لايات القران الكريم باسلوب مشوق وجذاب وبسيط في الوقت عينه فمعظم التفاسير التي نقراها تتميز بالصعوبة وتستفيض في الشرح بطريقة مملة و بشكل يصعب على القارئ العادي المتابعة اسمح لي ان أعبر عن اعجابي بهذا الاسلوب الرشيق والانيق مع تمنياتي لحضرتك بالنجاح والتوفيق في ابحاثك.
سيدتي سلوى : وأنا فخورجداً بحضرتك الكريمة : إنسانة وكاتبة وشاعرة ذات إحساس وذوق ؛ وسيدة من لبنان الذي أعشقه كواقع وخيال وشوق.
مع تقديري لجميع القراء في القدس العربيّ…رائدة الصحف العربية في الغرب والشرق.
عزيزتي ,, الدكتورجمال البدري
احترم جدا معلوماتك ,, لكن في تعليقك هذا اختلف معك تماما ,, تهاجم الغرب الذي لجأ الية الملايين من عالم عربي و اسلامي ,, ان اتجاذ قرار زواح مسئولية كبير ,, و انجاب اطفال مسئولية اكبر في هذا الزمن الغير آمن و ظهور متشددين تفجر ابرياء باسم الدين ,,, الغرب مترابط عائليا و اسريا لانة يتزج عندما يحب فقط و ليس من اجل شهوة و جارية بمنزل ,, و يمنع التعدد التي لا يجعل اطفال تعش حياة ستقرة,,, ان تقدم الدول يبدء من ترابط الاسر و رعاية اطفال و العكس صحيح تماما ,, اليس كذلك دكتور ؟؟ ,, بمناسبة لقب ,, دكتور ,, هو لقب غربي ,,, و اضا الكمبيوتر الذي ترسل منة هو اخراع الغرب المنحلكما تقول عنة ,, تحياتي
دكتوروكمبيوتر…أصبحت كلمات عالمية في العلم ؛ كما أنّ هناك أسماءاً عربية متداولة في الشرق والغرب…والحضارة الإنسانية تتفاعل.هذا موضوع آخر.بشأن الانجاب هوفطرة في النساء كما في الرجال من أجل استمرارالحياة…لا مجرد مسؤولية ؛ فلان أوفلانة قادرأوغيرقادرعليها.
أنت نفسك من أم وأب ؛ لو لم ينجباك لما كنت الآن تخاطبني من وراء البحار.الغرب ليس مترابط أسرياً أبداً…أعرفه جيداً.حالات قليلة نجد فيها مشاعرالأسرة في المناسبات وتتلاشى في زحام الحياة…قيم الغرب غيرقيم الشرق في هذا الشأن.نظام الجواري موجود في الغرب من خلال العشيقات والخليلات وو…وبريطانيا تشهد أعلى نسب الاجهاض والولادات غيرالشرعية ومن بعدها ألمانيا.هذه حقائق معروفة.وهذا ليس هجوماً
على الغرب…الغرب رائع على أهله لكنه ليس كذلك على غيرهم ؛ إلا في حالات محدودة.أمس كنت أشاهد برنامجاً لموسيقارعربي مقيم في بريطانيا…فتحت له بلدية لندن كلّ الفرص ؛ لأنهم يعرفون أنه مجرد صوت جميل وينتهي بلقاء ؛ لا يضرولا ينفع لكنه يحقق لها الدعاية.فيما بريطانيا وغيربريطانيا أقامت حصاراً على كلّ شيء ضدنا في الداخل ؛ دون أنْ تأبه لشيء ؛ حتى الدعاية.
*يا حبايب السالفة باختصار
(اليابان) انضمت للعديد من
الدول الأوروبية (بقلة الخلفة)
للهروب من (تربية الأطفال)؟!
* عاوزين يتمتعوا بحياتهم بالطول
والعرض ولا يفكرون بالاخرة
و(أن الجنة تحت اقدام الأمهات)؟!.
سلام
* حصل في إحدى قرى (إيطاليا ) قدوم
(مولود) جديد بعد انقطاع اكثر من 30 سنة
واقاموا احتفالا كبيرا بالمناسبة ..!!!
*في (المانيا ) نقص في المواليد
وحذر بعض العلماء الألمان من (انقراض)
المانيا اذا لم يتغير الحال.،؟!
* يا عمي ما بدهم يتعب بالخلفة
و(يتمرمط) بتربية الأطفال..
سلام
سيد هاري في اغلب تعليقاتك تغمز الى الملايين التي أتت من العالم العربي والإسلامي الى الغرب . يا سيدي أتت بسب الحروب التي غذها الغرب و من اغلب حكام المنطقة ولو كان هناك حروب في الغرب لا جاء سكان الغرب الى العالم العربي والإسلامي ايضا . تغمز ايضا ظهور متشددين تفجر ابرياء يا سيدي في كل ملة هناك أناس متشددين هل نسيت منظمة الجيش الأيرلندي التي كانت تفجر في جميع أنحاء بريطانية في التسعينات وكانت ترفع علم عليه صليب خلفها عند اي مؤتمر صحفي لها . يا رجل في أوساط التسعينات كنّا نخاف و نحن نتجول في لندن من ان يكون هناك انفجار من قبلهم . وهل نسيت منظمة آيتا الاسبانية التي كانت تفجر في إسبانية ولا ايضا منظمة آيتا والجيش الأيرلندي اسلاميين ! أرجو منك بان لا تنظر بعين واحدة .