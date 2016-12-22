الرئيس السوري: تحرير حلب انتصار لسوريا وإيران وروسيا
دمشق - د ب أ – قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن تحرير حلب من الإرهاب ليس انتصاراً لسوريا فقط بل لكل من يسهم فعلياً في محاربة الارهاب وخاصة إيران وروسيا وهو في الوقت ذاته انتكاسة لكل الدول المعادية للشعب السوري والتي استخدمت الإرهاب كوسيلة لتحقيق مصالحها.
جاء ذلك خلال استقبال بشار الأسد الخميس مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابر أنصاري والوفد المرافق له.
وقال بيان رئاسي سوري، إن اللقاء تناول أخر تطورات الاحداث والمستجدات الإقليمية والدولية حيث وضع انصاري الرئيس الأسد في صورة الجهود الدبلوماسية المبذولة للمساعدة في إنهاء الحرب الارهابية المفروضة على الشعب السوري وخاصة ما يتعلق بالاجتماع الثلاثي الذي عقد مؤخراً في موسكو وضم ايران وروسيا وتركيا.
وأضاف البيان السوري، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الانتصار الذي تحقق مؤخرا في حلب كخطوة اساسية في طريق القضاء على الارهاب في كامل الاراضي السورية وتوفير الظروف الملائمة لإيجاد حل ينهي الحرب.
من جانبه أوضح المسؤول الايراني أن العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين سوريا وايران على مدى عقود ساهمت في تحصين البلدين ودول المنطقة عموما ًفي مواجهة كل ما يخطط لها من الخارج ، مؤكداً عزم بلاده الاستمرار بتطوير هذه العلاقات وتقديم كل ما يلزم لتعزيز ثبات الشعب السوري وصموده في وجه الإرهاب.
سبحان الله كيف يعتبره انتصارا, كان اولى به وبي ايران ان يحاربوا اسرائيل وهذا لن يفعلوه ابدا
ولا حول ولا قوة الا بالله
هل مكتوب على سوريا أن تفر من الاحتلال الداعشي الى الاحتلال الروسي و الفارسي ؟ هذا كله نتيجة النظام النصيري الطائفي المسلط على هذا البلد منذ عقود والذي قطع كل أمل للتغيير .
هذا الشخص يتصرف كالمرأة الصلعاء التي تتباهى بشعر جارتها…
الأصح يا أخ عمر. ..على رأي المثل. .. بهد بسيف غيره حسبنا الله ونعم الوكيل عليه وعلى روسيا وإيران….ذبحوا المدنيين شيوخ وأطفال ونساء. .ولسه عنده عين يتباهى بالنصر على شعبه أقل ما فيها كان رجع الجولان هو وأبو وعمه اللي عامل فيها أبو شرف بعد ما ذبح المسلمين السنة في حمص وحماة. ..مش عاوزين يرجع فلسطين. .إن شاء الله بترجع على إيدين رجالها وشرفاء الأمة العربية والإسلامية. ..وحسبنا الله ونعم الوكيل