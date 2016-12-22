تراجع أعداد المواليد باليابان لأقل من مليون في 2016

طوكيو - الأناضول

شهدت اليابان تراجعا ملحوظا في أعداد المواليد عام 2016، لتصل إلى أقل من مليون مولود، لأول مرة منذ تاريخ بدء جمع البيانات ذات الصلة، حسب وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية عن مصادر حكومية قولها إنها تتوقع أن يصل عدد المواليد في البلاد العام الجاري، نحو 980 ألفاً.

ومنذ 2007، تشهد البلاد عددًا أكبر من الوفيات مقارنة بالولادات، ما جعل معدل المواليد فيها من بين أدنى المعدلات في العالم.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي إلى رفع معدل الخصوبة الكلي، من 1.4 مولود لكل امرأة، في 2015، إلى 1.8بحلول عام 2025.

وبحسب وكالة كيودو، فقد وصل عدد المواليد في 2015 إلى مليون و5 آلاف و677، مقارنة بالوفيات الذين بلغ عددهم مليوناً و290 ألفاً و444.

ويتوقع تواصل انخفاض عدد الولادات في اليابان، في ظل استمرار ظاهرة شيخوخة السكان، وتراجع أعدد النساء اللواتي تكون أعمراهن في العشرينات والثلاثينات.

وتعاني 40 من أصل 47 مقاطعة في اليابان من تراجع في عدد السكان، ويبلغ إجمالي عدد سكان اليابان 127 مليون نسمة، وفق إحصاء أجري العام 2013.

وصادقت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، على ميزانية بقيمة 831 مليار دولار، للسنة المالية 2017، وسيتم تخصيص جزء كبير منها لتغطية نفقات الأمن الاجتماعي ودعم تنشئة الطفل.